Предлагаемая читателю книга «Бедная, бросаемая бурею...» — первая попытка систематизировать исторические сведения о Церкви адвентистов седьмого дня в Украине на протяжении 110 лет, начиная от ее зарождения. И до нашей книги различные церковные авторы, в частности Г.И.Лебсак, В.В.Теппоне, А.И.Романов и другие, стремились обобщить историческое прошлое Церкви, однако в последнее время стали доступными новые сведения, открылись новые архивные материалы, и мы почувствовали побуждение опубликовать то, что стало нам известно о Божьей Церкви.

Мы не смели назвать книгу «Историей», или даже «Историческими очерками», поскольку не вся опубликованная здесь информация взята из проверенных первоисточников. Нами использовались материалы исследований других авторов, значительное количество архивных документов. Однако во многих случаях приходится сожалеть, что работая в поте чела для распространения Благой вести на территории бывшей Российской империи, а затем в СССР, наши предшественники мало заботились об историческом наследии для потомков, ожидая, что Иисус придет очень скоро и воздаст каждому по делам его. Но Господь думал о последующих поколениях — о нас с вами, дорогие читатели, «дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр. 11:40).

Кроме того, время страшных репрессий, две всепожирающие мировые войны стали причиной гибели многих уникальных документов о жизни и деятельности церковной организации. Немало документов еще хранится в тайниках государственных архивов, в особенности бывшего КГБ. Гриф секретности оберегал их до самых последних лет от внимания исследователей. Однако времена меняются, тайное становится явным, и, если Богу будет угодно и продлится время нашего пребывания на земле, церковные историки опубликуют, возможно, не одну книгу истории Церкви.

Надеемся, что тогда будет использован, хотя бы частично, и наш скромный труд.

Парасей Александр, Жукалюк Николай - «Бедная, бросаемая бурею...» — Исторические очерки к 110-летнему юбилею Церкви адвентистов седьмого дня в Украине

Київ: «Джерело життя», 1997, 340 с.,

Парасей Александр, Жукалюк Николай - «Бедная, бросаемая бурею...» — Исторические очерки к 110-летнему юбилею Церкви адвентистов седьмого дня в Украине - Оглавление

От авторов

Введение

Часть I. О ТОМ, ЧТО МЫ СЛЫШАЛИ

Глава 1. Полет трех ангелов над просторами Российской империи

Глава 2. Первый Российский унион

Глава 3. Период трудностей и испытаний (1911-1925)

Часть II. ЧТО МЫ ВИДЕЛИ

Глава 1. Скорбное время сталинских репрессий

Глава 2. Кризис в символах и притчах

Глава 3. Краткий очерк «темного периода» (1955-1980)

Часть III. ЧТО ОСЯЗАЛИ РУКИ НАШИ

Глава 1. Тяжелый труд восстановления развалин

Глава 2. Процесс объединения Церкви в Украине

Глава 3. Церковь и меч государства 128

Глава 4. Становление дивизионной организации

Часть IV. «Я ПОЛОЖУ КАМНИ ТВОИ НА РУБИНЕ...»