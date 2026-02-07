«Тело папы» — это интеллектуальный бестселлер, который превращает историю административного института в захватывающее антропологическое исследование. Бальяни показывает, что вся роскошь и ритуалы Ватикана были направлены на то, чтобы скрыть человеческую слабость того, кто занимал «самый высокий пост в мире».

Автор мастерски связывает историю медицины, права и теологии. Он доказывает, что именно вокруг тела папы сформировались многие основы современной западной политической культуры. Книга написана академическим, но очень ясным языком и является обязательной для тех, кто хочет понять, как устроена власть в её самом глубоком, символическом измерении.

Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы

пер. О. Воскобойникоа; послесл. К. Мефтахудинова, Ю. Сапрыкина-мл.

Москва: Издательство АСТ, 2021. 432 с. ; ил.

Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"

ISBN 978-5-17-127223-4

Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы - Содержание

Олег Воскобойников. Трудно быть папой

Предисловие к русскому изданию

Введение

Часть первая. Плоть как метафора

I. Бренность и недолговечность

II. Вместо Христа

III. Белизна

Часть вторая. Смерть Папы

I. Новые пространства и новые времена

II. Прах

III. Вечность

Часть третья. Телесность

I. Телесное отдохновение

II. Забота о теле

III. Продление жизни

Эпилог. Бонифаций VIII

I. Образ тела

II. Физиогномика и бессмертие

Юрий Сапрыкин-мл., Константин Мефтахудинов. Послесловие

Список сокращений

Библиография

Указатель имен, понятий и географических названий