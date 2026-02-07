Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы
«Тело папы» — это интеллектуальный бестселлер, который превращает историю административного института в захватывающее антропологическое исследование. Бальяни показывает, что вся роскошь и ритуалы Ватикана были направлены на то, чтобы скрыть человеческую слабость того, кто занимал «самый высокий пост в мире».
Автор мастерски связывает историю медицины, права и теологии. Он доказывает, что именно вокруг тела папы сформировались многие основы современной западной политической культуры. Книга написана академическим, но очень ясным языком и является обязательной для тех, кто хочет понять, как устроена власть в её самом глубоком, символическом измерении.
пер. О. Воскобойникоа; послесл. К. Мефтахудинова, Ю. Сапрыкина-мл.
Москва: Издательство АСТ, 2021. 432 с. ; ил.
Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"
ISBN 978-5-17-127223-4
Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы - Содержание
Олег Воскобойников. Трудно быть папой
Предисловие к русскому изданию
Введение
Часть первая. Плоть как метафора
I. Бренность и недолговечность
II. Вместо Христа
III. Белизна
Часть вторая. Смерть Папы
I. Новые пространства и новые времена
II. Прах
III. Вечность
Часть третья. Телесность
I. Телесное отдохновение
II. Забота о теле
III. Продление жизни
Эпилог. Бонифаций VIII
I. Образ тела
II. Физиогномика и бессмертие
Юрий Сапрыкин-мл., Константин Мефтахудинов. Послесловие
Список сокращений
Библиография
Указатель имен, понятий и географических названий
