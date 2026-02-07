Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series История и наука Рунета. Страдающее Средневековье (12 books)

«Тело папы» — это интеллектуальный бестселлер, который превращает историю административного института в захватывающее антропологическое исследование. Бальяни показывает, что вся роскошь и ритуалы Ватикана были направлены на то, чтобы скрыть человеческую слабость того, кто занимал «самый высокий пост в мире».

Автор мастерски связывает историю медицины, права и теологии. Он доказывает, что именно вокруг тела папы сформировались многие основы современной западной политической культуры. Книга написана академическим, но очень ясным языком и является обязательной для тех, кто хочет понять, как устроена власть в её самом глубоком, символическом измерении.

Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы

пер. О. Воскобойникоа; послесл. К. Мефтахудинова, Ю. Сапрыкина-мл.
Москва: Издательство АСТ, 2021. 432 с. ; ил.
Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"
ISBN 978-5-17-127223-4

Паравичини Бальяни Агостино - Тело папы - Содержание

Олег Воскобойников. Трудно быть папой

Предисловие к русскому изданию

Введение

Часть первая. Плоть как метафора

  • I. Бренность и недолговечность

  • II. Вместо Христа

  • III. Белизна

Часть вторая. Смерть Папы

  • I. Новые пространства и новые времена

  • II. Прах

  • III. Вечность

Часть третья. Телесность

  • I. Телесное отдохновение

  • II. Забота о теле

  • III. Продление жизни

Эпилог. Бонифаций VIII

  • I. Образ тела

  • II. Физиогномика и бессмертие

Юрий Сапрыкин-мл., Константин Мефтахудинов. Послесловие

Список сокращений

Библиография

Указатель имен, понятий и географических названий

Views 123
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

