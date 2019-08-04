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Парфитт - Потерянный Ковчег Завета

Тюдора Парфитт - Потерянный Ковчег Завета
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, Philology Literature
Эта книга написана автором на реальных событиях, хотя они могут и показаться неправдоподобными и удивительными. Профессор Парфитт поиску Потерянного Ковчега Завета, одного из величайших сокровищ человечества, посвятил долгие годы. Согласно записи в Библии в Ковчеге хранились скрижали с Десятью заповедями, расцветший жезл Аарона и манна небесная.
Руководствуясь какими сведениями и свидетельствами Парфитт смог найти эту реликвию, которую пытались долгие столетия безуспешно отыскать многие люди? На самом ли деле это тот Ковчег, который сделали по указанию и описанию Моисея? Книга рассказывает о многих опасностях и приключениях, которые прошел при своем поиске реликвии профессор Тюдор Парфитт.

Тюдора Парфитт - Потерянный Ковчег Завета

Издательство АСТ, ВКТ, 2011 год — 320 с.
ISBN 978-5-17-062127-9

Тюдора Парфитт - Потерянный Ковчег Завета - Содержание

  • От автора
  • Иллюстрации
  • 1 Пещера
  • 2 Знамение его власти
  • 3 Свидетельствуют священники
  • 4 Город мертвых
  • 5 Ключ к прошлому
  • 6 Противоположности едины
  • 7 Первый порог
  • 8 Легенда о царице Савской
  • 9 Гробница пророка худа
  • 10 Ген Моисея
  • 11 Огонь от господа
  • 12 Горшок со священным огнем
  • 13 Стражи короля
  • 14 Пыль его пристанища
  • Эпилог

Тюдора Парфитт - Потерянный Ковчег Завета - Эпилог

О таинственной силе Ковчега Рувим говорил бесконечно, и первое, что меня потрясло, когда я его увидел, — ощущение присутствия предмета, излучающего святость, как излучают святость некоторые картины, церкви, мечети — даже для тех, у кого нет прочных религиозных убеждений. В то же время я испытал и другое чувство — передо мной было устройство, которое всегда использовалось по своему назначению, одному из многих: убивать. Его применяли как некоего вида оружие, и всегда ему сопутствовали огонь и гром. Потому меня и не удивило, что барабан обожжен, а некоторые части его отломаны — несмотря на твердость древесины. Когда я на него смотрел и прикасался к нему, я чувствовал присутствие чего-то очень древнего. Но разве мог деревянный предмет, которым пользовались в качестве оружия, сохраниться в течение сотен или тысяч лет?
Весьма маловероятно. Тогда я уже думал, что на протяжении веков Ковчег обновлялся и восстанавливался — с самого начала. Священники пользовались им для религиозных, военных и магических целей и знали его тайны. Они при желании имели возможность изготовить другой такой же. Зачем им хранить вещь, которая не годна для их целей? Легенду я знал. Теперь я верил, что она соответствует истине. Согласно легенде, много-много веков назад Нгома уничтожили, или же он сам себя уничтожил, и жрецы выстроили новый «на его руинах». Дилемма стояла ясная: либо я выставляю свою находку, обнаруженную столь нетрадиционным способом, под безжалостный свет науки, либо не предпринимаю никаких действий. Что касается лично меня, то я, когда нашел Нгома фон Зикарда, решил: поиск мой окончен. Для меня это и был Ковчег, преемник Ковчега, его сущность. В любом случае — Ковчег.
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Rating 3.3 / 5
Added 04.08.2019
Author brat Kliment
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3.3/5 (2)

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