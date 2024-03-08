Париж около 900-х - «Роза + Крест» Жозефена Пеладана

Вызывает восхищение и не устает привлекать внимание исследователей взлет французского искусства в конце XIX-начале XX века. Сегодня он видится одновременно и как высокая классика, и призыв к эксперименту. И, вместе с тем, как нечто неисчерпаемое в своих открытиях и эстетических ценностях, обозначивших резонансный поворот искусства. В новых ракурсах ощущается ныне интерес к великому обновлению импрессионизма и творческим синтезам последовавших за ним направлений. Полон обаяния камерный мир живописцев «Наби». Как социальное и психологическое провидение, имевшее широкий резонанс во времени воспринимается экспрессивные искания мастеров парижской школы.

Пытаясь хотя бы частично представить искусство Парижа «около 900-х», нужно иметь ввиду прежде всего эти явления. Но и они не охватывают весь Париж «бель эпок», как и весь Париж начала нового века, в котором решительный разрыв с XIX веком спорил с нежеланьем расставаться с ним, а увлеченные попытки возродить в искусстве концепции и образцы Античности и Средневековья сосуществовали с растущим интересом к низовым формам художественного творчества.

Суть издания, которое мы предлагаем читателю, не в новом подтверждении этих действительно выдающихся открытий и не в том, чтобы бесконечно перебирая известные и новые варианты стилистических кодов и мотивов изображения, обнаруживать их связь с далекими и близкими истоками. На этот раз пытаемся обратить внимание на отличные от творческой доминанты явления, а порой и ей противостоящие.

Все чаще не удовлетворяют их сделанные ранее беглые и слишком однозначные оценки, продиктованные уступками идеологической непреклонности. Складывается и другое убеждение, что кратковременность существования тех или иных имеющих свою платформу объединений и групп, не повод для их исключения из рубежной творческой панорамы. Что же касается квалификации их деятельности, чаще всего не может быть достаточным основанием мнение современников, участвуя в публичных противостояниях, склонны преувеличивать или преуменьшать масштаб их творческих откровений. Как, опираясь на новый уровень знаний, вникнуть в противоречия явления, в чем-то пересекающегося с маршрутами обновления, но чаще сознательно отстоящего от них? Как трезво оценить стилистический симбиоз и противоречивый баланс прошлого и настоящего, рожденный встречей реальности с религиозной мистикой?

Все это в большой мере относится к парижскому выставочному объединению «Роза и крест». Его создатель писатель, философ, художник Жозефен Пеладан связывал свои Салоны с возрождением средневекового рыцарского Ордена. Он и многие его единомышленники ставили целью создания идеалистического искусства, полного духовных интенций и противостоящего современной модернизации. Это должно было сопровождаться противостоянием реализму и реформированием латинского вкуса. В манифесте Пе- ладана существенным моментом стала приверженность к мистической миссии художника, в нем приветствовались религиозные сюжеты, аллегоризм, «благородная нагота», - все то, что было чуждо передовому направлению французского искусства. Многие не могли принять его ограничение жанрового диапазон живописи, столь расширившей свой диапазон в XIX веке. Пеладан отвергал исторический и бытовой жанр, считал чем-то второстепенным портрет. Решительное неприятие вызывало у него творчество женщин. Вместе с тем он темпераментно выступал против коммерциализации искусства, писал романы, в которых утверждал приверженность католицизму и неотделимых от него высоких чувств, вел интересные дискуссии с Львом Толстым.

Париж около 900-х - «Роза + Крест» Жозефена Пеладана

Сост. и отв. ред. И. Светлов, К. Лукичёва, М. Ариас-Вихиль. - СПб.: Алетейя, 2023. - 480 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-596-1

Париж около 900-х - «Роза + Крест» Жозефена Пеладана – Содержание

И. Светлов. Достоинство альтернативы

— I —

Е. Якимович. Фантастическое и демоническое в Париже: уйти от реальности на рубеже веков

К. Лукичева. Венецианское возрождение Салона «Роза и крест»

Н. Маньковская. Салоны «Роза+Крест» Жозефена Пеладана: мистическо-символический и эстетический ракурс

А. Зиновьева. «Кавалеры роз» и галантный век в европейской культуре рубежа Х1Х-ХХ веков (вариация образа)

Ю. Орлова. Метаморфозы цветочного натюрморта в творчестве Поля Гогена (-)

И. Мишачёва. Грани мистического в пейзаже конца века: выбор Жозефена Пеладана

М. Брагина. Художник и фантазмы в этопее Жозефена Пеладана «Латинский декаданс»

Д. Дюран. Иллюстрации эпохи декаданса

М. Ариас-Вихиль. Эрик Сати в Салонах Пеладана

А. Золотов. Художник и направление. Клод Дебюсси как антигерой импрессионизма

Н. Нольде. Соотношение интеллектуализма и интуиции в творчестве участников салонов Пеладана

Н. Штольдер. Сны и фантазии Альбера Тракселя (3-9). (К вопросу о влиянии идей эстетического ордена «Роза+Крест» на швейцарских художников)

-II-

И. Орлов. Эзотерика и символизм, как мост в инобытие. Роль эзотерических концепций мартинистов, розенкрейцеров, масонства в сложении философско-эстетического основания символизма как художественного способа познания мира

В. Толмачев. Формы и образы религиозности в западной литературе второй половины XIX века (К выявлению контекстов романа «Наоборот» Ж.-К. Гюисманса)

К. Пахомова. Парижанин-декадент в пространстве готических соборов: казус Ж.-К. Гюисманса

П. Трусова. Концепция «западного возрождения» Адриена Митуара (К вопросу о поиске национальной традиции искусства во Франции на рубеже ХІХ-ХХ веков)

И. Светлов. Поэзия чёрного. Католическая картина Жоржа Руо

Ю. Ратомская. Всемирная выставка в Париже 0 года — временный земной рай

Е. Сальникова. Фантастические фильмы Жоржа Мельеса. Игра в магию

Е. Клюшина. «La Revue Blanche» как поле иллюстративного эксперимента: от символистских фронтисписов к анархистским графическим выходкам

-III-

И. Замятина. Экзистенциальное и универсальное в архитектуре Парижа 0-х

А. Робакидзе. Ночной Париж в фотографии: «парижские ноктюрны» ...

С. Пинаев. «К свету искусства - в Париж...» (Духовно-эстетические искания М.А. Волошина на рубеже веков)

Н. Автономова. Парижский «след» в раннем творчестве Кандинского ..

К. Некрасова. Эдвард Мунк в Париже: влияния и творческие взаимодействия

А. Вершинина. Танатовлечение - новый сюжет русской скульптуры: из Парижа в Париж

Т. Седова. Импрессионизм в скульптуре: между Францией и Италией ..

К. Даниелян. Новаторские формы в женском гардеробе эпохи Модерна

Е. Долгих. «Ваза — не только для цветов». Магия стекла Дом

О. Буткова. Афиши Альфонса Мухи для спектаклей Сары Бернар в контексте мифологии европейского символизма

А. Данильчук. Плакат на улицах Парижа

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