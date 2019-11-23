Я написал эту книгу из необходимости. В моем мире, мире технологий и стартапов, внимание часто определяет водораздел между успехом и поражением. Стартапы должны добиваться внимания занятых инвесторов.

Они должны привлекать внимание прессы, чтобы распространять информацию о своих продуктах. Они должны завладевать вниманием пользователей настолько, чтобы заставлять их вернуться. Стартапам нужно завоевывать внимание потенциальных сотрудников и поддерживать их заинтересованность, когда они присоединятся к команде. Без внимания даже отличный стартап с классным продуктом умирает. Внимание — это движущая сила великих компаний, начинаний и идей.

Бен Парр - Ловушка для внимания: Как вызвать и удержать интерес к идее, проекту или продукту

Издательство Альпина Паблишер, 2016. — 276 с.

ISBN 978-5-9614-5928-9

Бен Парр - Ловушка для внимания: Как вызвать и удержать интерес к идее, проекту или продукту – Содержание

Введение. Костер внимания

Глава 1. Три этапа формирования внимания

Глава 2. Автоматизм

Глава 3. Фрейминг

Глава 4. Разрушение стереотипов

Глава 5. Вознаграждение

Глава 6. Репутация

Глава 7. Загадка

Глава 8. Признание

Заключение. Фактор внимания

Благодарности

Примечания

Об авторе

Бен Парр - Ловушка для внимания: Как вызвать и удержать интерес к идее, проекту или продукту – Введение – Костер внимания

Внимание имело большое значение во все времена. Сегодня, если вы учитель, вам приходится искать новые способы удерживать внимание легко отвлекающихся учеников. Если вы маркетолог, вам нужно находить способы продвижения брендов. Если вы работаете в благотворительной организации, перед вами встает задача привлечения внимания благотворителей. Если вы ученый, вам нужно привлечь внимание тех, кто распределяет гранты. Если вы актер, вам нужно поддерживать внимание со стороны агентов, режиссеров, занимающихся подбором актеров, и аудитории. Если вы музыкант, вам нужно, чтобы музыка засела в головах, чтобы ее покупали и рассказывали о ней друзьям.Вы хотите, чтобы ваше искусство получило признание ? Вы хотите, чтобы вашим продуктом пользовались?

Вы хотите, чтобы ваш контент читали или смотрели? Вы хотите в один прекрасный день выдвинуть свою кандидатуру на выборах? Вы хотите, чтобы ваше исследование признали и стали им пользоваться? Вы хотите, чтобы как можно больше людей узнали о вашей любимой благотворительной организации и ее целях? Вы хотите, чтобы предмет воздыханий обратил на вас внимание? Вы хотите, чтобы ваши студенты отложили телефоны и сосредоточились на том, чему вы их учите?12 Ловушка для внимания

Если вы ответили «да» на какой-либо из этих вопросов, эта книга для вас.