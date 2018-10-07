Священник Виктор Пасечнюк – 21 год (с 07.1995 по 12.2016), был настоятелем (РПЦ МП) храма св. ап. Петра и Павла в с. Каратуз. Из-за предвзятого отношения Красноярского митрополита и Минусинского благочинного, он был лишен должности настоятеля, а позже, по надуманным обвинениям, с него решили снять еще и священный сан.

По сей день Виктор Пасечнюк, в сети интернет, проводит открытые уроки по Священному Писанию, и публикует конспекты лекций, которые в свою очередь ложатся в основу книг.

Это вторая интернет публикация, версия (v. 09/18) - сентябрь 2018, книги «Еврейские буквы о Христе» с толкованием алефбетного 118 псалма. В данной книге, смысловое наполнение алефбета представлено в большей степени с точки зрения иудейской традиции. Но христианское осмысление еврейских букв, представленное здесь, раскрывает и мессианский аспект древнейшей письменности земли.

Если Мессия, это центр, и главная надежда книг ТаНаХа, то и в представленном толковании мессианский аспект выделяет буквы еврейского письма, как благовестие о Спасителе и Искупителе - ИЕОШУА А-МАШИАХ = Иисусе Христе. Приведенные в данной книге, цитаты отображают мнения комментаторов разных традиций. Широко представлены еврейские мидрашим, которые через аллегорический образ раскрывают мировоззрение и учение еврейских учителей.

Надеюсь, что опыт толкования изложеный в этом труде, будет интересен всем, кто знаком, как с христианским учением, так и с иудейской традицией. Зерно Писания - это воля Бога и Его Мессия, провозвещающий Слово Творца, и соделывающий Спасение Божие. Может быть, (хочется в это верить), ранее недоступные аспекты Слова Божьего будут приоткрыты читающим, через данный комментарий псалма.

Эллинская и иудейская традиция изначально сосуществовали в первоапостольской христианской церкви. Но, гностические ереси очень рано начали разрывать Церковь Христову. Ранний гностицизм отличался, как вкраплениями языческих эллинских и восточных учений, так и традиционно раввинистическим пониманием тайны Царства Божьего. Когда возникающие учения, которые противоречили апостольской проповеди, набирали силу, они были отсекаемы от Церковного единства.

Так апостол Павел в своих посланиях упоминает неких эллинистов Именея, Филита и Александра, учивших вопреки откровению Божьему. Иудейская традиция была хранительницей богатых преданий, которые помогали глубоко понимать текст Писания. Еврейские способы экзегезы текста Танаха позволяли глубже проникать в тайну воплощения Слова Божьего. Но через эту же иудейскую традицию начали вкрадываться и учения, отрицающие Божественность Мессии. Христианство расширяясь в языческом мире, уменьшалось среди еврейского народа.

Конфликт иудейской традиции с учением о Воплощенном Слове Бога, а также еврейские таинственные учения популяризованые в гностицизме, привели к тому, что с заблуждениями гностиков было отброшено и все еврейское осмысление текстов Священного Писания. Приоритет латинского и греческого языка среди уверовавших во Христа народов мира, а также греческий язык Новозаветных Книг, сместил приоритет оригинального еврейского языка книг Танаха.

Также различные гностические секты эллинского толка, наподобие Маркионитов, которые отвергали в своем дуализме все тексты Танаха, повлияли на языческое сознание народов мира, которые были еще не окрепшими в вере Христовой. С гностическими ересями было отсечено и то, что было украшением церкви, которое она унаследовало от апостолов из иудеев. Иудейские методы толкования, и сам еврейский язык Писания были уделом немногих в Церкви Христовой. Если говорить о известных церковных мужах, это блаженный Иероним и Ориген.

Они, не отрицая ценность еврейских текстов и методов их истолкования, отрицали ереси и отвергали яд лжеучений. Со временем, с грязной водой гностицизма был выплеснут, как говорится, и ребенок. Ценное сокровище осмысления тайны Христовой в аспекте еврейского предания и оригинальных текстов Писания, было отдано еретикам, и с ними предано забвению как ересь. Как правило, много столетий, Писание в оригинальном тексте, отцами Церкви не толковалось.

Гностицизм рано ушел в тень. Но с завоеванием и началом крестовых походов, в рыцарские ордена на святой земле, начали проникать эзотерические учения, основанные на каббалистических и гностических идеях. Вновь иудейский гностицизм стал смешиваться с христианством. Большая часть этих учений была по сути своей отравлена ядом ереси. Позднее эзотерический гностицизм был возрожден в тайных масонских организациях. Но все ли можно отдать гностикам, масонам и эзотерикам, из того, что когда-то было найдено и принято верующими в Сына Божьего - Мессию Иисуса Христа? Конечно же нет.

Что приводит к Богу, и открывает славу Всевышнего и Его Мессии, - это все Его. И как говорит Он: «не дам славы Моей чужому». (Ис. 42:8).Христианское осмысление еврейских преданий и толкований текстов Писания, позволяет отделять зерна от плевел. Конечно же, и без копания в талмудо-каббалистических и гностических традициях, христианское учение вполне самодостаточно. Ведь христианство имеет все, чтобы верующий человек мог стяжать Дух Божий, и стать новым Христовым творением, и Его всыновленным учеником.

Но апостол одним из условий наполнения Духом Святым называет необходимость назидаться Словом Всевышнего записанным в Танахе. Познание и проникновение в глубину Священных Писаний углубляет наш сосуд внутреннего человека. Чем он глубже, тем большее наполнение Духом Святым будет в нас. И чем глубже сосуд, тем меньше расплескивается из него наполнение, на неровном пути этой жизни. Христос сказал: Исследуйте Писания, они свидетельствуют о Мне. (Иоан. 5:39). Но невозможно исследовать Писание, если не обращаться к оригинальному еврейскому тексту, а также к его традиционному еврейскому пониманию.

Обращение к оригинальному источнику дает не только более глубокое понимание Евангельской Тайны, но и усмиряет антисемитизм, который извращает христианское учение, и отдаляет Дух Христов от верующих во Христа. Итак, здесь, в опыте двух традиций, предложено осмысление Тайны Христовой. Осмысление опирается на метод, в котором главный принцип: «все лушее для славы Имени Божьего», а все худое вон. Как написано: Хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили... (Матф. 13:48).

Виктор Пасечнюк – Еврейские буквы о Христе - Том 1-2

Толкование 118 псалма (17 кафисма)

Часть первая - стихи 1-112 от буквы алеф до буквы нун א - נ

Часть вторая - стихи 113-176 от буквы самех до буквы тав ס - ת

Версия текста v. 09/18 - 765 с.

с. Каратуз - 2018 г.

Виктор Пасечнюк – Еврейские буквы о Христе - Том 1-2 - Содержание

Том 1

Предисловие

Введение - алефбет о христе

Алеф - первая буква алефбета (1)

Стихи 1-8

Бет - вторая буква алефбета (2)

Стихи 9-16

Гимел - третья буква алефбета (3)

Стихи 17-24

Далет - четвертая буква алефбета (4)

Стихи 25-32

Хей - пятая буква алефбета (5)

Стихи 33-40

Вав - шестая буква алефбета (6, 666)

Стихи 41-48

Зайн - седьмая буква алефбета (7)

Стихи 49-56

Хет - восьмая буква алефбета (8)

Стихи 57-64

Тет - девятая буква алефбета (9)

Стихи 65-72

Йуд - десятая буква алефбета (10)

Стихи 73-80

Каф - одинадцатая буква алефбета (11, 20)

Стихи 81-88

Ламед - двенадцатая буква алефбета (12, 30)

Стихи 89-96

Приложение к букве ламед:

Действие духа святого до, и после пятидесятницы

Мем - тринадцатая буква алефбета (13, 40)

Стихи 97-104

Нун - четырнадцатая буква алефбета (14, 50)

Стихи 105-112

Том 2

Самех - пятнадцатая буква алефбета (15, 60)

Стихи 113-120

Айн - шестнадцатая буква алефбета (16, 70)

Стихи 121-128

Пэй - семнадцатая буква алефбета (17, 80)

Стихи 129-136

Цади - восемнадцатая буква алефбета (18, 90)

стихи 137-144

Куф - девятнадцатая буква алефбета (19, 100)

стихи 145-152

Реш - двадцатая буква алефбета (200)

Стихи 153-160

Шин - двадцать первая буква алефбета

Стихи 161-168

Приложение к букве шин (21, 300)

Машиах и нахаш

Тав - двадцать вторая буква алефбета (22, 400)

Стихи 169-176

Приложение к букве тав

Христос в пророческом образе скалы и камня

Эпилог по алефбету

Приложение: таблицы алефбета

Виктор Пасечнюк – Еврейские буквы о Христе - Том 1-2 - Алефбет о Христе

118 псалом в еврейской традиции известен под названием קיט = кит = «лето». буква-цифра 119. куф-йуд-тет = קי״ט в православной традиции вся 17-я кафисма, - это 118 псалом. псалом построен очень искусно в 22-х отрывках, в каждом из которых по 8 стихов, начинающихся с одной буквы. четырехбуквенное имя встречается 22 раза. исключая 122 стих, все остальные стихи посвящены закону или слову божиему. из его слова и закона псалом освещает многообразные переживания в совместной жизни с богом. (грюнцвайг) это алфавитный = алефбетный псалом. в еврейском алефбете 22 буквы, если не считать пяти букв в конечных вариантах написания (отийот софит = «буквы конечные»). еврейский шрифт существует в двух знаковых вариантах. более древний вариант - ктав иври. он очень схож с финикийским письмом.

Cейчас он практически вышел из употребления. более поздний шрифт - ктав ашури (ассирийско-вавилонский шрифт). он вошел в письменность евреев после вавилонского плена при пророке ездре, который восстанавливал книги танаха. но в иудейской традиции есть версия, что изначально ктав ашури был первым сакральным шрифтом евреев, а ктав иври обыденным и повседневным. мы же придерживаемся версии, которая считает ктав иври более древним, и первым алефбетом евреев. от протосинайского ктав иври берут начало буквы разных народов и цивилизаций. (пв) в еврейских буквах, как протосинайского (ктав иври), так и ассирийского шрифта (ктав ашури), древние видели много намеков и назиданий.

Драш, который выводили мудрецы еврейской традиции разных эпох, наполнял символ буквы богословием и нравственным аспектом. в нашей христианской традиции из древних, насколько мне известно, еврейские буквы толковал блаженный иероним, (переводчик священного писания с иврита на латынь). этот замечательный переводчик и комментатор библии, за большие деньги, учился еврейскому языку, у известного еврейского мудреца раби ханины. вот его новозаветное осмысление букв. алеф - учение. бет - дом. гимел - полнота. далет - таблица (слова). hэй - оная. вав - и. заин - сия. хет - жизнь. тет - доброе. йуд - начало. каф - рука. ламед - учения, или сердца. мем - из них. нун - вовеки. самех - помощь. айн - источник или глаз. пе - уста. цади - правда. куф - призвание. реш - глава. шин - зуб. тав - знак. после объяснения значения букв должно обратить внимание на их порядок.

1.первое сочетание: алеф, бет, гимел, далет, - учение, дома, полнота, таблиц; т.е. учение церкви, которая есть дом божий открывается в полноте божественных книг. 2.второе сочетание: ьэй, вав, заин, хет, - эта, и, сия, жизнь. ибо может ли быть какая-нибудь жизнь без знания писаний, чрез которые познается сын христос, - жизнь верующих? 3.третье сочетание: тет, йуд - доброе начало; ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; ... теперь мы видим, как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу (1кор. 13:9-12). а когда удостоимся быть со христом и соделаемся подобны ангелам, тогда упразднится учение книжное, доброе начало яко же есть. 4.четвертое сочетание: каф, ламед, - рука, учения или сердца. рука разумеется относительно дел, - сердце и учение относительно понимания, потому что мы ничего не можем сделать прежде нежели узнаем, что должно сделать.

5.пятое сочетание: мем, нун, самех, - из них, во веки, помощь. это не нуждается в объяснении; яснее всякого света, что писания доставляют вечную помощь. 6.шестое сочетание: айн, пе, цади, - источник или глаз, уст, правды: об этом должно судить потому, что мы сказали относительно третьего сочетания. 7.седьмое сочетание (и в самом этом седмеричном числе заключается таинственный смысл): куф, реш, шин, тав, - призвание, главы, зубов, знаки. чрез зубы выходит явственный голос, и заключенный в членораздельные звуки несется до главы всех - христа, чрез которого достигается вечное царство. (блаженный иероним). из недавних экзегетов писания, еврейские буквы толковал святитель феофан затворник вышинский. осмысление букв иврита им дано в комментарии на 118 псалом. в иудаизме, одно из толкований алефбета записано в вавилонском талмуде. сказали мудрецы, обратившись к рабби йегошуа бен лени: пришли сегодня дети в дом учения и произнесли такие слова, что даже во времена йегошуа бин-нуна не было сказано ничего подобного.