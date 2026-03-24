Ветхий Завет был "плотским", как это выражено в Евр. 7,16. Божье присутствие осуществлялось в храме, сделанном из камней, и закон Его был написан на скрижалях. Теперь же Бог посредством Духа Святого живет в сердиах веруюших, вкладывая в них Свой закон: "Вы храм Божий... вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях серлиа" (1 Кор. 3,16; 2 Кор. 3,3).
Рене Паш - Святой Дух Его личность и творчество
Миссия Вестник Мира, 1995
Рене Паш - Святой Дух Его личность и творчество - Содержание
Часть первая: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯТОЙ ДУХ?
1. Святой Дух является личностью
2. Божественность Святого Духа
3. Символы Святого Духа
Часть вторая: ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
1. Святой Дух в Ветхом Завете
2. Святой Дух в Евангелиях
3. Действие Святого Духа в Иисусе Христе
4. Святой Дух и духновенность Библии
Часть третья: ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
1. Эпоха Духа
2. Обличение, совершаемое Святым Духом
А. Действие обличения
Б. Грех против Духа Святого
3. Новое рождение и крешение Святым Духом
4. Получение Святого Духа
5. Усыновление и уверенность в спасении
6. Дух Святой обитает в сердце веруюшего
7. Не оскорбляйте Святого Духа!
Полнота Святого Духа
Освяшение посредством Духа
Утешение, наставление и водительство Духа
Святой Дух и Церковь
Часть четвёртая: ПОМАЗАНИЕ СВЯТОГО ДУХА
Помазание Святого Духа
Дары Духа
A. Обший обзор
Б. Рассмотрение некоторых духовных даров
B. Употребление даров
Г. Вывод
Дух Святой и свидетельство
Дух Святой и молитва
Дух Святой и поклонение
Часть пятая: ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА В БУДУЩЕМ
Святой Дух и Израиль
Святой Дух и Воскресение
Святой Дух и вечность
Comments (1 comment)