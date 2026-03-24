Паш - Святой Дух Его личность и творчество

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Ветхий Завет был "плотским", как это выражено в Евр. 7,16. Божье присутствие осуществлялось в храме, сделанном из камней, и закон Его был написан на скрижалях. Теперь же Бог посредством Духа Святого живет в сердиах веруюших, вкладывая в них Свой закон: "Вы храм Божий... вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях серлиа" (1 Кор. 3,16; 2 Кор. 3,3).

Рене Паш - Святой Дух Его личность и творчество

Миссия Вестник Мира, 1995

Рене Паш - Святой Дух Его личность и творчество - Содержание

Часть первая: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯТОЙ ДУХ?

  • 1. Святой Дух является личностью

  • 2. Божественность Святого Духа

  • 3. Символы Святого Духа

Часть вторая: ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

  • 1. Святой Дух в Ветхом Завете

  • 2. Святой Дух в Евангелиях

  • 3. Действие Святого Духа в Иисусе Христе

  • 4. Святой Дух и духновенность Библии

Часть третья: ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

  • 1. Эпоха Духа

  • 2. Обличение, совершаемое Святым Духом

    • А. Действие обличения

    • Б. Грех против Духа Святого

  • 3. Новое рождение и крешение Святым Духом

  • 4. Получение Святого Духа

  • 5. Усыновление и уверенность в спасении

  • 6. Дух Святой обитает в сердце веруюшего

  • 7. Не оскорбляйте Святого Духа!

  • Полнота Святого Духа

  • Освяшение посредством Духа

  • Утешение, наставление и водительство Духа

  • Святой Дух и Церковь

Часть четвёртая: ПОМАЗАНИЕ СВЯТОГО ДУХА

  • Помазание Святого Духа

  • Дары Духа

    • A. Обший обзор

    • Б. Рассмотрение некоторых духовных даров

    • B. Употребление даров

    • Г. Вывод

  • Дух Святой и свидетельство

  • Дух Святой и молитва

  • Дух Святой и поклонение

Часть пятая: ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА В БУДУЩЕМ

  • Святой Дух и Израиль

  • Святой Дух и Воскресение

  • Святой Дух и вечность

Added 24.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

