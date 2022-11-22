В неделю Святой Пасхи совершается воспоминание о Светлом Христовом Воскресении.

Основные богослужения:

1. Полунощница—завершающая служба Постной Триоди. Совершается незадолго до полуночи. По ее окончании Плащаница заносится в алтарь и полагается на престол, где и находится в течение 40 дней вплоть до отдания Пасхи. Вскоре после этого совершается крестный ход вокруг храма.

2. Утреня (или Заутреня). Крестный ход завершается у главного входа в храм, перед которым совершается Пасхальное начало. После Пасхального начала все входят в храм и продолжается утреня.

3. Пасхальные часы (или один Пасхальный час). Целиком поются (поется).

4. Литургия святителя Иоанна Златоуста.

5. Великая вечерня с чтением Евангелия. Совершается в день Пасхи (воскресенье) вечером.

6. Службы Светлой седмицы. Каждое богослужение (вечерня, утреня, Литургия) начинается Пасхальным началом. На вечерне каждый день—великий прокимен (каждый раз разный).

Пасха. Службы Светлого Христова Воскресения (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках)

Редактор протоиерей Александр Сорокин

Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Феодоровский собор)

СПб, 2022. - 68 с.

Пасха. Службы Светлого Христова Воскресения (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках) - Содержание

Службы Светлого Христова Воскресения

Полунощница

Утреня

Пасхальный час

Божественная Литургия

Великая вечерня