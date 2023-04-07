Пасхальная Агада Еврейской Общины Москвы

Заповедь рассказывать Агаду сыну своему в Пасхальную ночь актуальна и сегодня, потому что у каждого поколения есть свои сыновья и своя Агада. Этот комментарий приводится прежде всего с целью разъяснения Пасхальной Агады сотням тысяч дорогих нашему сердцу евреев бывшего Советского Союза, которые вынесли ужасы рабства коммунистического “Египта” и но милосердию Г-спода обрели освобождение, вышли из тьмы к свету. Кто более чем евреи бывшего Советского Союза может понять глубину слов рассказчика Агады, повествующего об ужасах рабства, которые претерпел еврейский народ в Египте?! Комментарии, предложенные Вам, связывают воедино два освобождения — освобождение из рабства египетского и из духовного рабства бывшего Советского Союза, чтобы мы могли в ту ночь и в тот час, когда маца лежит перед нами, поблагодарить Б-га за освобождение нас и наших душ от египетского плена и из дома рабства, как написано в молитве “Нишмат”, которую мы произносим в Пасхальную ночь. А возможно, именно это имели в виду большинство толкователей, из поколения в поколение передавая, что каждый человек должен сам увидеть себя вышедшим из Египта на свободу и, выполняя заповедь, рассказывать об этом в Пасхальную ночь. Поэтому, сопоставляя эти два вида рабства, мы не только благодарим Б-га за чудо спасения. но и еще раз вдумываемся, пытаясь увидеть и понять, услышать и постичь чудеса выхода из Египта, когда народ рабов, пройдя “железное горнило”, стал избранным народом. Приведенные комментарии в большинстве своем знакомы читателям. Я не раз говорил об этом, когда готовил Пасхальные Седеры в Москве для широкой публики. II тем не менее в данном рассказе есть нечто новое, приведены также комментарии других авторов, иногда с упоминанием их имени, а иногда и без упоминания, за что прошу меня извинить.

Праздник мацы — праздник нашей свободы

В разговорном иврите слова “отдых” и “свобода” — синонимы. Мы видим, что празднику Песах — празднику весны — дано дополнительное название — праздник свободы. Свобода — не отдых или воля, относительно которых в Торе говорится в связи с юбилейным 50-м годом: “И назовете “волей” для всех ее жителей”. И относительно рабыни кнаанской сказано языком свободы: “Так как не свободна”. Действительно, какая разница между отдыхом и свободой? Много есть комментариев на эту тему мудрецов и толковатей Торы, особенно о “херут” — “свободе” и “харут” — “высеченной на скрижалях”: “Не называй “харут”, а называй “хе-рут”. В добавление к тому, что было сказано нашими мудрецами, видимо, надо сказать о разнице между отдыхом и свободой. Отдых или воля — то, что хозяин дает своему рабу, когда освобождает его, а свобода — это то, что раб получает, когда его освобождают. Ран Шимшон Рафаэль Гирш, один из современных великих толкователей Торы, благословенна его память, построил законченную теорию с помощью толкований слов согласно их корневой близости. К примеру, он объясняет слово “радостный” согласно его близости слову “растение”. По этой теории слово “отпуск” очень близко слову “поиск”. И поиск и отпуск зависят одно от другого также с точки зрения идейной, т.е. когда человек находится в отпуске, даже во временном, он сразу ищет, что ему делать со своим свободным временем. Свобода — это “обточка” человеком своей жизни и своего времени. Свобода — это когда человек пишет свою книг), и он больше не раб. Поэтому отпуск, данный сынам Израиля по выходе их из Египта, подобен пустому сосуду, дающему человеку возможность превратиться действительно в свободного человека, строящего свой мир согласно своему пониманию и вере. Теперь понятно, почему Песах называют праздником свободы сынов Израиля, а не праздником воли рабов Египта.

Пасхальная Агада Еврейской Общины Москвы

Москва 2000/5760 г.

82 с.

Пасхальная Агада Еврейской Общины Москвы - Содержание