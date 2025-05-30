Пасхальная hагада

ПРАЗДНИЧНЫЙ КИДУШ. Если праздник выпал на субботу, начинают с Мизмор ле-Давид: Псалом Давида. Господь - пастырь мой, ни в чем не буду знать недостатка. На роскошные луга Он укладывает меня, на воды тихие приводит меня. Душу мою успокоит Он, поведет меня путями справедливости ради Имени Своего. Даже если буду идти по долине смертной тени - не устрашусь зла, ибо Ты со мной; наставление Твое и поддержка утешат меня. Накроешь Ты передо мной стол на виду у врагов моих, умастишь мою голову елеем, полной будет чаша моя. Пусть лишь добро и милосердие сопровождают меня во все дни жизни моей, и буду находиться я в Храме Господа долгие годы. День шестой. И завершены были небо и земля и всё воинство их. И завершил Бог в день седьмой работу Свою, которой Он занимался; и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которой занимался. И благословил Бог день седьмой и освятил его, ибо это был день отдыха от всей работы, которую сделал Всевышний при сотворении мира.

В будние дни начинают отсюда: Вот праздники, посвященные Господу, дни священного собрания, которые вы должны отмечать в установленное время. И возвестил Моше сынам Израиля о праздниках Господа. Внемлите, господа! (Присутствующие отвечают: Лехаим!)

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы! Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который избрал нас из всех народов, и возвысил над всеми языками, и освятил нас Своими заповедями! И даровал Ты нам, Господь, Бог наш, с любовью (субботы для покоя и) праздники для радости, праздничные времена для веселья: (эту субботу и) этот праздник мацы, йом тов, день священного собрания, время нашей свободы, по любви день священного собрания, в память об Исходе из Египта. Ибо нас избрал Ты и освятил из всех народов, и (субботу и) святые праздники Твои, (по любви и благосклонности), в радости и ликовании дал Ты нам в наследие. Благословен Ты, Господь, освящающий (субботу и) Израиль и времена праздников.

Если праздник выпадает на исход субботы, то добавляют эти два благословения до благословения шеhехеяну:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создавший свет пламени!

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, отделивший святое от будничного, свет от тьмы, Израиль от народов, седьмой день от шести рабочих дней. Между святостью субботы и святостью праздника сделал Ты различие, и седьмой день от шести рабочих дней отличил Ты святостью. Выделил и освятил Ты народ Свой, Израиль, святостью Своей. Благословен Ты, Господь, отделивший святое от святого!

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени.

Пьют вино из бокала, облокотившись на левую сторону.

Пасхальная hагада

Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

Москва – Йерушалаим – 2024 г. / 97 с.

Пасхальная hагада – Содержание