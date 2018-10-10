О жизни прп. Анастасия Синаита известно очень мало. Большую путаницу в проблему составления достоверного жизнеописания и правильной идентификации трудов святого отца внес патриарх Константинопольский (1350-1353, 1355-1364) Никифор Каллист Ксанфопул. Этот патриарх является автором «Церковной истории от Рождества Христова до 610 г.» в 23 книгах, «Каталога императоров и патриархов», множества церковных песнопений, толкований на псалмы, на тридцать Слов свт. Григория Богослова и др. Именно он утвердил свт. Алексия в 1355 г. главой Всероссийской Киевской митрополии, чем подтвердил грамоту патриарха Филофея (1353-1354, 1364-1376), датированную 1354 г.

Инока же Романа, который тоже претендовал на Киевский престол и незаконно был возведен в Киевские митрополиты Болгарским патриархом Феодосием в Тырново, Никифор Каллист Ксанфопул поставил главой Литовской митрополии (с кафедрой в Новогрудске). Его память празднуется 20 июня и в Соборе Афонских преподобных (2-я неделя по Пятидесятнице). Итак, патриарх Никифор отождествил трех лиц — прп. Анастасия Синаита, Анастасия I патриарха Антиохийского (559-598) и его преемника на антиохийской кафедре сщмч. Анастасия II (599-609). Мы подробно отразим полемику, порожденную ошибкой Никифора, в параграфе, посвященном атрибуции и датировке «Путеводителя».

Игумен Адриан (Пашин) - Главное христологическое произведение преподобного Анастасия Синаита «Путеводитель»

Монография

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018. 408 с. : ил.

(Патрология)

ISBN 978-5-906627-48-3

Игумен Адриан (Пашин) - Главное христологическое произведение преподобного Анастасия Синаита «Путеводитель» - Содержание

Игумен Адриан (Пашин Александр Васильевич). Главное христологическое произведение преподобного Анастасия Синаита «Путеводитель»

Предисловие

I. Жизнь и труды преподобного Анастасия Синаита

II. Христологическая терминология прп. Анастасия Синаита

III. Христология прп. Анастасия Синаита

Заключение

Преподобный Анастасий Синаит. «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»

УКАЗАТЕЛИ

Указатель библейских цитат в «Путеводителе»

Указатель авторов, чьи цитаты приводятся в «Путеводителе»

Именной указатель

Указатель основны терминов, употребленных в «Путеводителе»

БИБЛИОГРАФИЯ

Игумен Адриан (Пашин) - Главное христологическое произведение преподобного Анастасия Синаита «Путеводитель» - Предисловие

До определенного времени преподобный Анастасий Синаит был одним из малоизученных византийских богословов. Начиная же со второй половины XX века, стали одно за другим выходить критические издания трудов этого святого отца, так что сейчас мы имеем возможность ознакомиться с наиболее важными его текстами. Поэтому призыв Ханса-Георга Бека критически издавать произведения прп. Анастасия — без чего невозможно решить не только проблему их атрибуции и датировки, но и точно очертить сроки жизни святого, — сейчас фактически реализован. Таким образом, открыт путь к более аргументированной полемике по поводу принадлежности перу прп. Анастасия тех или иных трудов, приписываемых ему, и по поводу определения его места в византийском богословии. Преподобный Анастасий жил во время борьбы Церкви против несторианства, против различных течений монофизит- ства и монофелитства, во время начавшегося арабского нашествия на окраины Византийской империи и, соответственно, во время столкновения Церкви с новой религией — исламом.

Все эти события повлияли на жизнь прп. Анастасия и на его труды, являющиеся и историческими источниками, и полемическо-богословским ответом на вызовы со стороны ересей и иных религий, и положительной формулировкой различных разделов догматического учения Церкви. Будучи ярким полемистом, тонким богословом и оригинальным экзегетом, прп. Анастасий оставил нам и аскетические творения, и прекрасные проповеди. Какие-то из его творений уже переведены на русский язык (либо заново, с новых критических изданий, либо впервые). Надеемся, что в скором времени выйдет русский перевод всех произведений прп. Анастасия Синаита. Публикация в данном издании русского перевода полного текста главного труда святого отца — богословско-полемического трактата «Путеводитель» — станет нашим вкладом в дело изучение наследия прп. Анастасия русскоязычным исследователем святоотеческого Предания. Несмотря на явный интерес в последнее время патрологов к личности прп. Анастасия Синаита, тему, заявленную в названии монографии, можно смело назвать малоизученной. Работ, посвященных систематическому описанию христологии святого отца — как, впрочем, и других сторон его богословия (например, антропологии), — фактически нет.

Вплоть до выхода критических изданий, и даже до сих пор в патрологической науке не прекращается полемика вокруг идентификации самой личности прп. Анастасия и атрибуции его творений, в том числе «Путеводителя». Кто-то из исследователей приписывал этот трактат другим отцам, кто-то датировал его началом VII в. — когда еще не было монофелитства и Византия не знала ислама, — кто-то считал «Путеводитель» более поздней компиляцией IX века. Довольно хорошо изучена терминология прп. Анастасия, отраженная в патрологических словарях. Однако, несмотря на важность терминологии в богословии, церковное учение к одной терминологии не сводится. Часто исследователи используют исторические сведения из трудов прп. Анастасия. Это касается истории монофизитства, монофелитства, ислама и др. В исследованиях, касающихся частных тем богословия или антиеретической полемики, если прп. Анастасий и упоминается, то, зачастую, его цитат не приводится.

Конечно, в критических изданиях трудов прп. Анастасия и при публикациях русских переводов есть большие вводные статьи, но они посвящены лишь биографическим сведениям, описанию рукописной традиции, проблемам идентификации и датировки, а комментарии к самому тексту очень кратки и по своей сути не могут претендовать на систематическое описание учения святого отца. До последнего момента единственной работой, посвященной систематическому исследованию богословия прп. Анастасия Синаита, был небольшой и поверхностный труд на итальянском языке чешского патролога Т. Брасй’я, вышедший почти сто лет назад. В 2015 году вышел очередной труд K.-H.Uthemann’a, посвященный прп. Анастасию. Исследователь подробно описывает проблему атрибуции трудов Синаита, а также структуру, терминологию и само учение, изложенное в «Путеводителе». Более детально вклад разных исследователей в изучение трудов прп. Анастасия Синаита — особенно «Путеводителя» — будет изложен далее. Не можем не отметить наличия интернет-форума, посвященного изучению наследия прп. Анастасия. Благодарю за помощь в подготовке перевода «Путеводителя» иеромонаха Тихона (Зимина), иеромонаха Феодора (Юлаева) и диакона Николая Шаблевского.