Шма Исраэль... «Слушай, Израиль» - эти слова сопровождают еврея всю его жизнь, с самого рождения. Их произносит отец во время обрезания сына. Когда вечером, накануне «бар-мицвы» (совершеннолетия), 13-летний мальчик произносит «Шма, Исраэль!», он впервые в жизни исполняет предписывающую заповедь из Торы. Каков отличительный знак еврейского дома? Это «мезуза», прикрепленная к косяку дома, - маленький свиток пергамента, на котором написаны те же слова: «Слушай, Израиль!».

Утром еврей возлагает на левую руку и на голову две маленькие коробочки («тфилин»), и в каждом из них - все те же слова: «Шма, Исраэль!». И вечером, перед сном, и в минуту опасности, и в час, когда еврей оставляет этот мир, он снова и снова повторяет те же слова: Шма, Исраэль! Ташем Элокейну, Гашем Эхад. Что же это такое «Шма, Исраэль!»? Молитва? Пароль? Символ веры? В чем важность этой заповеди? Как нужно ее исполнять?

В чем смысл каждого слова? Мы постараемся ответить на эти вопросы. Во времена гонений римского императора Адриана на еврейскую веру был схвачен раби Хуцпит-метургеман. Он толковал народу Тору (потому и назвали его метургеман - «переводчик»), и за это он был приговорен к смерти. Когда его вели на казнь, он был так прекрасен, что по- ходил на ангела Всевышнего. Императору рассказали о его величии и великолепии и попросили его помиловать.

— Сколько тебе лет? — спросил Адриан у раби Хуцпита. — Сто тридцать без одного дня, — ответил ему раби. - И просьба есть у меня: подожди с моей казнью до завтра, пока не исполнится мне ровно сто тридцать лет. — Какая тебе разница, —спросил его Адриан, — умереть сегодня или завтра? — Я хочу исполнить еще две заповеди, — ответил раби Хуцпит. — Какие же заповеди ты хочешь еще исполнить? — Прочесть еще раз «Шма, Исраэль!» вечером и утром и принять на себя царство Творца, Его великое, грозное и единственное имя — принять и провозгласить... Раби Йосеф-Шломо Каганэман приехал в Страну Израиля из Литвы, из города Паневежис, в котором погибли его жена и дети. Он приехал в то время, когда немецкая армия во главе с Роммелем была уже совсем рядом, в Египте. И казалось, что евреям остается думать лишь о том, как бежать из страны, чтобы спасти свои жизни. Но раби Й.-Ш. Каганэман купил участок земли в Бней- Браке и объявил, что скоро здесь будет построена йешива, из которой по всему миру будет распространяться свет Торы.

Многим казалось тогда, что уважаемый раввин немного не в себе от горя. Но спустя несколько лет йешива действительно была построена. А раби Каганэман основывал новые йешивы - одну за другой. Деньги для строительства он собирал в Америке, Европе, Южной Африке. А во время поездок был занят еще одним важным делом: разыскивал пропавших без вести еврейских детей. Поиски привели его в некий католический монастырь в Польше, В котором, по слухам, во время войны укрылось несколько потерявшихся еврейских ребят. Настоятель монастыря заявил, что никаких еврейских детей в монастыре нет, что все это дети католиков.

Сейчас они готовятся к конфирмации. Все они пережили ужасы войны, измучены и истерзаны. Стоит ли причинять им боль бесполезными расспросами о прошлом? Раби Каганэман попросил у него всего лишь три минуты. И на это настоятель нехотя согласился. Раввина провели в просторную спальню, где маленькие воспитанники с любопытством уставились на необычно одетого бородатого незнакомца. А тот прикрыл глаза лодонью и громко произнес: Шма, Йисроэлъ! А-дой-ной Э-лоГейну, А-дой-ной эход! (ашкеназское произношение) И тут несколько подростков соскочили со своих кроватей и бросились к человеку, напомнившему им эти родные слова, которые каждая еврейская мать повторяет перед сном со своими детьми: Шма, Исроэлъ...

Рав Цви Патлас - Шесть слов завета - книга фильм - «Шма, Исраэль...»

Редакторы и переводчики:

Арье-Лейб

Гофман Евгений Голыдман

Игорь Губерман

Гдалья Спинадель

Натан Файнгольд

Второе издание.

Издательство - Пардэс — 61с.

Иерусалим - Москва — 5771 - 2011

Рав Цви Патлас - шесть слов завета - книга фильм - «Шма, Исраэль...» - Содержание

Вместо предисловия

Что написано в «Шма, Исраэль»?

Имена Всевышнего

Всевышний един

Большие «Аин» и «Далет»

Смысл слов молитвы «Шма, Исраэль»

«Шма, Исраэль» и десять заповедей

Транслитерация

Законы чтения «Шма, Исраэль»

Дорога домой

שמע ישראל

Рав Цви Патлас - Шесть слов завета - книга фильм - «Шма, Исраэль...» - Всевышний един

Итак, Творец един, потому что не существует Б-га, кроме Него. С другой стороны, будучи единственным, Он существует вне сравнений - Его не с кем сравнить. Ощущая на себе Его воздействие, мы придаем Ему многочисленные эпитеты, называя Его то добрым, то гневающимся, то милосердным и мудрым, то ревнивым и справедливым и т. д. Однако, нам понятно, что все эти сравнения относительны, что мы не должны переносить на Него черты человеческой индивидуальности с ее непоследовательностью в поступках, изменчивостью в отношениях и перепадами настроений.

Раби Гдалья Шор для выражения этой же мысли находит сравнение с проходящим через призму лучом света. Хотя он воспринимается нами как множество оттенков в цветовой гамме, это единый луч света. Точно так же и многочисленные проявления Всевышнего в действительности единое целое. Провозглашая Б-жественное единство, первая строка «Шма» выражает мысль о том, что Творец бесплотен. Он — дух, а не материя. Как говорит Рамбам в своей книге «Морэ невухим», «ничто ма- териальное не может быть единым, потому что либо оно делимо, либо состоит из частей». Читая «Шма», мы должны растягивать второй слог в слове эход и выделять последнюю букву, «далет». Первая буква («алеф») не удлиняется, ее числовое значение - 1, и наша мысль должна быть сконцентрирована на единстве Творца. Растягивая вторую букву, «хет» (ее числовое значение - 8), мы осознаем, что Всевышний - Господин земли и семи Небес (1 + 7 = 8). Четкое произношение последней «далет» (ее числовое значение - 4) должно сопровождаться мыслью о том, что Всевышний - Господин всего, т. е. всего, что расположено по четырем сторонам света (Брахот, 136; Рокеах; Самак; Шулхан Арух). Итак, числовое значение слова эход («алеф», «хет», «далет») - 13 (1-8-4).

Эход означает «Один». Теперь понятно, почему народы, поклоняющиеся идолам, исповедующие многобожие, так боятся числа «13», числа, указывающего на единство Творца. Мудрецы учат: «Продлевающий слово эход продлевает свои дни и годы», потому что он делает это с намерением наиболее ярко пережить мысль о всевластии Творца над всем в каждый момент суще- ствования творения (Брахот, 136). В свитках Торы буквы «айн» в слове шма и «далет» в слове эход отличаются от других большим размером. Их соединение образует слово эд - «свидетель» (Зогар).

И в этом, как объясняют комментаторы, заложен намек на то, что каждый еврей, читающий «Шма», провозглашает миру о единстве Творца и становится как бы Его свидетелем. «Одна из загадок нашего мира - это существование еврейского народа. Он в меньшинстве, бесчисленные враги пытаются уничтожить его, он одинок, как "овца среди семидесяти волков". Многие "специалисты" писали 100-150 лет назад, что через 100 лет евреев не будет. Но вот прошло 150 лет - а еврейский народ существует. Это доказывает существование единого Творца, Который поклялся, что еврейский народ будет существовать вечно.

"Слушай, Израиль! Г-сподь - Б-г наш, Г-сподь один". Но кто свидетель? Кто докажет это? Мы, еврейский народ, доказываем это самим фактом своего существования. Пророк Иешаягу (43:12) говорит: "А вы мои свидетели... что Я - Б-г!"». (Из урока рав Ицхака Зильбера.) Когда мы молимся в одиночестве или без «миньяна», то прежде чем приступить к чтению «Шма», мы произносим три слова: Эль мелех нээман - «Б-г Царь Истинный». В «миньяне» эти слова не произносятся. Вместо них после завершения молитвы хазан говорит: Гашем Элокейхем эмет. Три раздела «Шма» содержат 245 слов.

Добавив к ним эти три, мы получаем 248 - число предписывающих заповедей и количество органов человеческого тела. Это не случайное совпадение. Наше физическое существование неотделимо от духовного подчинения всем заповедям Торы. Мудрецы говорят: «Тот, кто читает 248 слов «Шма» сосредоточенно, заслуживает того, чтобы он был увиден Всевышним». «Обратись ко Мне всем свои существом, - сказал Б-г, и Я обращусь к тебе».