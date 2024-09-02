В «Карманном словаре изучения Библии» подано толкование приблизительно пятисот интересующих читателя тем, перекликающихся с серией «Карманных словарей», выпущенных издательством «ИнтерВарсити» (некоторые из которых изданы на русском языке издательством «Ездра»). Данная серия подает краткое толкование научных терминов и ключевых имен, то есть всего, с чем сталкиваются студенты начальных курсов богословких учебных заведений. Мы признательны нашим студентам, которые на протяжении многих лет подталкивали нас к написанию этого труда.

Список интересовавших нас тем расширялся и сужался на протяжении многих месяцев, по мере того, как мы решали какие же термины будут полезными для студентов, подвязавшихся в изучении Библии. Общепринятые библейские термины, известные имена, населенные пункты и другую часто встречающуюся в богословской литературе информацию, мы старались обойти вниманием, так как наша цель — сфокусироваться на терминах, которые имеют только прямое отношение к изучению Библии. С другой стороны, более специализированные понятия для изучения Библии, иврита и греческого языка, были упущены в пользу более важных терминов.

Мы старались сфокусироваться на современных терминах, но по мере изучения Библии, некоторые понятия неизбежно имели своей основой иврит, греческий и латинский языки. Так что в данный словарь мы вынуждены были внести и некоторые из них. В «Карманный словарь изучения Библии» также включены несколько немецких слов и выражений, которые внедрились в лексикон и разговор как «заимствованные» слова. Сжатость словаря также предусматривает намеренное упущение большей части библиографических ссылок. Учебники, словари и другая справочная литература с лихвой заполнят этот пробел.

Артур Г. Патзия, Антони Дж. Петротта - Изучение Библии - Карманный словарь

Александрия: Издательство "Ездра", 2006, 140 с.

Серия "Исследуем Писания"

ISBN 966-8182-30-8

Артур Г. Патзия, Антони Дж. Петротта - Изучение Библии - Карманный словарь - Содержание

Предисловие

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