Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги

Пауэлл - Кельты
Настоящее исследование, посвященное кельтам — первому из заселявших земли к северу от Альп великих народов, чье название нам известно, — не является обычным изложением фактов, общепринятых точек зрения и предположений. Это скорее попытка описать и обсудить некоторые аспекты жизни кельтов, а также наметить пути дальнейших изысканий, которые должны коснуться малознакомых нам племен, отстоящих как во времени, так и в пространстве. Обилие археологического материала по кельтской культуре дополняется свидетельствами античных историков, национальной литературной традицией и результатами современных филологических исследований; совокупность этих источников служит основой для обобщений, но поиски истины продолжаются, и, возможно, данная книга внесет новый штрих в знакомую картину и прольет еще немного света на жизнь удивительных и загадочных предшественников исторических наций Западной и Средней Европы.
Кельтское литературное наследие, сохраненное с давних времен в Ирландии и Уэльсе, — древнейшее в Европе после греческого и латинского. Оно пред ставляет собой зеркало, отражающее нравы и обычаи архаического общества умеренной климатической зоны Европы, колыбели европейской культуры. Изучение происхождения кельтов, таким образом, помогает отыскать корни европейцев, а «варварская классическая литература» заслуживает более пристального внимания и признания, чем она получала до сих пор.
Несколько слов следует сказать о том, как работать с этой книгой. Ради массового читателя я не стал перегружать текст ссылками на персоналии и отдельные работы, при этом не колеблясь включал в повествование имена и термины на других язы ках в тех случаях, когда это было необходимо для прояснения спорных или плохо освещенных в исторической литературе вопросов. Иллюстрации на вклейке сопровождены подробными комментариями в конце книги. Их можно рассматривать отдельно, как альбом, призванный дать общее впечатление о кельтах, их внешности, ремеслах, ритуалах и окружении и вовсе не претендующий на звание учебного пособия по археологическим образцам и периодам. Одни иллюстрации рассказывают о том, как кельты представляли самих себя, другие помогают увидеть их образ, сложившийся в сознании современников — греков и римлян. При написании этой книги я много полезных сведений почерпнул из трудов других авторов. Поиски иллюстративного фотографического материала охватили огромные территории, и я, по возможности, старался отбирать наименее известные и редко воспроизводимые в исторической литературе предметы.
Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги
Пер. с англ. О.А. Павловской
М.: ЗАО Центр поли граф, 2021, 236 с.
ISBN 978-5-9524-5540-5
Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги - Содержание
Предисловие
Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЕЛЬТОВ
- Источники и толкования
- Кельты в древней истории
- Галлы
- Галаты
- Белги
- Британия и Ирландия
- Европейский доисторический фон
- Переселенцы эпохи неолита
- Появление скотоводства
- Раннее использование металлов
- Круг культур боевых топоров
- Лошади
- Индоевропейцы
- Круг культур колоколовидных кубков
- Преемственность и взаимопроникновение культур в бронзовом веке
- Североальпийская культурная провинция
- Истоки культуры полей погребальных урн
- Смутные времена
- Всадники и вожди
- Кельты как нация в VI веке до н. э.
- Миграции в Британию
- Кельты в Ирландии
Глава 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ КЕЛЬТОВ
- Внешний облик кельтов
- Одежда
- Украшения
- Кельтский темперамент
- Общественный уклад
- Общественный уклад в Ирландии
- Общественный уклад в Галлии
- Сельское хозяйство
- Поселения: региональные контрасты
- Лангедок
- Британия
- Ирландия
- Поля и плуги
- Дома
- Укрепленные поселения и «города»
- Зернохранилища
- Ремесла и торговля
- Культурное значение торговли вином
- Латенское искусство
- Кельтские монеты
- Мерило ценности и меновая торговля
- Искусство войны
- Воинское снаряжение
- Приемы ведения боя
- Обнаженные гезаты
- Обезглавливание
- Всадники
- Островное воинское искусство
- Кельтский пир
Глава 3. ОТНОШЕНИЕ КЕЛЬТОВ К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ
- Кельтская первобытная религия
- Ритуальный год
- Племенные и природные божества
- Триады
- Мифологические сообщества
- Галло-римские памятники
- Римская Британия
- Кельтская иконография
- Священные колонны и деревья
- Священные земли
- Кельтские святилища
- Римско-кельтские храмы
- Скульптурные изображения быков и кабанов
- Вотивные клады
- Жертвоприношения
- Чародеи и мудрецы
- Традиция устной передачи знаний
Глава 4. КЕЛЬТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
- Кимвры и тевтоны
- Германцы
- Тевтонские племена
- Изделия кельтских мастеров в Дании
- Кельтское влияние на тевтонов
- Кельтское наследие после крушения Римской империи
- Римская Британия
- Каледоны и пикты
- Скотты
- Исторические корни бретонцев
- Происхождение слова «gael»
- Преемственность кельтской традиции
Пояснения к фотографиям
Хронологическая таблица основных событий
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