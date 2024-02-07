Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги

Настоящее исследование, посвященное кельтам — первому из заселявших земли к северу от Альп великих народов, чье название нам известно, — не является обычным изложением фактов, общепринятых точек зрения и предположений. Это скорее попытка описать и обсудить некоторые аспекты жизни кельтов, а также наметить пути дальнейших изысканий, которые должны коснуться малознакомых нам племен, отстоящих как во времени, так и в пространстве. Обилие археологического материала по кельтской культуре дополняется свидетельствами античных историков, национальной литературной традицией и результатами современных филологических исследований; совокупность этих источников служит основой для обобщений, но поиски истины продолжаются, и, возможно, данная книга внесет новый штрих в знакомую картину и прольет еще немного света на жизнь удивительных и загадочных предшественников исторических наций Западной и Средней Европы.

Кельтское литературное наследие, сохраненное с давних времен в Ирландии и Уэльсе, — древнейшее в Европе после греческого и латинского. Оно пред ставляет собой зеркало, отражающее нравы и обычаи архаического общества умеренной климатической зоны Европы, колыбели европейской культуры. Изучение происхождения кельтов, таким образом, помогает отыскать корни европейцев, а «варварская классическая литература» заслуживает более пристального внимания и признания, чем она получала до сих пор.

Несколько слов следует сказать о том, как работать с этой книгой. Ради массового читателя я не стал перегружать текст ссылками на персоналии и отдельные работы, при этом не колеблясь включал в повествование имена и термины на других язы ках в тех случаях, когда это было необходимо для прояснения спорных или плохо освещенных в исторической литературе вопросов. Иллюстрации на вклейке сопровождены подробными комментариями в конце книги. Их можно рассматривать отдельно, как альбом, призванный дать общее впечатление о кельтах, их внешности, ремеслах, ритуалах и окружении и вовсе не претендующий на звание учебного пособия по археологическим образцам и периодам. Одни иллюстрации рассказывают о том, как кельты представляли самих себя, другие помогают увидеть их образ, сложившийся в сознании современников — греков и римлян. При написании этой книги я много полезных сведений почерпнул из трудов других авторов. Поиски иллюстративного фотографического материала охватили огромные территории, и я, по возможности, старался отбирать наименее известные и редко воспроизводимые в исторической литературе предметы.

Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги

Пер. с англ. О.А. Павловской

М.: ЗАО Центр поли граф, 2021, 236 с.

ISBN 978-5-9524-5540-5

Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги - Содержание

Предисловие

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЕЛЬТОВ

Источники и толкования

Кельты в древней истории

Галлы

Галаты

Белги

Британия и Ирландия

Европейский доисторический фон

Переселенцы эпохи неолита

Появление скотоводства

Раннее использование металлов

Круг культур боевых топоров

Лошади

Индоевропейцы

Круг культур колоколовидных кубков

Преемственность и взаимопроникновение культур в бронзовом веке

Североальпийская культурная провинция

Истоки культуры полей погребальных урн

Смутные времена

Всадники и вожди

Кельты как нация в VI веке до н. э.

Миграции в Британию

Кельты в Ирландии

Глава 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ КЕЛЬТОВ

Внешний облик кельтов

Одежда

Украшения

Кельтский темперамент

Общественный уклад

Общественный уклад в Ирландии

Общественный уклад в Галлии

Сельское хозяйство

Поселения: региональные контрасты

Лангедок

Британия

Ирландия

Поля и плуги

Дома

Укрепленные поселения и «города»

Зернохранилища

Ремесла и торговля

Культурное значение торговли вином

Латенское искусство

Кельтские монеты

Мерило ценности и меновая торговля

Искусство войны

Воинское снаряжение

Приемы ведения боя

Обнаженные гезаты

Обезглавливание

Всадники

Островное воинское искусство

Кельтский пир

Глава 3. ОТНОШЕНИЕ КЕЛЬТОВ К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ

Кельтская первобытная религия

Ритуальный год

Племенные и природные божества

Триады

Мифологические сообщества

Галло-римские памятники

Римская Британия

Кельтская иконография

Священные колонны и деревья

Священные земли

Кельтские святилища

Римско-кельтские храмы

Скульптурные изображения быков и кабанов

Вотивные клады

Жертвоприношения

Чародеи и мудрецы

Традиция устной передачи знаний

Глава 4. КЕЛЬТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Кимвры и тевтоны

Германцы

Тевтонские племена

Изделия кельтских мастеров в Дании

Кельтское влияние на тевтонов

Кельтское наследие после крушения Римской империи

Римская Британия

Каледоны и пикты

Скотты

Исторические корни бретонцев

Происхождение слова «gael»

Преемственность кельтской традиции

Пояснения к фотографиям

Хронологическая таблица основных событий