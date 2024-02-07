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Пауэлл - Кельты

Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism
Настоящее исследование, посвященное кельтам — первому из заселявших земли к северу от Альп великих народов, чье название нам известно, — не является обычным изложением фактов, общепринятых точек зрения и предположений. Это скорее попытка описать и обсудить некоторые аспекты жизни кельтов, а также наметить пути дальнейших изысканий, которые должны коснуться малознакомых нам племен, отстоящих как во времени, так и в пространстве. Обилие археологического материала по кельтской культуре дополняется свидетельствами античных историков, национальной литературной традицией и результатами современных филологических исследований; совокупность этих источников служит основой для обобщений, но поиски истины продолжаются, и, возможно, данная книга внесет новый штрих в знакомую картину и прольет еще немного света на жизнь удивительных и загадочных предшественников исторических наций Западной и Средней Европы.
Кельтское литературное наследие, сохраненное с давних времен в Ирландии и Уэльсе, — древнейшее в Европе после греческого и латинского. Оно пред ставляет собой зеркало, отражающее нравы и обычаи архаического общества умеренной климатической зоны Европы, колыбели европейской культуры. Изучение происхождения кельтов, таким образом, помогает отыскать корни европейцев, а «варварская классическая литература» заслуживает более пристального внимания и признания, чем она получала до сих пор.
Несколько слов следует сказать о том, как работать с этой книгой. Ради массового читателя я не стал перегружать текст ссылками на персоналии и отдельные работы, при этом не колеблясь включал в повествование имена и термины на других язы ках в тех случаях, когда это было необходимо для прояснения спорных или плохо освещенных в исторической литературе вопросов. Иллюстрации на вклейке сопровождены подробными комментариями в конце книги. Их можно рассматривать отдельно, как альбом, призванный дать общее впечатление о кельтах, их внешности, ремеслах, ритуалах и окружении и вовсе не претендующий на звание учебного пособия по археологическим образцам и периодам. Одни иллюстрации рассказывают о том, как кельты представляли самих себя, другие помогают увидеть их образ, сложившийся в сознании современников — греков и римлян. При написании этой книги я много полезных сведений почерпнул из трудов других авторов. Поиски иллюстративного фотографического материала охватили огромные территории, и я, по возможности, старался отбирать наименее известные и редко воспроизводимые в исторической литературе предметы.

Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги

Пер. с англ. О.А. Павловской
М.: ЗАО Центр поли граф, 2021, 236 с.
ISBN 978-5-9524-5540-5

Пауэлл Теренс - Кельты - Воины и маги - Содержание

Предисловие
Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЕЛЬТОВ
  • Источники и толкования
  • Кельты в древней истории
  • Галлы
  • Галаты
  • Белги
  • Британия и Ирландия
  • Европейский доисторический фон
  • Переселенцы эпохи неолита
  • Появление скотоводства
  • Раннее использование металлов
  • Круг культур боевых топоров
  • Лошади
  • Индоевропейцы
  • Круг культур колоколовидных кубков
  • Преемственность и взаимопроникновение культур в бронзовом веке
  • Североальпийская культурная провинция
  • Истоки культуры полей погребальных урн
  • Смутные времена
  • Всадники и вожди
  • Кельты как нация в VI веке до н. э.
  • Миграции в Британию
  • Кельты в Ирландии
Глава 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ КЕЛЬТОВ
  • Внешний облик кельтов
  • Одежда
  • Украшения
  • Кельтский темперамент
  • Общественный уклад
  • Общественный уклад в Ирландии
  • Общественный уклад в Галлии
  • Сельское хозяйство
  • Поселения: региональные контрасты
  • Лангедок
  • Британия
  • Ирландия
  • Поля и плуги
  • Дома
  • Укрепленные поселения и «города»
  • Зернохранилища
  • Ремесла и торговля
  • Культурное значение торговли вином
  • Латенское искусство
  • Кельтские монеты
  • Мерило ценности и меновая торговля
  • Искусство войны
  • Воинское снаряжение
  • Приемы ведения боя
  • Обнаженные гезаты
  • Обезглавливание
  • Всадники
  • Островное воинское искусство
  • Кельтский пир
Глава 3. ОТНОШЕНИЕ КЕЛЬТОВ К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ
  • Кельтская первобытная религия
  • Ритуальный год
  • Племенные и природные божества
  • Триады
  • Мифологические сообщества
  • Галло-римские памятники
  • Римская Британия
  • Кельтская иконография
  • Священные колонны и деревья
  • Священные земли
  • Кельтские святилища
  • Римско-кельтские храмы
  • Скульптурные изображения быков и кабанов
  • Вотивные клады
  • Жертвоприношения
  • Чародеи и мудрецы
  • Традиция устной передачи знаний
Глава 4. КЕЛЬТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
  • Кимвры и тевтоны
  • Германцы
  • Тевтонские племена
  • Изделия кельтских мастеров в Дании
  • Кельтское влияние на тевтонов
  • Кельтское наследие после крушения Римской империи
  • Римская Британия
  • Каледоны и пикты
  • Скотты
  • Исторические корни бретонцев
  • Происхождение слова «gael»
  • Преемственность кельтской традиции
Пояснения к фотографиям
Хронологическая таблица основных событий
Views 157
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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