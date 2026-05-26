Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Паулин - Евангелие для второго поколения

Паулин - Евангелие для второго поколения
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology

Данная книга — комментарий на Евангелие от Иоанна, написанный для читателей, желающих глубже понять библейский текст, его богословские темы и структуру. Автор рассматривает четвертое Евангелие как произведение, обращенное к «второму поколению» верующих — тем, кто уже не видел Иисуса во плоти, но призван уверовать через свидетельство апостолов и написанное Слово.

Паулин показывает, что Евангелие от Иоанна говорит не только о прошлом земном служении Христа, но и о настоящей жизни верующего: слово Иисуса остается действенным, Дух Святой продолжает Его присутствие, а вера невидевших не менее полноценна, чем вера первых учеников.

Паулин Джон – Евангелие для второго поколения – Комментарий на Евангелие от Иоанна

Паулин Дж. Евангелие для второго поколения: Комментарий на Евангелие от Иоанна / пер. с англ. – Заокский: «Источник жизни», 2011. – 320 с. – (Серия «Библейский комментарий».)
ISBN 978-5-86847-790-4

Паулин Джон – Евангелие для второго поколения – Содержание

  • Предисловие главного редактора

  • Предисловие автора

  • Как пользоваться этой книгой

  • Евангелие от Иоанна

  • Часть первая. Пролог

    • Глава 1. Пролог: Иисус нисходит на землю

  • Часть вторая. Иисус и первое поколение

    • Глава 2. Иисус призывает учеников

    • Глава 3. Ученики обретают веру

    • Глава 4. Ученик, задающий вопросы

    • Глава 5. Изгои становятся учениками

  • Часть третья. Иисус дает жизнь тем, кто верует

    • Глава 6. Возвращение жизни парализованному

    • Глава 7. Хлеб жизни

    • Глава 8. Вода и Свет жизни

    • Глава 9. Добрый Пастырь приносит Свет жизни

    • Глава 10. Мессия дает жизнь умершим

    • Глава 11. «Час» дарования жизни

  • Часть четвертая. Ученики призывают новое поколение

    • Глава 12. Ученики заменяют собой Иисуса

    • Глава 13. Святой Дух заменяет Иисуса

  • Часть пятая. Иисус отдает Свою жизнь

    • Глава 14. Арест, суд и смерть Иисуса

    • Глава 15. Воскресение Иисуса и явление ученикам

  • Часть шестая. Эпилог

    • Глава 16. Ученики отдают свою жизнь

Views 35
Rating
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books