Паулин - Вечное Евангелие
Книга «Вечное Евангелие в вечно меняющемся мире» посвящена тому, как доносить христианскую весть до секулярного и постмодернистского общества. Джон Паулин показывает, что методы благовестия, эффективные в прошлом, уже не всегда достигают людей современной культуры, поэтому Церкви необходимо научиться понимать язык, нужды и мировоззрение тех, к кому она обращается.
Автор утверждает, что Евангелие остается неизменным, но способы его передачи должны учитывать контекст аудитории. Книга соединяет богословское осмысление миссии с практическими рекомендациями: как слушать людей, отвечать на их реальные нужды, строить доверительные отношения и свидетельствовать о Христе в мире, где религиозные авторитеты часто воспринимаются с подозрением.
Паулин Дж. Вечное Евангелие: в вечно меняющемся мире / пер. с англ. – Заокский: «Источник жизни», 2010. – 288 с.
ISBN 978-5-86847-707-2
Паулин Джон – Вечное Евангелие – Содержание
Предисловие
Глава 1. Бог обращается к людям на их языке
Глава 2. Секулярный человек традиционного типа
Глава 3. Почему прежние методы перестают работать
Глава 4. Как люди относятся к истине
Глава 5. Возможности постмодернистской эпохи
Глава 6. Ниспровержение старых религиозных форм
Глава 7. Радикальный консерватизм
Глава 8. Сохраняйте равновесие
Глава 9. Духовная дисциплина благовестника
Глава 10. От закрытости к открытости
Глава 11. Подобно соли в секулярном постмодернистском мире
Глава 12. Творческий подход к нуждам людей
Глава 13. Умение слушать и строить доверие
Глава 14. Основные элементы благовестия
Глава 15. Взаимопонимание между церковью и обществом
