Паулин - Вечное Евангелие

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology, Sociology Political Science

Книга «Вечное Евангелие в вечно меняющемся мире» посвящена тому, как доносить христианскую весть до секулярного и постмодернистского общества. Джон Паулин показывает, что методы благовестия, эффективные в прошлом, уже не всегда достигают людей современной культуры, поэтому Церкви необходимо научиться понимать язык, нужды и мировоззрение тех, к кому она обращается.

Автор утверждает, что Евангелие остается неизменным, но способы его передачи должны учитывать контекст аудитории. Книга соединяет богословское осмысление миссии с практическими рекомендациями: как слушать людей, отвечать на их реальные нужды, строить доверительные отношения и свидетельствовать о Христе в мире, где религиозные авторитеты часто воспринимаются с подозрением.

Паулин Дж. Вечное Евангелие: в вечно меняющемся мире / пер. с англ. – Заокский: «Источник жизни», 2010. – 288 с.
ISBN 978-5-86847-707-2

Паулин Джон – Вечное Евангелие – Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Бог обращается к людям на их языке

  • Глава 2. Секулярный человек традиционного типа

  • Глава 3. Почему прежние методы перестают работать

  • Глава 4. Как люди относятся к истине

  • Глава 5. Возможности постмодернистской эпохи

  • Глава 6. Ниспровержение старых религиозных форм

  • Глава 7. Радикальный консерватизм

  • Глава 8. Сохраняйте равновесие

  • Глава 9. Духовная дисциплина благовестника

  • Глава 10. От закрытости к открытости

  • Глава 11. Подобно соли в секулярном постмодернистском мире

  • Глава 12. Творческий подход к нуждам людей

  • Глава 13. Умение слушать и строить доверие

  • Глава 14. Основные элементы благовестия

  • Глава 15. Взаимопонимание между церковью и обществом

Added 26.05.2026
