«Говорить истину с любовью» является второй в серии книг. В ней далее раскрываются идеи, изложенные в книге «Смотреть новым взглядом». В предыдущей работе я предпринял попытку дать правильное направление мысли. Я постарался связать Священное Писание с жизнью и переосмыслить трудности, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, в свете того, что говорит о них Бог. В ней речь шла о «наставлении», содержании истины.

Вторая книга повествует о «душепопечении», процессе, в котором находит выражение любовь. В первой части ее речь будет идти о том, как говорить истину с любовью, дабы успешно осуществлять служение душепопечения. Во второй части будут изложены методы формирования и перестройки сообществ веры, помогающие успешно созидать церковь. Иными словами, в этой второй книге говорится о том, что значит жить правильно. Мы в общих чертах рассмотрим динамику христианских взаимоотношений и форму сообществ, в которых такие взаимоотношения ставятся во главу утла.

Дэвид Паулисон - Говорить истину с любовью: душепопечение в сообществе

Пер. с англ. Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2015

ISBN-10: 0-9770807-14

ISBN-13: 978-0-9770807-1-7

Дэвид Паулисон - Говорить истину с любовью: душепопечение в сообществе - Содержание

Предисловие: Благие намерения

ЧАСТЬ I: Говорить истину с любовью

1. Страдание и Псалом 118

2. Факты как они есть

3. Слышать музыку Евангелия

4. Хорошо ли вы подготовлены?

5. Какие вопросы задавать?

6. Мыслите глобально, действуйте локально

7. Иллюстративное душепопечение

8. Как быть с теми, кто говорит без умолку

9. Как помогать «психологизированному» опекаемому?

ЧАСТЬ II: Мы возрастаем вместе

10. Что есть «служение Слова»?

11. Душепопечение - это Церковь

12.0 чем вы будете просить?

13. Пастырское душепопечение

14. Душепопечение под влиянием Х-хромосомы

15. Нужно ли направлять опекаемых к другим специалистам?

16. Почему я выбрал семинарию с целью обучения душепопечению

17. Утверждения и отрицания

Заключительный очерк: Попутчики в долгой дороге

Библейский указатель