Паулисон - Говорить истину с любовью

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

«Говорить истину с любовью» является второй в серии книг. В ней далее раскрываются идеи, изложенные в книге «Смотреть новым взглядом». В предыдущей работе я предпринял попытку дать правильное направление мысли. Я постарался связать Священное Писание с жизнью и переосмыслить трудности, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, в свете того, что говорит о них Бог. В ней речь шла о «наставлении», содержании истины.

Вторая книга повествует о «душепопечении», процессе, в котором находит выражение любовь. В первой части ее речь будет идти о том, как говорить истину с любовью, дабы успешно осуществлять служение душепопечения. Во второй части будут изложены методы формирования и перестройки сообществ веры, помогающие успешно созидать церковь. Иными словами, в этой второй книге говорится о том, что значит жить правильно. Мы в общих чертах рассмотрим динамику христианских взаимоотношений и форму сообществ, в которых такие взаимоотношения ставятся во главу утла.

Дэвид Паулисон - Говорить истину с любовью: душепопечение в сообществе

Пер. с англ. Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2015

ISBN-10: 0-9770807-14

ISBN-13: 978-0-9770807-1-7

Дэвид Паулисон - Говорить истину с любовью: душепопечение в сообществе - Содержание

Предисловие: Благие намерения

ЧАСТЬ I: Говорить истину с любовью

  • 1. Страдание и Псалом 118

  • 2. Факты как они есть

  • 3. Слышать музыку Евангелия

  • 4. Хорошо ли вы подготовлены?

  • 5. Какие вопросы задавать?

  • 6. Мыслите глобально, действуйте локально

  • 7. Иллюстративное душепопечение

  • 8. Как быть с теми, кто говорит без умолку

  • 9. Как помогать «психологизированному» опекаемому?

ЧАСТЬ II: Мы возрастаем вместе

  • 10. Что есть «служение Слова»?

  • 11. Душепопечение - это Церковь

  • 12.0 чем вы будете просить?

  • 13. Пастырское душепопечение

  • 14. Душепопечение под влиянием Х-хромосомы

  • 15. Нужно ли направлять опекаемых к другим специалистам?

  • 16. Почему я выбрал семинарию с целью обучения душепопечению

  • 17. Утверждения и отрицания

Заключительный очерк: Попутчики в долгой дороге

Библейский указатель

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books