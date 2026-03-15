Паулисон - Советы жертвам сексуального насилия

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Книга Дэвида Паулисона посвящена помощи людям, пережившим сексуальное насилие, и предлагает путь к внутреннему исцелению и восстановлению. Автор обращается к тем, кто пережил тяжёлую травму, признавая глубину боли, страха, стыда и внутренней растерянности, которые часто сопровождают такие переживания.

В книге рассматриваются важные шаги на пути восстановления: признание пережитой травмы, освобождение от чувства вины, поиск безопасной поддержки и постепенное возвращение к целостности жизни. Паулисон подчёркивает, что ответственность за насилие всегда лежит на виновнике, а не на жертве.

Автор также говорит о значении духовной поддержки, доверия Богу и помощи со стороны близких людей и христианской общины. Книга сочетает пастырскую заботу, библейские размышления и практические советы, направленные на поддержку людей, проходящих через процесс исцеления.

Издание предназначено как для тех, кто пережил насилие, так и для людей, которые хотят правильно поддержать пострадавших, помогая им сделать первые шаги на пути к восстановлению, надежде и внутреннему исцелению.

Дэвид Паулисон – Советы жертвам сексуального насилия – Шаги к исцелению

МИД “Coram Deo”, 2017. – 34 с.

Дэвид Паулисон – Советы жертвам сексуального насилия – Содержание

  • Что такое сексуальное насилие?

  • Масштаб проблемы

  • В страданиях найдите Бога

  • Научитесь снова доверять Богу

  • Найдите себя в Иисусе

  • Не довольствуйтесь тем, что уцелели. Учитесь служить Богу

  • Практические советы. Как измениться и изменить свою жизнь

  • Страшные воспоминания исцеляются любовью Христовой

  • На смену озлоблению должно прийти прощение

  • Что же означает прощение?

  • Помните Божие милосердие к вам

  • Поговорите с теми, кому доверяете

  • Перерождение требует времени

  • Служите ближним

Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books