Книга Дэвида Паулисона посвящена помощи людям, пережившим сексуальное насилие, и предлагает путь к внутреннему исцелению и восстановлению. Автор обращается к тем, кто пережил тяжёлую травму, признавая глубину боли, страха, стыда и внутренней растерянности, которые часто сопровождают такие переживания.
В книге рассматриваются важные шаги на пути восстановления: признание пережитой травмы, освобождение от чувства вины, поиск безопасной поддержки и постепенное возвращение к целостности жизни. Паулисон подчёркивает, что ответственность за насилие всегда лежит на виновнике, а не на жертве.
Автор также говорит о значении духовной поддержки, доверия Богу и помощи со стороны близких людей и христианской общины. Книга сочетает пастырскую заботу, библейские размышления и практические советы, направленные на поддержку людей, проходящих через процесс исцеления.
Издание предназначено как для тех, кто пережил насилие, так и для людей, которые хотят правильно поддержать пострадавших, помогая им сделать первые шаги на пути к восстановлению, надежде и внутреннему исцелению.
Дэвид Паулисон – Советы жертвам сексуального насилия – Шаги к исцелению
МИД “Coram Deo”, 2017. – 34 с.
Дэвид Паулисон – Советы жертвам сексуального насилия – Содержание
Что такое сексуальное насилие?
Масштаб проблемы
В страданиях найдите Бога
Научитесь снова доверять Богу
Найдите себя в Иисусе
Не довольствуйтесь тем, что уцелели. Учитесь служить Богу
Практические советы. Как измениться и изменить свою жизнь
Страшные воспоминания исцеляются любовью Христовой
На смену озлоблению должно прийти прощение
Что же означает прощение?
Помните Божие милосердие к вам
Поговорите с теми, кому доверяете
Перерождение требует времени
Служите ближним
Comments (1 comment)