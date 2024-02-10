Паульс Иван Яковлевич – Страницы жизни

Начать свои воспоминания я хочу с короткого рассказа о дорогой моему сердцу земле — Сибири. В миссионерском служении, которое по Своей великой милости Господь позволил мне совершать, я часто посещал церкви в Америке, Австралии, Новой Зеландии и Западной Европе. Везде люди интересовались, кто я такой и откуда. И когда я говорил, что родился в Сибири, меня часто спрашивали: «Сибирь? Что это такое? Где она расположена и что из себя представляет?».

Говоря о Сибири, я буду опираться только на впечатления детства и юности, которые сохранились в моей памяти. Как наяву, я вижу перед собой чудесные картины моей дорогой родины.

Сибирь — это прежде всего зима. Холодная, длинная, снежная и метельная. Леса, поля, луга, реки, озера, крыши домов, дворы покрыты снегом на долгие зимние месяцы. Скот и домашняя птица находятся в теплых загонах, на первый взгляд кажется, что все погрузилось в зимнюю спячку, но на самом деле это не так. Зимняя Сибирь живет. В тихий морозный день во всех домах из труб поднимается дым, здесь и там слышно, как скрипит снег под ногами прохожих. Где-то вдалеке шумят моторы тракторов, в морозный день их гул слышен далеко. Когда температура опускается до -45° С, в лесу слышен треск. Это стволы деревьев лопаются от мороза. Так Сибирь живет зимой.

Весна особенно красива. Понемногу начинает пригревать солнце. Снег тает, повсюду бегут ручейки талой воды, все вокруг просыпается от зимнего сна. Чуть позже из едва обогретой земли осторожно появляются подснежники. Начинают зеленеть луга. На деревьях распускаются молодые листочки, в лесу собирают березовый сок, все приобретает особую сибирскую красоту. Я очень любил свою Сибирь!

А лето — это прежде всего стройные, зеленые березовые леса. Мне кажется, что береза — главное украшение сибирского леса. Тоненькая, изящная, с белым стволом и кудрявыми ветвями, она красива во все времена года. Лес полон жизни: много зверей, чудесно поют птицы, ягоды, грибы, орехи. Когда приходишь на луг, взору открывается необыкновенная красота полевых цветов, а их чудный аромат чувствуется издалека. Очень много насекомых. Особенно докучают комары, причем не только людям, но и животным. Вечером комары так наглеют, что от них можно спастись только дымом, сжигая в ведрах старые корни деревьев или сухой навоз, так называемый кизяк. Летом жизнь в Сибири особенно активна, на полях допоздна работают крестьяне, чтобы вырастить и собрать урожай; идет также заготовка сена на зиму. У всех жителей в селе есть приусадебные участки, где они сажают картошку и другие овощи, которые нужно потом и полоть, и поливать. Это тяжелый и изнурительный труд. В то время деревенские жители должны были все делать вручную, водопровода в деревне не было, воду приходилось носить ведрами из колодца. Лето в Сибири очень жаркое, но короткое, всего пару месяцев.

Осень наступает очень быстро. Холодно, деревья с голыми ветвями, ранние морозы. Если снег падает хлопьями, значит, скоро наступит настоящая зима. Октябрь уже холодный, однажды утром просыпаешься, а кругом все бело от снега.

Жизнь в Сибири непроста. Сибирскую землю нужно очень любить, чтобы, несмотря на суровые условия жизни, видеть ее красоту и наслаждаться ею.

Паульс Иван Яковлевич – Страницы жизни

Москва, 2001. – Краснодар: ИПК «Весть», 2001. – 270 с.

ISBN 5-93213-009-1

Паульс Иван Яковлевич – Страницы жизни – Содержание

Предисловие (Г. Комендант)

Предисловие (Ю. Сипко)

Предисловие (Д-р Дж. В. Эйкер)

Предисловие (И. Я. Паульс)

Часть 1. Поиск Бога

Глава 1. Детство и юность

Глава 2. Беспутная молодость

Глава 3. Обретение спасения

Часть 2. Посвящение Богу

Глава 1. Служение в церкви г. Сарани

Глава 2. В Молдавии

Глава 3. На исторической родине

Часть 3. Служение в Библейской миссии

Глава 1. Начало новой жизни

Глава 2.0 работе миссии

Часть 4. Некоторые памятные события

Эпилог