Паунтни - Сексуальность: главное — любовь!
Илейн Паунтни предлагает концепцию сексуальности, объединяющую в себе сотворенную, падшую, искупленную и даже вечную сексуальность. Основой этой книги стало библейское представление о том, что человек, наделенный сексуальностью, сотворен по образу и подобию Божьему. Простым и ясным, но ни в коем случае не упрощенным языком автор этой книги подробно рассказывает о том, как сложно и разнообразно переживают люди свою сексуальность.
Однако большинству из нас гораздо сложнее полноценно реализовать свою сексуальность, чем понять ее принципы и модели. Данная книга представляет современный взгляд на сексуальность и дает мудрые советы, основанные на профессиональном опыте автора — консультанта-психотерапевта, который многим помог пережить страшные травмы пережитого сексуального насилия. Понимая, насколько тонка грань между свободой и вседозволенностью, и признавая, что многие из нас в сексуальной сфере сбились с начертанного Богом пути, Илейн Паунтни напоминает нам о благодати и милости Иисуса Христа и направляет нас к божественному исцелению.
Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь!
ISBN: 966-8180-24-0
© 2005 Евразийский Институт IFES
Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь! - Оглавление
Раздел I. Сексуальность: главное — любовь! О сексуальности с библейских позиций
- 1. Введение
- 2. Термины и их определения: «сексуальность»
- 3. Термины и их определения: «секс»
- 4. Четырехступенчатая модель человеческой сексуальности. Сотворенная сексуальность
- 5. Падшая сексуальность: кризис сексуальности
- 6. Искупленная сексуальность
- 7. Вечная сексуальность
Раздел II. Христианское сексуальное поведение в нехристианском обществе
- 1. Источник сексуального поведения
- 2. Сексуальное образование — где мы его получаем?
- 3. В чем состоит сила сексуальной активности
- 4. Свобода во Христе
- 5. Владение собой
- 6. В пути
- 7. Милосердие и сострадание
- 8. Воплощение сексуальности в повседневной жизни
- 9. Искаженная сексуальность
- 10. За пределами искаженной сексуальности: зло и насилие
- 11. Исцеление
- 12. Искупленная общность: Тело Христово
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