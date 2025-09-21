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Паунтни - Сексуальность: главное — любовь!

Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь!
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics
Илейн Паунтни предлагает концепцию сексуальности, объединяющую в себе сотворенную, падшую, искупленную и даже вечную сексуальность. Основой этой книги стало библейское представление о том, что человек, наделенный сексуальностью, сотворен по образу и подобию Божьему. Простым и ясным, но ни в коем случае не упрощенным языком автор этой книги подробно рассказывает о том, как сложно и разнообразно переживают люди свою сексуальность.
Однако большинству из нас гораздо сложнее полноценно реализовать свою сексуальность, чем понять ее принципы и модели. Данная книга представляет современный взгляд на сексуальность и дает мудрые советы, основанные на профессиональном опыте автора — консультанта-психотерапевта, который многим помог пережить страшные травмы пережитого сексуального насилия. Понимая, насколько тонка грань между свободой и вседозволенностью, и признавая, что многие из нас в сексуальной сфере сбились с начертанного Богом пути, Илейн Паунтни напоминает нам о благодати и милости Иисуса Христа и направляет нас к божественному исцелению.

Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь!

ISBN: 966-8180-24-0
© 2005 Евразийский Институт IFES

Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь! - Оглавление

Раздел I. Сексуальность: главное — любовь! О сексуальности с библейских позиций
  • 1. Введение
  • 2. Термины и их определения: «сексуальность»
  • 3. Термины и их определения: «секс»
  • 4. Четырехступенчатая модель человеческой сексуальности. Сотворенная сексуальность
  • 5. Падшая сексуальность: кризис сексуальности
  • 6. Искупленная сексуальность
  • 7. Вечная сексуальность
Раздел II. Христианское сексуальное поведение в нехристианском обществе
  • 1. Источник сексуального поведения
  • 2. Сексуальное образование — где мы его получаем?
  • 3. В чем состоит сила сексуальной активности
  • 4. Свобода во Христе
  • 5. Владение собой
  • 6. В пути
  • 7. Милосердие и сострадание
  • 8. Воплощение сексуальности в повседневной жизни
  • 9. Искаженная сексуальность
  • 10. За пределами искаженной сексуальности: зло и насилие
  • 11. Исцеление
  • 12. Искупленная общность: Тело Христово
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Приложение
Об авторе
Views 202
Rating 5.0 / 5
Added 21.09.2025
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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