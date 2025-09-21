Илейн Паунтни предлагает концепцию сексуальности, объединяющую в себе сотворенную, падшую, искупленную и даже вечную сексуальность. Основой этой книги стало библейское представление о том, что человек, наделенный сексуальностью, сотворен по образу и подобию Божьему. Простым и ясным, но ни в коем случае не упрощенным языком автор этой книги подробно рассказывает о том, как сложно и разнообразно переживают люди свою сексуальность.

Однако большинству из нас гораздо сложнее полноценно реализовать свою сексуальность, чем понять ее принципы и модели. Данная книга представляет современный взгляд на сексуальность и дает мудрые советы, основанные на профессиональном опыте автора — консультанта-психотерапевта, который многим помог пережить страшные травмы пережитого сексуального насилия. Понимая, насколько тонка грань между свободой и вседозволенностью, и признавая, что многие из нас в сексуальной сфере сбились с начертанного Богом пути, Илейн Паунтни напоминает нам о благодати и милости Иисуса Христа и направляет нас к божественному исцелению.

Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь!

ISBN: 966-8180-24-0

© 2005 Евразийский Институт IFES

Илейн Паунтни - Сексуальность: главное — любовь! - Оглавление

Раздел I. Сексуальность: главное — любовь! О сексуальности с библейских позиций

1. Введение

2. Термины и их определения: «сексуальность»

3. Термины и их определения: «секс»

4. Четырехступенчатая модель человеческой сексуальности. Сотворенная сексуальность

5. Падшая сексуальность: кризис сексуальности

6. Искупленная сексуальность

7. Вечная сексуальность

Раздел II. Христианское сексуальное поведение в нехристианском обществе

1. Источник сексуального поведения

2. Сексуальное образование — где мы его получаем?

3. В чем состоит сила сексуальной активности

4. Свобода во Христе

5. Владение собой

6. В пути

7. Милосердие и сострадание

8. Воплощение сексуальности в повседневной жизни

9. Искаженная сексуальность

10. За пределами искаженной сексуальности: зло и насилие

11. Исцеление

12. Искупленная общность: Тело Христово

Рекомендуемая литература

Приложение

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