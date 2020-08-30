Павел Левушкан - Дневник паломника за счастьем

Левушкан - Дневник паломника за счастьем
Национальные евангельские авторы
Только что отгремели последние залпы любительских салютов. Люди доели салаты и вынесли пустые бутылки. Елочки уже вянут и постепенно готовятся продолжить свое существование в мусорных контейнерах, где их уже дожидаются осиротевшие коробки из под праздничных подарков (их количество становится зримым подтверждением растущего благосостояния). Завершилась большая вакханалия, по непонятной причине называемая «Веселым Рождеством».
В этом смысле я завидую братьям и сестрам из православной церкви, которые празднуют Рождество Спасителя позже остального мира. Центром их тихого и светлого праздника является Младенец Иисус, а вовсе не те пошлые рекламные агенты, господа Мерри Кристмас и Санта Клаус, которых пытаются выдать за символы этого великого дня. Эти сошедшие с виртуальных телеэкранов персонажи получили самостоятельное бытие, отличное от изначального замысла имятворителей и, словно бесы искусители, старательно тянули нас все эти дни не в христианские храмы, а в гипермаркеты — эти сверкающие огнями капища Мамонны — чтобы мы принесли гекатомбу новым божествам современного мира. Их мантрой было «Купи, купи!», и они ее старательно повторяли, пытаясь околдовать нас своими чарами. Особую кощунственность момента подчеркивало христианское происхождение имен этих новых «американских богов», которые вступили в битву за наши души, вооруженные самым современным арсеналом манипуляций. И посреди этого ритуального пиршества плоти и денег лишь некоторые увидели Того, Кого стремились затмить собой снежно-красные идолы. Иисус пришел в сердца и храмы христиан тихо. Почти также тихо, как тогда 2000 лет назад. Его не заметил Царь, пирующий в окружении похотливых наложниц. Его не заметили торговцы зазывающие путников, прибывших для кесаревой переписи. Его не заметили и сами путники. Они искали места в хорошем отеле, они отмечали встречи со старыми друзьями-однокашниками и родственниками, которых не видели по многу лет. Что им было за дело до маленького Ребенка, родившегося в хлеву на сене?
Павел Левушкан - Дневник паломника за счастьем
Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2011. - 101 с.
(Серия: «Национальные евангельские авторы»)
ISBN 5-8404-0238-9
Павел Левушкан - Дневник паломника за счастьем - Содержание
Проповеди
- Рождество на торжище
- О том, как история одного казнокрада может помочь нам в духовном росте
- Быть благодарными и открытыми на Бога
- Призвание к святости
- Добро пожаловать в реальный мир!
- Блаженство нищеты
- Блаженство сокрушенных сердец
- Блаженство милостивого сердца
Публицистика
- Христа ради политтехнологи
- Когда дьявол пьет шампанское
- Кризис пробуждения 90-х и христианские ценности
Паломничество радости
- В гости к сибирским мученицам
- Возрожденная из пепла
- Францисканское движение за пределами
- Католической церкви: свидетели примирения
Об авторе
Павел Левушкан - Дневник паломника за счастьем - Добро пожаловать в реальный мир
Вот и завершился Великий пост. В течение всего этого времени христиане стремились стать ближе к Богу, обновить свои взаимоотношения с Ним. Но быть с Богом — значит быть сопричастным Истине. Той Истине, которая освобождает. Той Истине, которая помогает честно посмотреть на себя и окружающий мир. А «мир сей» не скупился на иллюзии. Словно в сетевой игре он подсовывал нам все новые и новые виртуальные радости, развлечения, новости, выдуманную жизнь. Последние времена, в которые мы живем, — это «мультипликационное время».
Это время Большой Игры. Виртуализируется все, что еще недавно представляло ценности. Уже не любимый, а «партнер»; не воля избирателей, а «политтехнологии»; не война, а «антитеррори- стическая операция». Люди живут и умирают на телеэкране, и виртуальные видеострасти вызывают больше эмоций, чем семейный скандал за стеной. А реальность греха и преступления растворяется в киношной атмосфере «бригадной» вседозволенности. В течение всего Великого поста мы имели сомнительное удовольствие наблюдать за новой компьютерной игрой «Шок и трепет» (или как некоторые ее называли: «Буря в пустыне возвращается»). Телевизионные, словно нарисованные опытным мультипликатором, человечки умирают за бумажные идеи и ценности, игрушечные домики погружаются в руины под ударами «освободителей». Журналисты бодро рапортуют об успехах коалиции по заранее утвержденным текстам. А в это время в реальном мире умирали дети, гибли простые солдаты- мальчишки, превращалось в руины то, что целый народ собирал столетиями. Но для нарисованного мира это совершенно неважно. Game over! — бодро рапортуют виртуальные военные и уже готовятся перейти на новый уровень этой Большой Игры. Дьявол в переводе значит «противник», «клеветник». Но клеветник — это обманщик. Его цель — заменить реальность выдуманным миром. Миром сомнительных удовольствий и игрушечных войн. Живите легче говорит он. Думайте только о себе — это его принцип. Вспомните, как он мастерски проводил презентацию перед Иисусом во время Его искушения в пустыне. Но в ответ на голографические картинки царств и призрачные обещания Иисус отвечал суровым и предельно реальным Божьим Словом. Пасха это возвращение к реальности. Потому что в виртуальном мире, в котором мы живем, нет ничего реальнее простых вещей: любви, смерти и воскресения.
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