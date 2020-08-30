Павел Левушкан - Дневник паломника за счастьем

Национальные евангельские авторы

Только что отгремели последние залпы любительских салютов. Люди доели салаты и вынесли пустые бутылки. Елочки уже вянут и постепенно готовятся продолжить свое существование в мусорных контейнерах, где их уже дожидаются осиротевшие коробки из под праздничных подарков (их количество становится зримым подтверждением растущего благосостояния). Завершилась большая вакханалия, по непонятной причине называемая «Веселым Рождеством».

В этом смысле я завидую братьям и сестрам из православной церкви, которые празднуют Рождество Спасителя позже остального мира. Центром их тихого и светлого праздника является Младенец Иисус, а вовсе не те пошлые рекламные агенты, господа Мерри Кристмас и Санта Клаус, которых пытаются выдать за символы этого великого дня. Эти сошедшие с виртуальных телеэкранов персонажи получили самостоятельное бытие, отличное от изначального замысла имятворителей и, словно бесы искусители, старательно тянули нас все эти дни не в христианские храмы, а в гипермаркеты — эти сверкающие огнями капища Мамонны — чтобы мы принесли гекатомбу новым божествам современного мира. Их мантрой было «Купи, купи!», и они ее старательно повторяли, пытаясь околдовать нас своими чарами. Особую кощунственность момента подчеркивало христианское происхождение имен этих новых «американских богов», которые вступили в битву за наши души, вооруженные самым современным арсеналом манипуляций. И посреди этого ритуального пиршества плоти и денег лишь некоторые увидели Того, Кого стремились затмить собой снежно-красные идолы. Иисус пришел в сердца и храмы христиан тихо. Почти также тихо, как тогда 2000 лет назад. Его не заметил Царь, пирующий в окружении похотливых наложниц. Его не заметили торговцы зазывающие путников, прибывших для кесаревой переписи. Его не заметили и сами путники. Они искали места в хорошем отеле, они отмечали встречи со старыми друзьями-однокашниками и родственниками, которых не видели по многу лет. Что им было за дело до маленького Ребенка, родившегося в хлеву на сене?