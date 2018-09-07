СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, или сын (потомок) человека (Адама) - Семитское выражение, означающее просто человек (Пс 8:5; 14 (13):2), постоянно используемое Иисусом Христом в Евангелиях, когда Он говорит о Себе, причем у Матфея, Марка и Луки оно выступает в качестве Его исключительной самоидентификации. При этом следует иметь в виду, что в то время в еврейской среде в качестве пророчества о Мессии рассматривалось сказанное в Дан 7:13.

Там говорится о «как бы Сыне человеческом», что означает — похожем па человека, шедшем «с облаками небесными». Поэтому и выражение «Сын Человеческий» в устах Господа Иисуса традиционно рассматривается как Его мессианский титул (ср. Мф 24:30; 26:64; Мк 13:26; 14:62; Лк 21:27). В остальных книгах НЗ это выражение в качестве мессианского титула Господа Иисуса встречается только в Деян 7:56; Евр 2:6-8 (здесь цитата из Пс 8:5-7 воспринимается как мессианское пророчество); Откр 1:13 и 14:14 (с отсылкой к Дан 7:13).

Игумен Иннокентий (Павлов) - Библейская энциклопедия

М . Эксмо, 2008. 256 с.: ил.

(Религия для семейного чтения).

ISBN 978-5-699-29669-9

Игумен Иннокентий (Павлов) - Библейская энциклопедия - Содержание

От автора и составителя

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Игумен Иннокентий (Павлов) - Библейская энциклопедия - От автора и составителя

Цель этой книги — дать представление читателю, переходящему от чтения разного рода популярных библейских изданий к чтению собственно Библии и прежде всего Нового Завета, об основных библейских представлениях, идеях, реалиях и действующих лицах. Понятно, что ими все содержание Библии не исчерпывается. Однако статьи, предложенные здесь, призваны дать каждому, кто обращается к Библии, наиболее важные сведения, касающиеся ее содержания. Без знания этих сведений чтение Библии теряет смысл.

Другое дело, что это предполагает обращение и к другой многочисленной справочной литературе по библейской тематике. На русском языке наиболее обстоятельным (хотя и не исчерпывающим) библейским справочником на сегодняшний день является Библейская энциклопедия Брокгауза (перевод с немецкого, 1999 г.), последнее немецкое издание которой (Lexicon zur Bibel. Brockhaus Verlag, Wuppertal) вышло в 1994 г. Это издание содержит более б 000 статей, касающихся канонических книг Священного Писания, их идей, действующих лиц, археологии и географии.

Читателю же Библейской энциклопедии для удобства ее использования следует учитывать следующие особенности данного издания. Библейские цитаты, взятые в кавычки, приводятся по наиболее полному и распространенному русскому переводу Библии, называемому синодальным, поскольку он был впервые издан по благословению Святейшего Синода Православной Российской Церкви (11овый Завет — в 1862 г., а вся Библия — в 1876 г.). Однако поскольку по своему языку этот перевод давно уже устарел, то цитаты из Нового Завета нередко приводятся по более современному изданию: Новый Завет в переводе с греческого подлинника под редакцией епископа Кассиана (Безобразова), которое впервые вышло в Лондоне в 1970 г., а теперь издается Российским Библейским Обществом и пользуется популярностью в нашей стране. Однако в тех случаях, когда имеющийся в этих изданиях перевод является неточным, он предлагается в авторской передаче, набранной курсивом.

Поскольку написание собственных имен, библейских терминов, а также некоторые интерпретации в синодальном переводе находятся в зависимости от славянского библейского перевода, а тот в ветхозаветной своей части зависит от греческого перевода ( древнееврейского, известного под именем «Семидесяти (LXX) толковников» (выполнен в Александрии для нужд местных грекоязычных евреев в Ш-П в. до н. э. и закончен к 130 г. до н. э.), то в настоящем издании имеются ссылки и на эти переводы.

Читатель встретит также переданные русскими буквами написания собственных имен и библейских терминов на языках оригинала — еврейском для Ветхого Завета и греческом — для Нового. При этом греческие слова даются в двух произношениях: в том, которое принято у греков и используется Православной Церковью, тогда как в скобках дается произношение, принятое в научной литературе и соответствующее древнегречсской классической норме, как в XVI в. она была установлена выдающемся голландским гуманистом Эразмом Роттердамским (1466-1536).