Павлов Иннокентий - Библия и раннее христианство - История, тексты, комментарии

В нашем столетии, когда многие переводы Священного Писания, отойдя от прежнего примитивизма, вышли на подлинно литературный уровень, сложилось два основных типа.

Первый, его обычно называют «аккуратным», сохраняет все фигуры речи, идиомы, формулы, а порой даже и плеонастические выражения оригинала. Такой перевод безусловно требует вторичной интерпретации, т. е. комментирования. Неслучайно поэтому такого рода переводы в последние десятилетия выполняют некоторые комментаторы разных книг Священного Писания, тем самым как бы погружая читателя в ткань авторского текста, который они затем изъясняют. Кроме того, к «аккуратным» относятся переводы, имеющие церковную санкцию на свое использование в проповеди и богословском образовании. С одной стороны, они оказываются достаточно консервативными в передаче «традиционной» терминологии, а с другой - оставляют простор для комментирования, иначе говоря, для богословского творчества, находящего выражение в церковном учительстве.

Второй называют «смысловым» или же «функциональным». Порой в нем отмечают миссионерский характер. Его задача сделать Священное Писание максимально доступным восприятию малоподготовленного широкого читателя. Этот перевод уже дает смысловые аналоги библейских фигур речи, идиом, формул, он исключает плеонастические выражения и гораздо шире, чем в случае с «аккуратным» переводом, использует смысловые и синтаксические конъектуры, стремясь не только к максимальной понятности, но и к художественности. По существу, такой тип перевода исторически стал возможен благодаря развитию искусства перевода художественной литературы и он во многом использует его принципы и приемы.

К этому надо добавить, что ни один из указанных типов библейского перевода не существует в чистом виде. Так, даже в самом «аккуратном» переводе неизбежны приемы смысловой, а не вербальной передачи, когда, скажем, язык реципиент не имеет соответствующего лексического аналога. С другой стороны, и при «смысловом» переводе именно вербальная передача порой наиболее ярко выражает авторскую мысль.

Представляя здесь образцы двух различных по своему типу переводов Евангелия по Иоанну на современный русский язык, работа над которыми проводилась мною в течение последних двух лет, нахожу полезным предварить данную публикацию следующими замечаниями.

Один перевод, относящийся к первому из обозначенных типов, выполнен как параллельный к греческому тексту Нового Завета по изданию Объединенных библейских обществ. Его главный адресат - студенты богословских и филологических учебных заведений, изучающие четвертое Евангелие по его греческому оригиналу. Впрочем, он должен быть интересен и более широкому читателю из числа тех, кто знаком с Новым Заветом и стремиться к более глубокому его изучению.

Павлов Иннокентий - Библия и раннее христианство - История, тексты, комментарии

(Серия «Современная библеистика»). - М.: Издательство ББИ, 2024. - xii + 290 с.

ISBN 978-5-89647-4296־

Павлов Иннокентий - Библия и раннее христианство – Содержание

Ирина Языкова. Жизнь, отданная Церкви и науке

I. Библеистика и библейские переводы

К публикации новых переводов Священного Писания

Краткий очерк истории текстуальной критики Нового Завета 13 Послание Филиппийцам. Перевод и комментарий

PECCATUM ORIGINALE в проекции научно-технического и социального прогресса. Эсхатологическая перспектива

О датировке Второго послания Фессалоникийцам.

К вопросу об апостасии, катехоне и тайне беззакония

Незамеченное славянское свидетельство одного из вариантных чтений Ин 1:3-4

Геннадиевская Библия 1499 года как синтез библейских традиций

II. История раннего христианства

К изучению раннего христианства в XXI веке

Павел — историк Иисуса

Миссия в Антиохию согласно Деян 11:19-30; 13:1 на фоне Дидахе

Иудео- и языкохристиане в Новом Завете

«Свидетельство Флавия» об Иисусе. Опыт историко-критического рассмотрения

Евреи, поверившие в Иисуса, и христиане, обращенные из язычников, до миссионерских путешествий Павла согласно историческим свидетельствам

Универсальное и национальное в христианстве.

К проблеме гегемонизма

III. Персоналии

Ганс Кюнг и Вальтер Каспер - последние богословы

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) как историческая фигура

Приложение