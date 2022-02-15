Павлов - Игумен Иннокентий - Послание Филиппийцам

Перевод и комментарии Послания Филиппийцам с правками автора предоставлен для публикации на Эсхатосе в 2013 году. Игу́мен Инноке́нтий (в миру Серге́й Никола́евич Па́влов; 15 июля 1952, Москва — 19 мая 2020, Выборг, Ленинградская область — советский и российский религиозный деятель, исследователь истории раннего христианства, библеист, церковный историк, переводчик, публицист. Кандидат богословия. Член правления Российского библейского общества. Член правления "Общества любителей церковной истории". Игумен и заштатный клирик Русской православной церкви. Занимался исследованиями Дидахе и Нового Завета, идентификацией «исторического Иисуса» и его оригинального учения (ipsissima doctrina Jesu). Автор более 100 научных и научно-популярных публикаций. Один из авторов «Католической энциклопедии» и «Православной энциклопедии». Вёл обширную научную работу в области библеистики, церковной истории, историографии и социологии религии; работал над переводом книг Нового Завета на современный русский литературный язык и их комментированием. ***

ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ. В отношении времени и места написания этого послания мнения учёных разделились. С одной стороны, упоминание уз (1:7), претория (1:13), под которым обычно, прежде всего, принято понимать императорскую гвардию, и, наконец, самого «дома цезаря» (4:22), должно указывать на Рим, где Павел находился «в узах» с 61 г. н.э. Более того, свидетельство Павла о размахе проповеди и о его собственной готовности возвеличить Христа своей смертью (1:12-22) также может свидетельствовать в пользу Рима, где ко времени уз Павла (61-63 гг.) была уже большая христианская община, а сам он в ожидании суда цезаря подводил итог своих благовестнических трудов (2:12-18).

Но, с другой стороны, под названиями «преторий» и «дом цезаря» могла также обозначаться резиденция императорского наместника в одном из провинциальных центров Римской империи. Из Деян 23:11-26:32 известно о пребывании Павла в узах в Кесарии в тюрьме при резиденции римского наместника в Иудеи в 58-60 гг. перед его отправкой в Рим на суд цезаря. Тем не менее, большинство современных исследователей склоняется к мысли, что данное послание было написано из Эфеса, административного центра провинции Асия, в период 56-57 годов. В пользу этого мнения в первую очередь приводится уверенность Павла в своём скором приходе в Филиппы, где он, действительно, оказался осенью 57 и на Пасху 58 г. (Деян 20:1-6). Что же касается уз Павла в Эфесе, то хотя книга Деяний Апостолов о них не сообщает, имевший там место конфликт с изготовителями статуй Артемиды (Деян 19:21-20:1) мог стать причиной его непродолжительного заключения, намеками на которое могут служить упоминания Павла о борьбе со «зверями» в Эфесе (1 Кор 15:32), а также о «скорби», и даже о «приговоре к смерти», с которыми было связано для него пребывание в этом городе (2 Кор 1:8-10).

Послание Филиппийцам [пер. игумена Иннокентия Павлова]. (Библейские переводы современных авторов). Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 18 с. Послание Филиппийцам - перевод игумена Иннокентия Павлова - Содержание