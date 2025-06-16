Бенедикт XVI - неразгаданная загадка нашего времени. Человек, который навсегда изменил папство — или спас его от тотального разрушения? Или и то, и другое?

Его богословие глубоко отпечаталось на всей современной католической доктрине. Целый научно-исследовательский институт в Германии занимается изданием собрания его сочинений, и к 2021 году в свет вышли 22 массивных тома, проект активно переводится на другие языки. Молва при жизни называет его Доктором (то есть Учителем) Церкви, что является титулом, более редким в католицизме, чем канонизированная святость. И это он добровольно отказался от высшей власти в Церкви, предпочтя молитву и уединенную жизнь.

Йозеф Ратцингер (имя в миру), младший сын в семье рядового жандарма из маленького баварского городка, становится сперва международно известным богословом, затем кардиналом и главой Конгрегации Вероучения (бывшей Инквизиции), а после Римским Папой. Он с детства мечтал стать католическим священником, однако вторгается война, и в 14 лет Йозеф Ратцингер, как все школьники нацистской Германии, призывается на службу в зенитные войска. Массированные бомбежки Мюнхена американцами он встречает на зенитке, где в минуты затишья пишет стихи на греческом и латыни. Он принимает сан в 24 года, а в 32 Ратцингер уже профессор кафедры фундаментальной теологии в столичном университете в Бонне (тогдашняя столица ФРГ). 30 лет профессорской карьеры и пять университетов, среди них Тюбингенский, где он пишет свой бестселлер «Введение в христианство». Вскоре книга стала богословским учебником не только для католиков, но для христиан разных конфессий, в том числе православных. Предисловие к русскому изданию «Введение в христианство» написал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, будущий патриарх, завершив его словами: «Этот дух верности нашим общим корням буквально пронизывает книгу Папы Римского Бенедикта XVI «Введение в христианство», которую я с радостью рекомендую православному читателю, а также всем верующим во Христа и еще только ищущим путь к Истине».

С 1962 года Ратцингер участвует во Вселенском Соборе Католической Церкви (Второй Ватиканский). Он - самый молодой эксперт Собора. Успешная академическая карьера сулит множество плодотворных лет, однако в 1977 году Римский Папа Павел VI делает его епископом Мюнхенским и через месяц возводит в кардинальское достоинство. А в 1981- м Папа Иоанн Павел II уговаривает блестящего теолога перебраться в Рим и принять пост главы Конгрегации Вероучения.

Ричард Павлов - Отречение. Крестный путь Бенедикта XVI

СПб. : Нестор - История, 2021. - 448 с.

ISBN 978-5-4469-1954-3

Ричард Павлов - Отречение. Крестный путь Бенедикта XVI - Содержание

Предисловие. Человек - эпоха

Часть первая. Хроника Отречения, или 10 последних слов

Введение

1. Удар молнии. Ключевое слово: Отказываюсь

2. Первая встреча с народом после объявления об отречении. Ключевое слово: Выбор

3. Последнее публичное богослужение. Ключевое слово: Голгофа

4. Встреча Римского Папы со священниками Рима. Ключевое слово: Собор

5. Предпоследняя молитва из окна Апостольского дворца. Ключевое слово: Искушение

6. Завершение духовных упражнений. Ключевое слово: Красота

7. Последняя молитва из окна Апостольского дворца. Ключевое слово: Гора

8. Последняя встреча с народом на площади Св. Петра. Ключевое слово: Спасибо

9. Прощание с кардиналами, собравшимися на конклав. Ключевое слово: Церковь

10. Перелет в резиденцию Кастель-Гандольфо. Завершение правления. Ключевое слово: Паломник

Часть вторая. Анализ Отречения

1. Как принималось решение

2. По состоянию здоровья

3. Процедура, антураж

4. Скандалы, потрясения и жертвы

5. Педофильские скандалы. Извращение и Церковь

6. Педофильские скандалы при Бенедикте. Сумма

7. Вызов Дьяволу

8. Знаки и пророчества

9. Что такое Отречение? Философия папства

Часть третья. Речи Отречения (11-28 февраля 2013 года)