Павлов - Отречение - крестный путь Бенедикта XVI
Бенедикт XVI - неразгаданная загадка нашего времени. Человек, который навсегда изменил папство — или спас его от тотального разрушения? Или и то, и другое?
Его богословие глубоко отпечаталось на всей современной католической доктрине. Целый научно-исследовательский институт в Германии занимается изданием собрания его сочинений, и к 2021 году в свет вышли 22 массивных тома, проект активно переводится на другие языки. Молва при жизни называет его Доктором (то есть Учителем) Церкви, что является титулом, более редким в католицизме, чем канонизированная святость. И это он добровольно отказался от высшей власти в Церкви, предпочтя молитву и уединенную жизнь.
Йозеф Ратцингер (имя в миру), младший сын в семье рядового жандарма из маленького баварского городка, становится сперва международно известным богословом, затем кардиналом и главой Конгрегации Вероучения (бывшей Инквизиции), а после Римским Папой. Он с детства мечтал стать католическим священником, однако вторгается война, и в 14 лет Йозеф Ратцингер, как все школьники нацистской Германии, призывается на службу в зенитные войска. Массированные бомбежки Мюнхена американцами он встречает на зенитке, где в минуты затишья пишет стихи на греческом и латыни. Он принимает сан в 24 года, а в 32 Ратцингер уже профессор кафедры фундаментальной теологии в столичном университете в Бонне (тогдашняя столица ФРГ). 30 лет профессорской карьеры и пять университетов, среди них Тюбингенский, где он пишет свой бестселлер «Введение в христианство». Вскоре книга стала богословским учебником не только для католиков, но для христиан разных конфессий, в том числе православных. Предисловие к русскому изданию «Введение в христианство» написал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, будущий патриарх, завершив его словами: «Этот дух верности нашим общим корням буквально пронизывает книгу Папы Римского Бенедикта XVI «Введение в христианство», которую я с радостью рекомендую православному читателю, а также всем верующим во Христа и еще только ищущим путь к Истине».
С 1962 года Ратцингер участвует во Вселенском Соборе Католической Церкви (Второй Ватиканский). Он - самый молодой эксперт Собора. Успешная академическая карьера сулит множество плодотворных лет, однако в 1977 году Римский Папа Павел VI делает его епископом Мюнхенским и через месяц возводит в кардинальское достоинство. А в 1981- м Папа Иоанн Павел II уговаривает блестящего теолога перебраться в Рим и принять пост главы Конгрегации Вероучения.
Ричард Павлов - Отречение. Крестный путь Бенедикта XVI
СПб. : Нестор - История, 2021. - 448 с.
ISBN 978-5-4469-1954-3
Ричард Павлов - Отречение. Крестный путь Бенедикта XVI - Содержание
Предисловие. Человек - эпоха
Часть первая. Хроника Отречения, или 10 последних слов
- Введение
- 1. Удар молнии. Ключевое слово: Отказываюсь
- 2. Первая встреча с народом после объявления об отречении. Ключевое слово: Выбор
- 3. Последнее публичное богослужение. Ключевое слово: Голгофа
- 4. Встреча Римского Папы со священниками Рима. Ключевое слово: Собор
- 5. Предпоследняя молитва из окна Апостольского дворца. Ключевое слово: Искушение
- 6. Завершение духовных упражнений. Ключевое слово: Красота
- 7. Последняя молитва из окна Апостольского дворца. Ключевое слово: Гора
- 8. Последняя встреча с народом на площади Св. Петра. Ключевое слово: Спасибо
- 9. Прощание с кардиналами, собравшимися на конклав. Ключевое слово: Церковь
- 10. Перелет в резиденцию Кастель-Гандольфо. Завершение правления. Ключевое слово: Паломник
Часть вторая. Анализ Отречения
- 1. Как принималось решение
- 2. По состоянию здоровья
- 3. Процедура, антураж
- 4. Скандалы, потрясения и жертвы
- 5. Педофильские скандалы. Извращение и Церковь
- 6. Педофильские скандалы при Бенедикте. Сумма
- 7. Вызов Дьяволу
- 8. Знаки и пророчества
- 9. Что такое Отречение? Философия папства
Часть третья. Речи Отречения (11-28 февраля 2013 года)
- 11 февраля. Текст декларации Святейшего Отца Бенедикта XVI об Отречении
- 13 февраля. «Размышление об искушениях»
- 13 февраля. «По дороге на Голгофу»
- 14 февраля. «Завещание Бенедикта XVI о Втором Ватиканском Соборе»
- 17 февраля. «Искушение играет Богом»
- 23 февраля. «Красота есть печать истины. Логос - не только Слово, но искусство»
- 24 февраля. «Господь призывает меня “взойти на гору”»
- 27 февраля. «Я не покидаю креста. В новом качестве при Распятом Господе»
- 28 февраля. «Тайна Воплощения непрерывно продолжается»
- 28 февраля. «Я просто паломник на последнем этапе странствия»
Большое спасибо!