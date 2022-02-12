Американский культурсоциолог Джеффри Александер начинает последнюю главу своей книги «Смыслы социальной жизни. Культурсоциология» со ссылки на знаменитый тезис Карла Маркса о том, что в течение долгого времени философы объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Александер корректирует позицию Маркса, заявляя, что объяснение и изменение мира не всегда можно отделить друг от друга. Он утверждает, что доминирующая социальная теория или теория культуры оказывает на реальность определенное воздействие, меняя ее. Одной из таких теорий Александер считает постмодернизм, который, однако, по мнению исследователя, перестал быть актуальным к концу XX столетия. В самом деле, если считать постмодернизм языком описания эпохи, можно сказать, что этот язык становится все менее актуальным, а говоря точнее, все более оспариваемым. Начиная с середины 1980-х разные философы, теоретики культуры, художники, социологи и т.д. предлагают альтернативные языки описания «нашего времени». В конце концов в этих дискуссиях стал конвенциональным термин «постпостмодернизм», который следует понимать в первую очередь как дискурсивный универсум теорий, упраздняющих постмодернизм и предполагающих новые языки описания мира прежде всего через трансформации в культуре. Настоящая книга посвящена анализу этих многочисленных теорий, возникших в разных областях гуманитарного знания, но помещающих в фокус своего внимания прежде всего вопросы культурных изменений.

Поскольку книга посвящена постпостмодернизму, чтобы расставить точки над i, дадим общую характеристику постмодернизма. Действительно, с состоянием постмодерна в настоящий момент есть проблемы. В 2017 году на русский язык была переведена книга немецкого историка Алейды Ассман «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна». На немецком текст вышел немногим ранее - в 2013 году. Казалось бы, при обсуждении «темпорального режима Модерна», тем более его взлета и падения, читатель вправе ожидать хотя бы упоминания другого темпорального режима - постмодерна. Но Ассман старательно избегает любого употребления этого слова, вообще не используя в книге термин «постмодерн» (или «постсовременность»), при том что последний, как мы сегодня понимаем, является темпоральной категорией. Например, социологи Энтони Гидденс и Филип Саттон определяют постмодерн как «исторический период, следующий за модерном. Он менее четко определен и более плюралистичен и социально разнообразен, чем предшествующий ему модерн. Считается, что постмодерн начал развиваться в 1970-е». И даже когда Ассман вскользь обращается к первому философу, помыслившему «состояние постмодерна», Жану-Франсуа Лиотару, чтобы в очередной раз вспомнить его идею об исчезновении метанарративов (великих повествований), слово «постмодерн» не всплывает. Это свидетельствует об очень важном сдвиге в актуальной философии культуры и социальной теории. То, что некогда было ключевой и даже самой популярной темой в дебатах гуманитарных наук, теперь даже не называется, будто бы авторы стремятся забыть о постыдном прошлом дискуссий 1980-1990-х годов. Проблемой в этом смысле является то, что при таком подходе мы просто-напросто теряем целый пласт социальных и культурных теорий, которые хотя, видимо, принадлежат прошлому, но все же нуждаются в том, чтобы о них помнили.

Александр Павлов - Потсмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время

М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.-560 с.

ISBN 978-5-85006-166-1

Александр Павлов - Потсмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время - Содержание

Введение

1. Постмодернизм: популярная культура, социальная теория и «ощущение конца»

1.1. Популярная культура встречает постмодернизм

1.2. Vis-à-vis: постмодернизм и социальная теория

1.3. Темная материя неомарксизма

1.4. Культурная логика позднего капитализма

1.5. Постмодернизм как «ощущение конца»

2. Ранние попытки преодоления постмодернизма

2.1. Три версии гипермодернизма

2.2. Трансмодернизм как гегелевский синтез и как постколониализм

2.3. Антропология сверхмодерна

2.4. Преодоление культуры в постгуманизме

2.5. Фрагментации неомодернизма

3. Новые тенденции в теории литературы и искусства как ответ постмодерну

3.1. Манифесты «другого модерна»: неомодернизм, ремодернизм, off-модернизм, интентизм

3.2. Альтермодернизм

3.3. Остенсивизм и двойное фреймирование в перформатизме

3.4. Хонтология реновализма

3.5. Эволюция метамодернизма

3.6. «Переписывание» постмодернизма: космодернизм – планетаризм

4. Общество цифровой культуры и позднейший капитализм

4.1. Текст и аутизм в эпоху диджимодерна

4.2. Автомодернизм: автономия и автоматизация

4.3. Пост-постмодернизм - культурная логика своевременного капитализма

4.4. Капиталистический реализм как позитивная версия постпостмодернизма

4.5. Посткапитализм как негативная версия постпостмодернизма

Заключение

Библиография