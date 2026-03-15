Павлов - Три века поиска истины

Не так уж много в российской истории событий, вызывающих столь противоречивые оценки, как раскол русской церкви в XVII веке. Причём накал противоречий не стихает до сих пор, и ярость их описания сравнима, пожалуй, только с повествованиями о революционных событиях, разделивших нашу страну на два непримиримых лагеря. Однако в отличие от революции здесь не произошёл передел ни власти, ни собственности. Да и вера у противников осталась одна и та же – православная. Так в чём же дело, почему такой накал страстей и жертвенность его участников? Кто виноват в произошедшем событии и можно ли было его избежать? Эти и ещё массу других вопросов задают церковные и светские историки и отвечают на них по-разному. Неоднозначность ответов объясняется как предвзятостью исследователей, так и сложностью самого события, выходящего далеко за рамки ординарности.

Павлов Виктор - Три века поиска истины. Русский раскол ХVII века

4-е изд.

Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2022, 144 стр.

ISBN: 978-5-394-05016-9

Павлов Виктор - Три века поиска истины. Русский раскол ХVII века - Содержание

Предисловие

Раздел 1 Московское государство как предтеча российской империи

Раздел 2 Обсуждение особенностей русского православия времен московского государства

Раздел 3 Анализ движущих сил и целей проведения церковной реформы

Раздел 4 Спор о причинах церковного раскола

Раздел 5 Выяснение обстоятельств переростания церковного раскола в народный раскол

Раздел 6 Поиск особенностей великорусского менталитета в расколе ХVII века

Послесловие

Литература