Павловский - О католической Церкви
Так как одна и единственная Церковь Христова должна вести ко спасению людей всех времен «до скончания века», то она должна быть постоянной. Но в Священном Писании имеются и прямые указания на это существенное свойство Церкви. Из этих данных становится очевидным, что Церковь будет не только непрерывно существовать до конца мира, по и будет всегда пребывать неизменной в своем духе и существенных чертах своего богоустаиовленпого строения. Церковь неизменна в своей богочеловеческон сущности па всем протяжении своего существования.
Таково обещание Иисуса Христа, сказавшего святому Апостолу Петру, первому главе Церкви: «Ты Петр (камень); и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18). Итак, согласно словам Христа, ад со своими видимыми помощниками (еретиками, раскольниками, преследователями и грехом) не победит Церкви; скала, на которой Церковь построена, будет стоять несокрушимой до скончания века.
Источник крепости Церкви - это присутствие в ней Святого Духа, Который пребудет с нею до конца мира. Христос сказал: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (Ин 14,16-17). Что Спаситель и Сам пребудет с Церковью, это Он обещал перед Своим вознесением на небо, когда посылал Апостолов учить, говоря: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,19-20).
Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях
2-е издание.
Гродно: Гродн. Рим.-Катол. Епархия, 2002. 104 с.
ISBN 985-6270-86-3
Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях - Содержание
О КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
- § 1. Основание Церкви
- § 2. О назначении Церкви
- § 3. Церковное устройство
- § 4. О безошибочности Церкви
- § 5. О признаках истинной Церкви
- § 6. О постоянстве и неизменности Церкви
- § 7. О необходимости Церкви для спасения
О НЕКАТОЛИЧЕСКИХ ХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЯХ
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ПРАВОСЛАВИЕ
- Образование Православной Церкви
- Отлучение России от Католической Церкви
- Отношение Католической Церкви к Русской Православной Церкви
- Чем отличается Православная Церковь от Католической?
- Заключение Брестской унии в 1596 году, или как возникла Церковь греко-католиков
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ПРОТЕСТАНСТВО
- Лютеранство в Германии
- Кальвинизм
- Англиканство (1534)
- Распад протестантства
- О воссоединении христиан
О НЕХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЯХ, ИСПОВЕДУЮЩИХ ЕДИНОГО БОГА
- ИУДАИЗМ
- ИСЛАМ (вера Магомета)
О НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИЯХ, НЕ ЗНАЮЩИХ ИСТИННОГО БОГА
- ИНДУИЗМ
- БУДДИЗМ
О ВСЕМИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ - УНИЧТОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
Масонство
Церковь сатаны (1966)
Новая Эпоха (new age)
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