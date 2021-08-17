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Павловский - О католической Церкви

Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism
Так как одна и единственная Церковь Христова должна вести ко спасению людей всех времен «до скончания века», то она должна быть постоянной. Но в Священном Писании имеются и прямые указания на это существенное свойство Церкви. Из этих данных становится очевидным, что Церковь будет не только непрерывно существовать до конца мира, по и будет всегда пребывать неизменной в своем духе и существенных чертах своего богоустаиовленпого строения. Церковь неизменна в своей богочеловеческон сущности па всем протяжении своего существования.
Таково обещание Иисуса Христа, сказавшего святому Апостолу Петру, первому главе Церкви: «Ты Петр (камень); и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18). Итак, согласно словам Христа, ад со своими видимыми помощниками (еретиками, раскольниками, преследователями и грехом) не победит Церкви; скала, на которой Церковь построена, будет стоять несокрушимой до скончания века.
Источник крепости Церкви - это присутствие в ней Святого Духа, Который пребудет с нею до конца мира. Христос сказал: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (Ин 14,16-17). Что Спаситель и Сам пребудет с Церковью, это Он обещал перед Своим вознесением на небо, когда посылал Апостолов учить, говоря: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,19-20).

Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях

2-е издание.
Гродно: Гродн. Рим.-Катол. Епархия, 2002. 104 с.
ISBN 985-6270-86-3

Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях - Содержание

О КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
  • § 1. Основание Церкви
  • § 2. О назначении Церкви
  • § 3. Церковное устройство
  • § 4. О безошибочности Церкви
  • § 5. О признаках истинной Церкви
  • § 6. О постоянстве и неизменности Церкви
  • § 7. О необходимости Церкви для спасения
О НЕКАТОЛИЧЕСКИХ ХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЯХ
  • ПРАВОСЛАВИЕ
    • Образование Православной Церкви
    • Отлучение России от Католической Церкви
    • Отношение Католической Церкви к Русской Православной Церкви
    • Чем отличается Православная Церковь от Католической?
    • Заключение Брестской унии в 1596 году, или как возникла Церковь греко-католиков
  • ПРОТЕСТАНСТВО
    • Лютеранство в Германии
    • Кальвинизм
    • Англиканство (1534)
    • Распад протестантства
    • О воссоединении христиан
О НЕХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЯХ, ИСПОВЕДУЮЩИХ ЕДИНОГО БОГА
  • ИУДАИЗМ
  • ИСЛАМ (вера Магомета)
О НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИЯХ, НЕ ЗНАЮЩИХ ИСТИННОГО БОГА
  • ИНДУИЗМ
  • БУДДИЗМ
О ВСЕМИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ - УНИЧТОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
Масонство
Церковь сатаны (1966)
Новая Эпоха (new age)
Views 276
Rating 5.0 / 5
Added 17.08.2021
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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