Так как одна и единственная Церковь Христова должна вести ко спасению людей всех времен «до скончания века», то она должна быть постоянной. Но в Священном Писании имеются и прямые указания на это существенное свойство Церкви. Из этих данных становится очевидным, что Церковь будет не только непрерывно существовать до конца мира, по и будет всегда пребывать неизменной в своем духе и существенных чертах своего богоустаиовленпого строения. Церковь неизменна в своей богочеловеческон сущности па всем протяжении своего существования.

Таково обещание Иисуса Христа, сказавшего святому Апостолу Петру, первому главе Церкви: «Ты Петр (камень); и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18). Итак, согласно словам Христа, ад со своими видимыми помощниками (еретиками, раскольниками, преследователями и грехом) не победит Церкви; скала, на которой Церковь построена, будет стоять несокрушимой до скончания века.

Источник крепости Церкви - это присутствие в ней Святого Духа, Который пребудет с нею до конца мира. Христос сказал: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины» (Ин 14,16-17). Что Спаситель и Сам пребудет с Церковью, это Он обещал перед Своим вознесением на небо, когда посылал Апостолов учить, говоря: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,19-20).

Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях

2-е издание.

Гродно: Гродн. Рим.-Катол. Епархия, 2002. 104 с.

ISBN 985-6270-86-3

Павловский Янис - О католической Церкви и других вероисповеданиях - Содержание

О КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

§ 1. Основание Церкви

§ 2. О назначении Церкви

§ 3. Церковное устройство

§ 4. О безошибочности Церкви

§ 5. О признаках истинной Церкви

§ 6. О постоянстве и неизменности Церкви

§ 7. О необходимости Церкви для спасения

О НЕКАТОЛИЧЕСКИХ ХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЯХ

ПРАВОСЛАВИЕ Образование Православной Церкви Отлучение России от Католической Церкви Отношение Католической Церкви к Русской Православной Церкви Чем отличается Православная Церковь от Католической? Заключение Брестской унии в 1596 году, или как возникла Церковь греко-католиков

ПРОТЕСТАНСТВО Лютеранство в Германии Кальвинизм Англиканство (1534) Распад протестантства О воссоединении христиан



О НЕХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЯХ, ИСПОВЕДУЮЩИХ ЕДИНОГО БОГА

ИУДАИЗМ

ИСЛАМ (вера Магомета)

О НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИЯХ, НЕ ЗНАЮЩИХ ИСТИННОГО БОГА

ИНДУИЗМ

БУДДИЗМ

О ВСЕМИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ - УНИЧТОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

Масонство

Церковь сатаны (1966)

Новая Эпоха (new age)