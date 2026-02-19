Стоял душный июль...

Небо, утомленное невыносимой жарой, прятало свой бледно-голубой простор за сизой дымкой духоты, которая медленно расползалась все шире и шире, окутывая и обволакивая своим давящим покрывалом все большую территорию. По переходам и дорогам устало передвигались люди, по возможности стараясь укрыться от немилосердно палящего солнца, которые, несмотря на густое облако душной дымки, посылало на землю щедрые, но нежеланные в такие утомительные дни потоки лучей.

Один из таких лучей сфокусировался на мраморной плите, где были выгравированы десять заповедей. Своим ярким отблеском она напоминала и подтверждала, что на земле существуют законы, существуют правила, по которым человечество должно жить, направлять свои мысли, подчинять им свои дела. Этот монумент стоял перед зданием суда города Остин, штат Техас.

Любовь Павлюк – Лебединая песня

Auburn, WA: Издательство «Руфь», 2011. - 357 с.

ISBN 978-1-935051-48-0

Любовь Павлюк – Лебединая песня - Содержание

Предисловие

Глава 1 – 33