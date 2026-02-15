«Практическое душепопечительство: Духовная реабилитация» Петра Павлюка — это фундаментальное пособие, предназначенное для служителей, консультантов и всех, кто вовлечен в процесс помощи людям, попавшим в духовные и психологические зависимости. Автор рассматривает реабилитацию не просто как социальную адаптацию, а как глубокий процесс восстановления человеческого духа через Слово Божье и силу Святого Духа. Основной посыл книги заключается в том, что истинное освобождение от зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой и других) возможно только при условии полной переориентации жизни человека на Христа.

В книге детально анализируются этапы духовного душепопечительства: от первого контакта и покаяния до формирования новых жизненных ценностей и интеграции в церковное сообщество. Петр Павлюк уделяет большое внимание «корням» проблем — внутренним ранам, непрощению и ложным установкам, которые удерживают человека в рабстве греха. Автор предлагает практические инструменты для работы с волей и разумом подопечного, подчеркивая важность молитвы, дисциплины и любви. Это издание служит ценным путеводителем, помогающим выстроить системный и библейски обоснованный подход к реабилитации, где главной целью является превращение «разбитого сосуда» в полноценную, зрелую личность, способную служить Богу и людям.

Одесса: Христианский Гуманитарно-экономический университет, 2003. – 312 с.

ISBN 966-8043-06-5

Петр Павлюк – Практическое душепопечительство - Духовная реабилитация - Содержание

Введение

РАЗДЕЛ 1. ХРИСТИАНСКОЕ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Христианская психотерапия как вид душепопечительства: определение понятий и границ

Уникальность христианского консультирования

Подходы к христианскому консультированию

Эклектическое консультирование

Цели и принципы душепопечительства

Методы христианского консультирования

Выслушивание

Помощь людям в познании себя

Помощь людям в определении жизненных приоритетов

Основные функции душепопечительства

Кто может быть душепопечителем?

Пасторское душепопечительство

Применение Священного Писания

Типы пасторского консультирования

Библейская модель душепопечительства

Всеобщее священство — основание душепопечительства

Душепопечительство людей с различным типом темперамента

Сангвиник в душепопечительстве

Меланхолик в душепопечительстве

Холерик в душепопечительстве Флегматик в душепопечительстве

РАЗДЕЛ 2. ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЛЮДЕЙ С ОККУЛЬТНЫМ ОПЫТОМ

Библейское обоснование темы

Основные причины массовой причастности к оккультизму

Возникновение и природа зависимости

Психоделическая зависимость

Алкогольная зависимость

Определение болезни

Симптомы болезни

Причина алкоголизма

Хорошая новость

Сексуальная зависимость

Женские особенности

Будем искренними

Виртуальная зависимость

Что мешает людям взрослеть?

Заблуждения и обольщения

Извращенное понимание духовности

Соблазн власти

Оккультизм в свете Библии

Библейская оценка оккультной практики

Чьей силой действуют оккультисты?

Признаки, указывающие на демоническую природу оккультной практики

Последствия оккультной причастности

О природе духовной зависимости

О природе оккультной обремененности

Симптоматика оккультной обремененности

Пути духовного порабощения

Происхождение оккультной зависимости

Механизм возникновения оккультной зависимости

Возможные двери вхождения бесов

Основные принципы душепопечительской работы с оккультно-обремененными

Душепопечительская беседа с оккультно- обремененным

Последующая душепопечительская работа с оккультно-обремененным

Пути особождения от последствий оккультной обремененности

Основные принципы освобождения

Праведность — путь к освобождению

Выводы

Заключение

Библиография

Приложение 1. Библейское обоснование понятия «отречение»

Приложение 2. Ступени освобождения

Приложение 3. Библейское определение термина «отречение» (отвержение)

Приложение 4. Наиболее употребляемые наркотики и их проявления

Приложение 5. Душепопечительство и нравственная устойчивость личности. Цели и содержание христианского социального образования

Приложение 6. Консультационные, лечебнореабилитационные центры и группы самопомощи