Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Павлюк - Практическое душепопечительство - Духовная реабилитация

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

«Практическое душепопечительство: Духовная реабилитация» Петра Павлюка — это фундаментальное пособие, предназначенное для служителей, консультантов и всех, кто вовлечен в процесс помощи людям, попавшим в духовные и психологические зависимости. Автор рассматривает реабилитацию не просто как социальную адаптацию, а как глубокий процесс восстановления человеческого духа через Слово Божье и силу Святого Духа. Основной посыл книги заключается в том, что истинное освобождение от зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой и других) возможно только при условии полной переориентации жизни человека на Христа.

В книге детально анализируются этапы духовного душепопечительства: от первого контакта и покаяния до формирования новых жизненных ценностей и интеграции в церковное сообщество. Петр Павлюк уделяет большое внимание «корням» проблем — внутренним ранам, непрощению и ложным установкам, которые удерживают человека в рабстве греха. Автор предлагает практические инструменты для работы с волей и разумом подопечного, подчеркивая важность молитвы, дисциплины и любви. Это издание служит ценным путеводителем, помогающим выстроить системный и библейски обоснованный подход к реабилитации, где главной целью является превращение «разбитого сосуда» в полноценную, зрелую личность, способную служить Богу и людям.

Петр Павлюк – Практическое душепопечительство - Духовная реабилитация

Одесса: Христианский Гуманитарно-экономический университет, 2003. – 312 с.

ISBN 966-8043-06-5

Петр Павлюк – Практическое душепопечительство - Духовная реабилитация - Содержание

Введение

РАЗДЕЛ 1. ХРИСТИАНСКОЕ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

  • Христианская психотерапия как вид душепопечительства: определение понятий и границ

  • Уникальность христианского консультирования

  • Подходы к христианскому консультированию

  • Эклектическое консультирование

  • Цели и принципы душепопечительства

  • Методы христианского консультирования

  • Выслушивание

  • Помощь людям в познании себя

  • Помощь людям в определении жизненных приоритетов

  • Основные функции душепопечительства

  • Кто может быть душепопечителем?

  • Пасторское душепопечительство

  • Применение Священного Писания

  • Типы пасторского консультирования

  • Библейская модель душепопечительства

  • Всеобщее священство — основание душепопечительства

  • Душепопечительство людей с различным типом темперамента

  • Сангвиник в душепопечительстве

  • Меланхолик в душепопечительстве

  • Холерик в душепопечительстве Флегматик в душепопечительстве

РАЗДЕЛ 2. ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЛЮДЕЙ С ОККУЛЬТНЫМ ОПЫТОМ

  • Библейское обоснование темы

  • Основные причины массовой причастности к оккультизму

  • Возникновение и природа зависимости

  • Психоделическая зависимость

  • Алкогольная зависимость

  • Определение болезни

  • Симптомы болезни

  • Причина алкоголизма

  • Хорошая новость

  • Сексуальная зависимость

  • Женские особенности

  • Будем искренними

  • Виртуальная зависимость

  • Что мешает людям взрослеть?

  • Заблуждения и обольщения

  • Извращенное понимание духовности

  • Соблазн власти

  • Оккультизм в свете Библии

  • Библейская оценка оккультной практики

  • Чьей силой действуют оккультисты?

  • Признаки, указывающие на демоническую природу оккультной практики

  • Последствия оккультной причастности

  • О природе духовной зависимости

  • О природе оккультной обремененности

  • Симптоматика оккультной обремененности

  • Пути духовного порабощения

  • Происхождение оккультной зависимости

  • Механизм возникновения оккультной зависимости

  • Возможные двери вхождения бесов

  • Основные принципы душепопечительской работы с оккультно-обремененными

  • Душепопечительская беседа с оккультно- обремененным

  • Последующая душепопечительская работа с оккультно-обремененным

  • Пути особождения от последствий оккультной обремененности

  • Основные принципы освобождения

  • Праведность — путь к освобождению

  • Выводы

  • Заключение

  • Библиография

Приложение 1. Библейское обоснование понятия «отречение»

Приложение 2. Ступени освобождения

Приложение 3. Библейское определение термина «отречение» (отвержение)

Приложение 4. Наиболее употребляемые наркотики и их проявления

Приложение 5. Душепопечительство и нравственная устойчивость личности. Цели и содержание христианского социального образования

Приложение 6. Консультационные, лечебнореабилитационные центры и группы самопомощи

Views 93
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

