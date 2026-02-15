«Практическое душепопечительство: Духовная реабилитация» Петра Павлюка — это фундаментальное пособие, предназначенное для служителей, консультантов и всех, кто вовлечен в процесс помощи людям, попавшим в духовные и психологические зависимости. Автор рассматривает реабилитацию не просто как социальную адаптацию, а как глубокий процесс восстановления человеческого духа через Слово Божье и силу Святого Духа. Основной посыл книги заключается в том, что истинное освобождение от зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой и других) возможно только при условии полной переориентации жизни человека на Христа.
В книге детально анализируются этапы духовного душепопечительства: от первого контакта и покаяния до формирования новых жизненных ценностей и интеграции в церковное сообщество. Петр Павлюк уделяет большое внимание «корням» проблем — внутренним ранам, непрощению и ложным установкам, которые удерживают человека в рабстве греха. Автор предлагает практические инструменты для работы с волей и разумом подопечного, подчеркивая важность молитвы, дисциплины и любви. Это издание служит ценным путеводителем, помогающим выстроить системный и библейски обоснованный подход к реабилитации, где главной целью является превращение «разбитого сосуда» в полноценную, зрелую личность, способную служить Богу и людям.
Петр Павлюк – Практическое душепопечительство - Духовная реабилитация
Одесса: Христианский Гуманитарно-экономический университет, 2003. – 312 с.
ISBN 966-8043-06-5
Петр Павлюк – Практическое душепопечительство - Духовная реабилитация - Содержание
Введение
РАЗДЕЛ 1. ХРИСТИАНСКОЕ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Христианская психотерапия как вид душепопечительства: определение понятий и границ
Уникальность христианского консультирования
Подходы к христианскому консультированию
Эклектическое консультирование
Цели и принципы душепопечительства
Методы христианского консультирования
Выслушивание
Помощь людям в познании себя
Помощь людям в определении жизненных приоритетов
Основные функции душепопечительства
Кто может быть душепопечителем?
Пасторское душепопечительство
Применение Священного Писания
Типы пасторского консультирования
Библейская модель душепопечительства
Всеобщее священство — основание душепопечительства
Душепопечительство людей с различным типом темперамента
Сангвиник в душепопечительстве
Меланхолик в душепопечительстве
Холерик в душепопечительстве Флегматик в душепопечительстве
РАЗДЕЛ 2. ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЛЮДЕЙ С ОККУЛЬТНЫМ ОПЫТОМ
Библейское обоснование темы
Основные причины массовой причастности к оккультизму
Возникновение и природа зависимости
Психоделическая зависимость
Алкогольная зависимость
Определение болезни
Симптомы болезни
Причина алкоголизма
Хорошая новость
Сексуальная зависимость
Женские особенности
Будем искренними
Виртуальная зависимость
Что мешает людям взрослеть?
Заблуждения и обольщения
Извращенное понимание духовности
Соблазн власти
Оккультизм в свете Библии
Библейская оценка оккультной практики
Чьей силой действуют оккультисты?
Признаки, указывающие на демоническую природу оккультной практики
Последствия оккультной причастности
О природе духовной зависимости
О природе оккультной обремененности
Симптоматика оккультной обремененности
Пути духовного порабощения
Происхождение оккультной зависимости
Механизм возникновения оккультной зависимости
Возможные двери вхождения бесов
Основные принципы душепопечительской работы с оккультно-обремененными
Душепопечительская беседа с оккультно- обремененным
Последующая душепопечительская работа с оккультно-обремененным
Пути особождения от последствий оккультной обремененности
Основные принципы освобождения
Праведность — путь к освобождению
Выводы
Заключение
Библиография
Приложение 1. Библейское обоснование понятия «отречение»
Приложение 2. Ступени освобождения
Приложение 3. Библейское определение термина «отречение» (отвержение)
Приложение 4. Наиболее употребляемые наркотики и их проявления
Приложение 5. Душепопечительство и нравственная устойчивость личности. Цели и содержание христианского социального образования
Приложение 6. Консультационные, лечебнореабилитационные центры и группы самопомощи
Comments (1 comment)