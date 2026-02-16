«Тайная архитектура» Петра Павлюка — это глубокое исследование истории, символики и духовной сути масонства с позиции библейского христианства. Автор ставит перед собой задачу сорвать покров таинственности с этого движения и проанализировать его «фундамент» и «архитектуру» в свете Слова Божьего. Главный тезис книги заключается в том, что, несмотря на использование библейских образов и риторики о «Великом Строителе Вселенной», масонство по своей сути является синкретической и человекоцентричной системой, которая вступает в фундаментальное противоречие с исключительным авторитетом Иисуса Христа.

Павлюк подробно разбирает структуру масонских лож, их иерархию и ритуалы инициации, объясняя, почему для христианина участие в подобных организациях является недопустимым. Он указывает на то, что масонство предлагает «путь к свету» через самосовершенствование и тайные знания, в то время как Евангелие говорит о спасении исключительно через веру в искупительную жертву Христа. Автор также анализирует влияние масонских идей на современную культуру и мировоззрение, предупреждая о скрытых опасностях духовного ослепления, которое может возникнуть при попытке совместить христианскую веру с эзотерическими учениями.

Книга служит серьезным предостережением и духовным ориентиром. Петр Павлюк подчеркивает, что истинная «архитектура» жизни верующего должна строиться на Христе как на единственном краеугольном камне, а любая попытка возвести «храм человечества» без признания Его полноты ведет к духовному краху. Это издание будет полезно тем, кто хочет разобраться в сложных вопросах взаимодействия религии и тайных обществ, сохраняя при этом верность библейской истине.

Петр Павлюк - Тайная архитектура - Христианский взгляд на масонство

Киев, 1997. - 112 с.

Петр Павлюк - Тайная архитектура – Содержание

Введение

Происхождение масонства

Истоки

Тамплиеры

Розенкрейцеры

Иллюминаты

Посвящение и символика

Масонская символика

Инициаторы революций

Масонская Америка

Масоны - служители антихриста

Церковь и масонство

Масоны и сатанизм

Масонство и мировое экуменическое движение

Христианство и масонство: сравнение доктрин

Заключение