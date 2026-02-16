Павлюк - Тайная архитектура
«Тайная архитектура» Петра Павлюка — это глубокое исследование истории, символики и духовной сути масонства с позиции библейского христианства. Автор ставит перед собой задачу сорвать покров таинственности с этого движения и проанализировать его «фундамент» и «архитектуру» в свете Слова Божьего. Главный тезис книги заключается в том, что, несмотря на использование библейских образов и риторики о «Великом Строителе Вселенной», масонство по своей сути является синкретической и человекоцентричной системой, которая вступает в фундаментальное противоречие с исключительным авторитетом Иисуса Христа.
Павлюк подробно разбирает структуру масонских лож, их иерархию и ритуалы инициации, объясняя, почему для христианина участие в подобных организациях является недопустимым. Он указывает на то, что масонство предлагает «путь к свету» через самосовершенствование и тайные знания, в то время как Евангелие говорит о спасении исключительно через веру в искупительную жертву Христа. Автор также анализирует влияние масонских идей на современную культуру и мировоззрение, предупреждая о скрытых опасностях духовного ослепления, которое может возникнуть при попытке совместить христианскую веру с эзотерическими учениями.
Книга служит серьезным предостережением и духовным ориентиром. Петр Павлюк подчеркивает, что истинная «архитектура» жизни верующего должна строиться на Христе как на единственном краеугольном камне, а любая попытка возвести «храм человечества» без признания Его полноты ведет к духовному краху. Это издание будет полезно тем, кто хочет разобраться в сложных вопросах взаимодействия религии и тайных обществ, сохраняя при этом верность библейской истине.
Петр Павлюк - Тайная архитектура - Христианский взгляд на масонство
Киев, 1997. - 112 с.
Петр Павлюк - Тайная архитектура – Содержание
Введение
Происхождение масонства
Истоки
Тамплиеры
Розенкрейцеры
Иллюминаты
Посвящение и символика
Масонская символика
Инициаторы революций
Масонская Америка
Масоны - служители антихриста
Церковь и масонство
Масоны и сатанизм
Масонство и мировое экуменическое движение
Христианство и масонство: сравнение доктрин
Заключение
Приложение 1. Приглашение к духовной помощи
Приложение 2. Духовная сущность и положение христианина
