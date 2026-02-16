«Третьего не дано» Петра Павлюка — это прямое и бескомпромиссное евангелизационное воззвание, в котором автор ставит перед читателем вопрос о самом важном выборе в человеческой жизни. Название книги отражает её ключевой посыл: в вопросах вечности не существует «нейтральной зоны» или промежуточного состояния. Человек находится либо на пути жизни, либо на пути погибели; либо с Богом, либо без Него.

В книге автор последовательно развенчивает иллюзии тех, кто пытается занимать «среднюю позицию», полагаясь на свою порядочность, формальную принадлежность к религии или надежду на то, что «как-нибудь всё устроится». Павлюк использует яркие библейские примеры и логические доводы, чтобы показать: игнорирование Божьего призыва к покаянию фактически равносильно отказу от Него. Автор подчеркивает, что Бог предлагает дар спасения совершенно бесплатно, но принятие этого дара требует от человека ясного, волевого решения.

Книга написана в предостерегающем и одновременно любящем тоне. Она призывает читателя оставить попытки усидеть на двух стульях и осознать серьезность момента. Петр Павлюк доказывает, что подлинное счастье и уверенность в будущем обретаются только тогда, когда человек делает окончательный выбор в пользу Христа, переходя из состояния неопределенности в полноту Божьего присутствия.

Петр Павлюк – Третьего не дано

Повесть. – Одесса, 1998. – 202 с., ил.

Эта книга предназначена прежде всего для тех, кто оказался во власти химической /алкоголь, наркотики) или оккультной зависимости. Тем, кто незнаком с этими проблемами, книга может быть полезна в качестве предупреждения, а также, чтобы лучше понимать как оказывать помощь зависимым людям.

Петр Павлюк – Третьего не дано - Содержание

От автора

ЗАВИСИМОСТЬ

Бог — любящий и милосердный

НА СЕВЕРЕ

Небеса — Божий дар

НАРКОДИСПАНСЕР

Вера

БЕСПРОСВЕТНОСТЬ

Примите решение

ГРЕХОВНОЕ БРЕМЯ

Первая духовная помощь

СОКРУШЕНИЕ

Ступени освобождения

Послесловие