В одной черной-черной комнате Бог однажды сказал: «Да будет свет!» — и стала комната светлая-светлая. Он прописал туда людей и за свои деньги оплачивал им свет. Вроде бы живи и радуйся, но, согласитесь, чувствуешь себя обязанным, когда за тебя постоянно платят. И тогда человек сказал: «Отныне я полностью свободен. Не нужно мне навязывать энергетическую зависимость...» — и оборвал провод питания, идущий к нему от Бога. Тот самый, который освещал комнату. Тут человек понял, зачем был нужен этот провод, и, может, даже захотел снова включить свет, однако каждый, кто пытался в темноте нащупать розетку зарядным устройством, понимает, что это не так просто.

И стала комната опять черная-черная. И ослепли все. И началась какая-то дичь. Хотят сделать добро, но в какую сторону это добро делать? Стали вслепую делать добро: попросит кто поесть — ты ему яблоко бросаешь, а попадаешь соседу в лоб. И вместо добра появляется грех (на иврите грех — хеш, «промах»). Тогда в эту черную-черную комнату Бог принес заповеди, которые «настраивают прицел». Но и это не сильно помогло. Теперь все знали, куда бросать, но перед броском стали слишком много думать. А апельсины кидать можно? А левой рукой? А в субботу? И так долго думали, что забыли уже, про что.

И тогда в эту черную-черную комнату пришел к людям Тот, у Кого с освещением все в порядке. Его свет осветил их измазанные яблочным пюре лица, и они наконец увидели, во что превратили свою комнату. И так грустно им стало, так грустно, что взяли они Его и захотели убить. Потому что так проще, чем наводить порядок. Дали Ему в руки оголенный провод и думали, что Его бабайка из черной-черной розетки убьет. Но бабайку самого как долбануло! Ведь они в расчетах ошиблись, потому что Он был не проводником тока, а генератором.

Дьякон Дмитрий Павлюкевич - Лайфхаки для грешника

М.: Никея, 2021. 192 с.

ISBN 978-5-907307-92-6

Дьякон Дмитрий Павлюкевич - Лайфхаки для грешника - Содержание

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