Пайлз - Почему вы должны верить Библии

Без сомнения, Библия - самое выдающееся произведение литературы за всю историю человечества. Её тщательно изучают, подвергают критике, но интерес к ней не угасает. Несмотря на то, что она создавалась в течение 1'500, а то и 2'000 лет, что написана она не одним, а множеством авторов, и все они - выходцы из примитивных обществ, невежественных и изобилующих всякого рода суевериями, многие воспринимают её как стандарт абсолютного совершенства. Столь высокие требования не предъявляются никакой другой книге. Понятно, что даже самые выдающиеся умы, когда-либо появлявшиеся в человеческой истории, не смогли бы выдержать такую тщательную проверку, и те, кто критикует Библию, сами выглядели бы глупцами, если бы эти требования предъявили им.

Я убеждён, что Библия - Богодухновенная и непогрешимая книга, но, предположим, что это не так, и что она просто стоит в одном ряду с другими великими и влиятельными литературными трудами, написанными не Богом, но людьми. Не будет ли тогда крайне невежественным отвергать такую книгу? Но именно так сегодня поступают многие критики Библии, которые с готовностью откладывают её в сторону, как только находят в ней что- либо, что им кажется ошибочным. К тому же, если как следует присмотреться к этим искателям неточностей, часто оказывается, что они очень плохо знают Библию. Порой складывается впечатление, что многие из них и не читали её вовсе, а читали книги, авторы которых читали книги других авторов, которые, возможно, читали Библию. Такое невежество можно увидеть даже среди тех, кто претендует на знание Библии и участвует в так называемых «Библейских шоу» на телевидении. Должен сказать, это особенно заметно среди них.

Вопрос, который мы задали в заголовке нашей статьи: «Почему мы должны верить Библии?» Но было бы правильнее спросить: «А почему мы не должны верить Библии?» В поисках ответа на этот вопрос, мы, конечно, не можем отвергать Библию на том основании, что существуют другие религиозные КНИГИ, которым можно больше доверять. Да, можно найти религиозные книги, которые лучше служат плотским желаниям человека или лучше согласуются с его мнением о себе. Но если судить на основании достоверных фактов, ни одна другая религиозная книга не в состоянии даже приблизиться к Библии. Большинство существующих религий представляют собой набор суеверий либо не согласующихся со здравым смыслом, либо явно противоречащих ему. Вот почему Библия подвергается таким нападкам со стороны образованных интеллектуалов. Они понимают, что остальные религиозные писания не представляют для них никаких трудностей, и редко кто из них берётся за критику подобных книг. Они знают, что могут утвердить свою позицию, если заставят Библию пасть под их критикой, и, напротив, падут сами, если Библия останется непоколебимой.

Итак, единственные причины не верить Библии - то, что некоторые описанные в ней явления не согласуются с утверждениями так называемой науки, в особенности с двумя следующими:

1) Утверждение о том, что жизнь на земле зародилась и развивалась посредством эволюционного процесса, а не в результате Божественного творения.

2) Общее научное отвержение всех чудес, которых в Библии большое количество.

Дэвид Пайлз - Почему вы должны верить Библии

Иркутск, 2016. - Pearl, Mississippi: Grace Primitive Baptist Church. – 34 с.

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