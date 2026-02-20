Пайпер - Алчущие Бога

Главные соперники нашей любви к Богу не Его враги, а Его дары. Самая сильная тяга у людей возникает к простым земным удовольствиям. Когда эти удовольствия полностью вытесняют наше неодолимое стремление к Богу, то поклонение им уже не осознается человеком и искоренить такое идоло поклонство почти невозможно. По мнению автора, христианский пост — это оружие, которое может помочь нам в борьбе с любой силой, способной отнять у нас удовлетворение в Боге.

Осторожно относитесь к книгам о посте. Библия предупреждает нас, что есть люди, которые запрещают «употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:1—3). Апостол Павел с беспокойством спрашивает: «Для чего вы, как живущие в мире,держитесь постановлений: „не прикасайся“, „не вкушай“, „недотрагивайся“?» (Кол. 2:20,21). Он очень ревностно относится к христианской свободе. Почти во всех книгах, рассказывающих о посте, красной нитью проходит одна и та же мысль:«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8). Однажды жили-были на свете двое верующих. Один сказал: «Пощусь два раза в неделю», другой же со смирением вымолвил:«Боже! будь милостив ко мне грешнику!» Только один из них «пошел оправданным в дом свой» (Лк. 18:12—14). Практика аскетизма таит в себе еще большие опасности, нежели чревоугодие или пресыщение.

Пайпер Джон - Алчущие Бога

Пайпер Джон - Алчущие Бога - Содержание