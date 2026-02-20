Пайпер - Да веселятся народы

Моя жизнь целиком и полностью посвящена идее главенства Бога во всем на радость народам через Иисуса Христа.

Эта истина для меня важнее всего, и именно она является основной движущей силой на моем пути.

Со времени первой публикации данной книги в 1993 г. эта идея еще более прояснилась и утвердилась в моем сердце.

Я благодарен Богу за то, что Он милостиво позволил моей книге «Да веселятся народы!» послужить развитию более глубокого понимания главенствующей роли Господа в миссионерской работе.

Я также благодарю издательский дом «Baker Book House» за позволение переработать и расширить это новое издание.

Пайпер Джон - Да веселятся народы - Главенство Бога в миссионерском служении

Пер. с англ. Ю.В. Александрова.; Под общ.ред. А.В. Прокопенко. - Спб.: Мирт, 2006. - 308с.

ISBN: 5-88869-209-3

Пайпер Джон - Да веселятся народы - Главенство Бога в миссионерском служении - Содержание

Предисловие

Благодарность

Часть 1. Божье главенство в миссионерском служении: цель, целостность, цена

Глава 1. Божье главенство в миссионерском служении проявляется в поклонении

Глава 2. Божье главенство в миссионерском служении проявляется в молитве

Глава 3. Божье главенство в миссионерском служении проявляется в страданиях

Часть 2. Божье главенство в миссионерском служении: обязательность и особенности задачи

Глава 4. Главенство Христа как средоточие спасительной веры

Глава 5. Божье главенство во «всех народах»

Часть 3. Божье главенство в миссионерском служении: сострадание и поклонение в действии

Глава 6. Ревность по Божьему главенству и сострадание к человеческой душе. Джонатан Эдвардс о единой мотивации миссионерского служения

Глава 7. Внутренняя простота и внешняя свобода всемирного поклонения

Заключение

Послесловие. Главенство Бога в миссионерской деятельности и поддержке миссионеров

Примечания

Основные сокращения

Именной указатель

Указатель библейских ссылок