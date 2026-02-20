Эта книга — призыв к серьезному мышлению, благодаря которому человек учится любить Бога и других людей. Это призыв отказаться от выбора в пользу чего-то одного, отказаться от или-или, когда речь идет об уме и сердце, мышлении и чувстве, разуме и вере, теологии и доксологии, мыслительной работе и служении любви. Это призыв увидеть в мышлении то совершенно необходимое средство, заповеданное Самим Богом, с помощью которого можно лучше познать Его природу. Размышляя, мы питаем топливом знаний огонь нашего поклонения Богу и служения миру.

Конечная цель человеческой жизни — прославлять Бога; прославлять Его именно как Бога, а также прославить за все, что Он сотворил — и прежде всего прославлять за ту благодать, которую Он явил нам в подвиге Христа. Мы прославляем Его тогда, когда постигаем Его в истине, когда ценим Его как сокровище, которое нашему сердцу дороже всего остального, когда всей своей жизнью показываем, что Он — наша высшая драгоценность. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение... при уверенности и надежде моей, что... возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение.... Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше... Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего (Флп. 1:20-21,23; 3:8).

Таким образом, Бог дал нам разум прежде всего для того, чтобы мы искали и находили всевозможные причины, заставляющие нас ценить Его во всем и выше всего. Он сотворил этот мир для того, чтобы через него и выше его мы ценили Самого Господа. Чем больше мы видим всю полноту Его величия и мудрости, полноту силы и справедливости, суда и милосердия,терпения и благости, благодати и любви, тем больше ценим Его как наше высшее сокровище. И чем больше мы дорожим этим сокровищем, тем больше прославляем Его — осознанно и радостно. Цель этой книги — показать, что мышление, как Божий дар, способствует всему этому.

Джон Пайпер - Думать и верить

Санкт-Петербург Издательство «Мирт» 2013

ISBN 978-5-88869-296-7 (рус.)

ISBN 978-1-4335-2071-6 (англ.)

Джон Пайпер - Думать и верить - Оглавление

Условные сокращения

Предисловие

Введение

О цели этой книги

• 1. Мое паломничество

• 2. Большая помощь умершего друга

О природе мышления

• 3. Чтение как мышление

К вере через мышление

• 4. Тупик прелюбодейного ума

• 5. Разумное Евангелие, духовный свет

О смысле любви к Богу

• 6. Любовь к Богу: храни Бога всем твоим разумением как сокровище

Принимая вызов релятивизма

• 7. Иисус опровергает релятивистов

• 8. Безнравственность релятивизма

Принимая вызов антиинтеллектуализма

• 9. Бесполезный антиинтеллектуализм в нашей истории

• 10. «Ты утаил сие от мудрых и разумных»

• 11. «Когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией»

На пути к смиренному мышлению

• 12. Знание, которое любит

• 13. Вся ученость — во имя любви к Богу и человеку

Вдохновляя мыслителей и немыслителей

Заключение: последний призыв

Приложение

Благодарности