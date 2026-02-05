Третий том, который вы держите в руках, — «Экспозиционное ликование» — задаёт вопрос: «Если Библия полностью истинна и её необходимо читать сверхъестественно в стремлении к поклонению, что именно означает проповедовать это Слово и как мы должны это делать?»

Пайпер, Джон - Экспозиционное ликование: проповедь как акт поклонения

Джон Пайпер; перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В.

(Издательство «Левит»), 2021. — 392 с.

ISBN 978-617-7662-22-7 (Украина)

ISBN 978-574-5416-65-1 (Россия)

Джон Пайпер - Экспозиционное ликование - проповедь как акт поклонения - Содержание

Введение

Часть 1 Обстановка для проповеди - Божий народ собирается для поклонения

Глава 1 Сущность совместного поклонения

Глава 2 Совместное поклонение

Часть 2 Почему экспозиционное ликование является неотъемлемой частью совместного поклонения? Возвещение, история и Троица

Глава 3 Как апостол Павел ввёл практику возвещения в доме Божьем

Глава 4 Четыре корня прекрасной целесообразности экспозиционного ликования в поклонении

Глава 5 Корни экспозиционного ликования находятся в триединстве Бога

Часть 3 Как проповедь становится средством совершения чуда поклонения через сверхъестественное действие? Экспозиционное ликование в силе Духа Святого

Глава 6 Экспозиционное ликование: невозможное для людей действие с невозможным для людей результатом.

Глава 7 Экспозиционное ликование по вере: как я стремился к чуду в своей проповеди

Часть 4 Как проповедь становится средством совершения чуда поклонения через естественное действие? Экспозиционное ликование и применение всех наших способностей

Глава 8 Экспозиционное ликование: любить людей, используя ясное мышление и обоснованную логику

Глава 9 «Чтобы крест Христов не лишился силы»: опасность христианского красноречия

Часть 5 Пристальное внимание к тексту с целью радикального проникновения в реальность - Как сделать явной связь между текстом и реальностью

Глава 10 Текст, реальность и проповедь: делаем связи явными

Глава 11 Показывая, как реальность сияет через слова отрывка из Писания: три примера

Часть 6 О какой реальности мы будем проповедовать? Три важных акцента всякого экспозиционного ликования

Глава 12 Проповедь в свете всеобъемлющего авторского видения реальности

Глава 13 Экспозиционное ликование и слава Божья. Часть 1: в качестве высшей цели всего

Глава 14 Экспозиционное ликование и слава Божья. Часть 2: как именно это определяет каждую проповедь

Глава 15 Экспозиционное ликование и распятый Христос. Часть 1: хвалиться в каждой проповеди только крестом Христовым

Глава 16 Экспозиционное ликование и распятый Христос. Часть 2: «чтобы мы жили для праведности»

Глава 17 Экспозиционное ликование и послушание веры. Часть 1: путь любви, ведущий к жизни

Глава 18 Экспозиционное ликование и послушание веры. Часть 2: стремление к радости, любви и вечной жизни.

Часть 3 Экспозиционное ликование и Ветхий Завет. Слава Божья, крест Христов и послушание веры

Глава 19 Экспозиционное ликование и Ветхий Завет. Часть 1: проповедь о славе Божьей

Глава 20 Экспозиционное ликование и Ветхий Завет. Часть 2: проповедь Христа распятого

Глава 21 Экспозиционное ликование и Ветхий Завет. Часть 3: проповедь послушания веры - Заключительные мысли: опасное и славное призвание

Примечания

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