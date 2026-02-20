Основная цель этой книги — чтобы читатель научился ценить Бога превыше всего на свете. Можно также сказать, что ее главная цель — «похвала славы Божьей благодати». Обе цели важны, потому что высокая оценка есть подлинная суть восхваления. Невозможно восхвалять то, чего не ценишь. Иными словами, Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в Нем.
Джон Пайпер - Грядущая благодать. Очищающая сила веры в грядущую благодать
«In Lumine», 2008 г. - 430 с.
ISBN 978-966-533-374-6
Джон Пайпер - Грядущая благодать. Очищающая сила веры в грядущую благодать - Содержание
ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ Как и почему была написана эта книга
ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ Обращение к богословам
РАЗДЕЛ I ПРОТИВНИК ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ПЕРВАЯ ГЛАВА Этика должника: нужно ли нам стараться отплатить Богу
ВТОРАЯ ГЛАВА Когда благодарность дает сбой
ТРЕТЬЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и беспокойство
РАЗДЕЛ II СВОБОДА В ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА Вся оставшаяся жизнь есть грядущая благодать
ПЯТАЯ ГЛАВА Самое свободное Божье деяние
ШЕСТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и гордыня
РАЗДЕЛ III ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРОШЛОЙ БЛАГОДАТИ
СЕДЬМАЯ ГЛАВА Оглядываясь назад рада будущего
ВОСЬМАЯ ГЛАВА Безукоризненная небесная логика
ДЕВШАЯ ГЛАВА Основа драгоценного обетования
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и неуместный стыд
РАЗДЕЛ IV ДЕЛА ВЕРЫ
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА Роман с Божьим законом
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА «Вложу закон Мой во внутренность их»
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и нетерпение
РАЗДЕЛ V ПРИРОДА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА Что хранит славу суверенной Божьей благодати
ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА Вкус духовной красоты
ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА Удовлетворение всем, чем Бог стал для нас в Иисусе Христе.
СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и алчность.
РАЗДЕЛ VI НЕЗАСЛУЖЕННАЯ УСЛОВНАЯ ГРЯДУЩАЯ БЛАГОДАТЬ
ВОСЕМНАДЦАТАЯ глава Как верить обещаниям, в которых есть условия
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА Сколько всего условий
ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА Что только вера может совершить
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать в борьбе с горечью и обидой
РАЗДЕЛ VII ОСВЯЩАЮЩАЯ СИЛА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА Выковывая любовь на фабрике желаний
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВАЛюбить служение больше жизни
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА Вера в будущую благодать против уньш ия
РАЗДЕЛ VIII БОРЬБА С ОТСУТСТВИЕМ ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА Это так просто, как выпустить из руки орех
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА Грех хуже сатаны
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА Вера в грщущую благодать против похотиРАЗДЕЛ IX
РАЗДЕЛ IX ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА Грядущая благодать в страданиях
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА Грядущая благодать в смерти
ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА Перерождение мира
РАЗДЕЛ X ЖАЖДАТЬ БОГА И ЖИТЬ ПО ВЕРЕ
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА Чем я обязан Джонатану Эдвардсу
