Пайпер - Грядущая благодать

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Основная цель этой книги — чтобы читатель научился ценить Бога превыше всего на свете. Можно также сказать, что ее главная цель — «похвала славы Божьей благодати». Обе цели важны, потому что высокая оценка есть подлинная суть восхваления. Невозможно восхвалять то, чего не ценишь. Иными словами, Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в Нем.

Джон Пайпер - Грядущая благодать. Очищающая сила веры в грядущую благодать

«In Lumine», 2008 г. - 430 с.

ISBN 978-966-533-374-6

Джон Пайпер - Грядущая благодать. Очищающая сила веры в грядущую благодать - Содержание

  • ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ Как и почему была написана эта книга

  • ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ Обращение к богословам

РАЗДЕЛ I ПРОТИВНИК ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ПЕРВАЯ ГЛАВА Этика должника: нужно ли нам стараться отплатить Богу

  • ВТОРАЯ ГЛАВА Когда благодарность дает сбой

  • ТРЕТЬЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и беспокойство

РАЗДЕЛ II СВОБОДА В ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ

  • ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА Вся оставшаяся жизнь есть грядущая благодать

  • ПЯТАЯ ГЛАВА Самое свободное Божье деяние

  • ШЕСТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и гордыня

РАЗДЕЛ III ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРОШЛОЙ БЛАГОДАТИ

  • СЕДЬМАЯ ГЛАВА Оглядываясь назад рада будущего

  • ВОСЬМАЯ ГЛАВА Безукоризненная небесная логика

  • ДЕВШАЯ ГЛАВА Основа драгоценного обетования

  • ДЕСЯТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и неуместный стыд

РАЗДЕЛ IV ДЕЛА ВЕРЫ

  • ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА Роман с Божьим законом

  • ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА «Вложу закон Мой во внутренность их»

  • ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и нетерпение

РАЗДЕЛ V ПРИРОДА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА Что хранит славу суверенной Божьей благодати

  • ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА Вкус духовной красоты

  • ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА Удовлетворение всем, чем Бог стал для нас в Иисусе Христе.

  • СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать и алчность.

РАЗДЕЛ VI НЕЗАСЛУЖЕННАЯ УСЛОВНАЯ ГРЯДУЩАЯ БЛАГОДАТЬ

  • ВОСЕМНАДЦАТАЯ глава Как верить обещаниям, в которых есть условия

  • ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА Сколько всего условий

  • ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА Что только вера может совершить

  • ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА Вера в грядущую благодать в борьбе с горечью и обидой

РАЗДЕЛ VII ОСВЯЩАЮЩАЯ СИЛА ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА Выковывая любовь на фабрике желаний

  • ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВАЛюбить служение больше жизни

  • ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА Вера в будущую благодать против уньш ия

РАЗДЕЛ VIII БОРЬБА С ОТСУТСТВИЕМ ВЕРЫ В ГРЯДУЩУЮ БЛАГОДАТЬ

  • ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА Это так просто, как выпустить из руки орех

  • ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА Грех хуже сатаны

  • ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА Вера в грщущую благодать против похотиРАЗДЕЛ IX

РАЗДЕЛ IX ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ ГРЯДУЩЕЙ БЛАГОДАТИ

  • ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА Грядущая благодать в страданиях

  • ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА Грядущая благодать в смерти

  • ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА Перерождение мира

РАЗДЕЛ X ЖАЖДАТЬ БОГА И ЖИТЬ ПО ВЕРЕ

  • ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА Чем я обязан Джонатану Эдвардсу

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

