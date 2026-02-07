Интересно, а для вас слова «изумление» и «сострадание» связаны со словом «доктрина»? Для меня — да. И не только эти слова, но и другие: «радость», «жизнь» и «надежда». Доктрина просто значит «учение». Так стали называть сово купность учений, обычно исповедуемых какой-либо религиозной группой, но везде, где слово «доктрина» встречается в Библии, это просто перевод обычного слова, означающего учение.

Так, когда Иисус увидел множество людей, которые «были, как овцы, не имеющие пастыря», Марк пишет, что Он «сжалился над ними... и начал учить их много» (Марк. 6:34). Учение Иисуса — доктрина — вызвано состраданием. Этим Иисус и занимался больше всего: Он учил. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча...» (Матф. 9:35). Обычным ответом на это было изумление. «И, слыша, народ дивился учению Его» (Матф. 22:33). Учение Иисуса — доктрина — вызывает изумление. Просто поразительно, как апостол Иоанн связывает учение и наши отношения с Богом. Он говорит: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2 Иоан 9). Если мы усердно храним истинное учение Иисуса, мы имеем Бога. Поразительно.

Тогда неудивительно, что Иисус говорит нам, что Его учение нужно для нашей «радости» (Иоан. 15:11) и для нашей «жизни» (Иоан. 6:68). И апостол Павел сказал, что все библейские доктрины предназначены для нашей «надежды» (Рим. 15:4). Поэтому, приближаясь к концу своего 33־летнего пастор־ ского служения в баптистской церкви «Вифлеем» в Миннеаполисе, штат Миннесота, я подумал, что было бы неплохо оглянуться на прошедшие десятилетия и выявить те учения, несущие изумление, сострадание, дающие жизнь, радость и надежду, на которых все держалось. Так я и сделал в своих последних проповедях в церкви. Я воспринимаю эти проповеди как наследие. Какие главные истины я бы хотел оставить звучащими в ушах людей? В итоге у меня получилось десять проповедей, десять истин, которые перевернули мой мир, перевернули нашу церковь, и они и дальше будут переворачивать весь мир, пока Евангелие проповедуется в силе Божьей.

В этой книге я хочу пригласить вас в путешествие по этим десяти истинам, как я и сделал в последних десяти проповедях в церкви «Вифлеем». По сути, эта книга — краткое изложение тех главных положений, которые я старался передавать все эти 33 года.

Пайпер Джон - Изумленные Богом - Десять истин, которые перевернут мир

пер. с англ. / Джон Пайпер; пер. с англ. А. Раугаса. — Самара : Благая Весть, 2022. — 208 с.

Джон Пайпер - Изумленные Богом - Десять истин, которые перевернут мир - Содержание

Предисловие

1 Бог есть

2 Слава Божья

3 Христианский гедонизм

4 Суверенность Бога

5 Евангелие Божье во Христе

6 Призыв к мировым миссиям

7 Христианская жизнь

8 Неотступность святых

9 Библейское учение о мужчинах и женщинах

10 Нас огорчают, а мы всегда радуемся

Об авторе