Пайпер - Особая слава
Первый том «Особая слава» посвящён тому вопросу, каким образом мы можем убедиться в том, что Библия является Словом Божьим и полностью истинной.
У каждой книги есть своя история. Безусловно, есть своя история и у моей книги. Вы читаете лишь вступление, сама история начинается с первой главы.
Но, думаю, правильно будет сразу же обозначить причину, почему в этой книге уделяется столько внимания понятию «слава». На протяжении семидесяти лет чтения Библии не столько я держался за написанное в ней, сколько истина Писания удерживала меня. Она пленила меня своей красотой, то есть славой. Все эти годы я, так сказать, стоял перед окном не для того, чтобы никто его не разбил, и не потому, что так мне велел хозяин дома, а из-за великолепного вида на Альпы, открывающегося из этого окна. Я пленён великолепием славы Божьей, явленной в Писании. Конечно, для разговора о славе Божьей существуют причины более веские, чем мой личный опыт. Однако я не могу не рассказать о том, что сам видел, и о силе этой славы, которую лично ощутил.
Пайпер Джон - Особая слава - как Писание раскрывает свою абсолютною истинность
Джон Пайпер; перевод с анrл.
Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательсrво «Левит»), 2020. -344 с.
ISBN 978-617-7662-20-3
Пайпер Джон - Особая слава - Содержание
ЧАСТЬ l Позиция
« явил Себя через Слово Господне»
1. Моя история: пленённый Библией
ЧАСТЬ 2 Из каких книг и слов состоит Писание?
« от крови Авеля ... до крови Захарии»
2. Какие книги составляют Ветхий Завет?
3. Какие книги составляют Новый Завет?
4. Обладаем ли мы подлинными текстами Священного Писания?
ЧАСТЬ 3 Что само христианское Писание утверждает о себе?
« не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого»
5. Ветхий Завет
6. Как Иисус относился к Ветхому Завету
7. Авторитет апостолов
ЧАСТЬ 4 Откуда мы знаем, что христианское Писание истинно?
« видом его славы»
8. Общий с Джонатаном Эдвардсом интерес
9. Что означает «видеть Божью славу»
10. Размышления над «пари Паскаля»
11. Жан Кальвин и внутреннее свидетельство Святого Духа
ЧАСТЬ 5 Как особая Божья слава подтверждает Писание?
« свет благовествования о славе Христа".»
12. Слава Божья как единство цели окружающего мира и Слова
13. Величие в кротости: особая слава в Иисусе Христе
14. В исполнении пророчеств
15. В чудесах Иисуса
16. В людях, созданных Словом
17. Роль рассуждения
Заключение
Примечания
Тематический указатель
Библейский указатель
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