Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пайпер - Особая слава

Пайпер - Особая слава
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Первый том «Особая слава» посвящён тому вопросу, каким образом мы можем убедиться в том, что Библия является Словом Божьим и полностью истинной.

У каждой книги есть своя история. Безусловно, есть своя история и у моей книги. Вы читаете лишь вступление, сама история начинается с первой главы.

Но, думаю, правильно будет сразу же обозначить причину, почему в этой книге уделяется столько внимания понятию «слава». На протяжении семидесяти лет чтения Библии не столько я держался за написанное в ней, сколько истина Писания удерживала меня. Она пленила меня своей красотой, то есть славой. Все эти годы я, так сказать, стоял перед окном не для того, чтобы никто его не разбил, и не потому, что так мне велел хозяин дома, а из-за великолепного вида на Альпы, открывающегося из этого окна. Я пленён великолепием славы Божьей, явленной в Писании. Конечно, для разговора о славе Божьей существуют причины более веские, чем мой личный опыт. Однако я не могу не рассказать о том, что сам видел, и о силе этой славы, которую лично ощутил.

Пайпер Джон - Особая слава - как Писание раскрывает свою абсолютною истинность

Джон Пайпер; перевод с анrл.

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательсrво «Левит»), 2020. -344 с.

ISBN 978-617-7662-20-3

Пайпер Джон - Особая слава - Содержание

ЧАСТЬ l Позиция

  • « явил Себя через Слово Господне»

  • 1. Моя история: пленённый Библией

ЧАСТЬ 2 Из каких книг и слов состоит Писание?

  • « от крови Авеля ... до крови Захарии»

  • 2. Какие книги составляют Ветхий Завет?

  • 3. Какие книги составляют Новый Завет?

  • 4. Обладаем ли мы подлинными текстами Священного Писания?

ЧАСТЬ 3 Что само христианское Писание утверждает о себе?

  • « не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого»

  • 5. Ветхий Завет

  • 6. Как Иисус относился к Ветхому Завету

  • 7. Авторитет апостолов

ЧАСТЬ 4 Откуда мы знаем, что христианское Писание истинно?

  • « видом его славы»

  • 8. Общий с Джонатаном Эдвардсом интерес

  • 9. Что означает «видеть Божью славу»

  • 10. Размышления над «пари Паскаля»

  • 11. Жан Кальвин и внутреннее свидетельство Святого Духа

ЧАСТЬ 5 Как особая Божья слава подтверждает Писание?

  • « свет благовествования о славе Христа".»

  • 12. Слава Божья как единство цели окружающего мира и Слова

  • 13. Величие в кротости: особая слава в Иисусе Христе

  • 14. В исполнении пророчеств

  • 15. В чудесах Иисуса

  • 16. В людях, созданных Словом

  • 17. Роль рассуждения

Заключение

Примечания

Тематический указатель

Библейский указатель

Views 352
Rating
Added 05.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books