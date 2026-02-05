Пайпер - Особая слава

Первый том «Особая слава» посвящён тому вопросу, каким образом мы можем убедиться в том, что Библия является Словом Божьим и полностью истинной.

У каждой книги есть своя история. Безусловно, есть своя история и у моей книги. Вы читаете лишь вступление, сама история начинается с первой главы.

Но, думаю, правильно будет сразу же обозначить причину, почему в этой книге уделяется столько внимания понятию «слава». На протяжении семидесяти лет чтения Библии не столько я держался за написанное в ней, сколько истина Писания удерживала меня. Она пленила меня своей красотой, то есть славой. Все эти годы я, так сказать, стоял перед окном не для того, чтобы никто его не разбил, и не потому, что так мне велел хозяин дома, а из-за великолепного вида на Альпы, открывающегося из этого окна. Я пленён великолепием славы Божьей, явленной в Писании. Конечно, для разговора о славе Божьей существуют причины более веские, чем мой личный опыт. Однако я не могу не рассказать о том, что сам видел, и о силе этой славы, которую лично ощутил.

Пайпер Джон - Особая слава - как Писание раскрывает свою абсолютною истинность

Джон Пайпер; перевод с анrл.

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательсrво «Левит»), 2020. -344 с.

ISBN 978-617-7662-20-3

Пайпер Джон - Особая слава - Содержание

ЧАСТЬ l Позиция

« явил Себя через Слово Господне»

1. Моя история: пленённый Библией

ЧАСТЬ 2 Из каких книг и слов состоит Писание?

« от крови Авеля ... до крови Захарии»

2. Какие книги составляют Ветхий Завет?

3. Какие книги составляют Новый Завет?

4. Обладаем ли мы подлинными текстами Священного Писания?

ЧАСТЬ 3 Что само христианское Писание утверждает о себе?

« не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого»

5. Ветхий Завет

6. Как Иисус относился к Ветхому Завету

7. Авторитет апостолов

ЧАСТЬ 4 Откуда мы знаем, что христианское Писание истинно?

« видом его славы»

8. Общий с Джонатаном Эдвардсом интерес

9. Что означает «видеть Божью славу»

10. Размышления над «пари Паскаля»

11. Жан Кальвин и внутреннее свидетельство Святого Духа

ЧАСТЬ 5 Как особая Божья слава подтверждает Писание?

« свет благовествования о славе Христа".»

12. Слава Божья как единство цели окружающего мира и Слова

13. Величие в кротости: особая слава в Иисусе Христе

14. В исполнении пророчеств

15. В чудесах Иисуса

16. В людях, созданных Словом

17. Роль рассуждения

Заключение

Примечания

Тематический указатель

Библейский указатель