Пайпер - Пять пунктов: На пути к более глубокому познанию Божьей благодати

Христиане любят Бога. Бог - наше величайшее Сокровище, ничто и никто не может сравниться с Ним. В одном из великих катехизисов, написанных в прошлом, сказано: «Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный в Своем бытии, мудрости, могуществе, святости, справедливости, благости и истине». Он есть Тот, Кого мы любим. И мы любим Его во всём разнообразии Его совершенства. Знать Его, быть любимым Им и стать похожим на Него - вот итог исканий нашей души. Он - «Бог радости и веселия» нашего (Пс. 42:4).

Он бесконечен - и в этом мы находим ответ на наше стремление к полноте. Он вечен - и в этом ответ на наше стремление к постоянству. Он неизменен - и в этом ответ на наше стремление к стабильности и безопасности. Нет никого подобного Богу. Ничто и никто не может сравниться с Ним. Богатство, секс, власть, известность, достижения, продуктивность, великие свершения - ничто не может сравниться с Богом.

Пайпер, Джон - Пять пунктов: На пути к более глубокому познанию Божьей благодати

Джон Пайпер; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В.

Издательство «Левит», 2023. -120 с.

ISBN 978-617-8232-09-2 (Украина)

ISBN 978-1-78191-252-2 (Великобритания)

Пайпер, Джон - Пять пунктов: На пути к более глубокому познанию Божьей благодати - одержание

1 . Предисловие

2. Исторические корни

3 . Полная испорченность

4 . Непреодолимая благодать

5. Ограниченное искупление

6. Безусловное избрание

7. Стойкость святых

8 . Что пять пунктов кальвинизма значат для меня: личное свидетельство

9. Заключительные свидетельства

10. Обращение к читателям

Примечание