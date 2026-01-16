Гердов - Диспенсационализм

Книга, которую вы держите в руках, посвящена одному из самых трудных и в то же время интересных разделов христианского богословия. В этом разделе обсуждаются такие вопросы: что такое Церковь? Как Церковь связана с Израилем? Как следует толковать Ветхий Завет и, в частности, его пророчества?Как связаны между собой библейские заветы? Что такое Божье Царство?

Так сложилось, что в систематическом богословии некоторые вопросы вероучения стали объединять в системы. Богословская система—это попытка объединения нескольких взаимосвязанных разделов богословия в единую систему. К примеру, многим известны богословские системы из области сотериологии, такие как кальвинизм и арминианство. Эти две большие системы включают в себя не только вопросы избрания, искупления, освящения, но и такие разделы христианской догматики, как учение о Боге, учение о человеке, учение о грехе.

Подобные богословские системы существуют и для таких разделов богословия, как экклезиология (учение о церкви) и эсхатология (учение о будущем). Две самые известные системы, где обсуждаются эти вопросы—это диспенсационализм и ковенантное богословие (или ковенантализм). В этих системах есть несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга в нескольких важных вопросах.

Цель этой книги - познакомить читателя с диспенсационализмом, с его историей, разновидностями и богословием. Данное исследование не претендует на исчерпывающее объяснение всех нюансов этой системы, но носит более обзорный характер.

Хотя в этой книге будет представлена критика ковенантного богословия, следует помнить, что она высказана в духе братской любви. Важно помнить, что то, что объединяет диспенсационалистов и ковенантов, несравненно больше. Сторонники этих богословских систем видят друг в друге братьев во Христе. Они едины в понимании Евангелия и разделяют основные убеждения, отличающие евангельский протестантизм от других течений. Об этом важно помнить, поскольку в пылу полемики легко упустить из виду главное. Диспенсационалист Даррелл Бок как-то заметил, что богословам следует сохранять строчные, а не прописные буквы в названиях традиций, которые объединяют братьев.

Эта книга предназначена в первую очередь для пасторов и проповедников. Пасторы и проповедники призваны быть богословами. Поскольку они постоянно занимаются толкованием Писания, то на них лежит большая ответственность (Иак. 3:1).

Служителям Слова важно развиваться в своем понимании и осмыслении сложных богословских вопросов. Парадокс нашего времени заключается в том, что, несмотря на беспрецедентные возможности для развития своих богословских познаний, многие служители сознательно пренебрегают ими. Причем иногда этому нежеланию углубляться в понимании вероучения и богословия дается разного рода «духовное» оправдание. Пренебрежение вопросами вероучения чреваты для церкви многими проблемы. Чаще всего оно проявляется в духовной неразборчивости верующих, их интересу к разного рода заблуждениям. Зачастую это приводит к утверждению небиблейских практик. Здравое библейское богословие, напротив, служит некого рода иммунной системой для жизни церкви.

Игорь Гердов - Диспенсационализм: история, разновидности и богословие

Игорь Гердов. — Самара: Благая весть, 2023. — 216 с.

ISBN 978-5-7454-1789-4

Игорь Гердов - Диспенсационализм: история, разновидности и богословие - Содержание

Благодарность

Введение

1 Краткая история диспенсационализма и ковенантного богословия

2 Основные убеждения диспенсационализма

3 Герменевтика диспенсационализма

4 Церковь как Новый Израиль? Значение выражения «Израиль Божий» в Галатам 6:16

5 Классический диспенсационализм

6 Пересмотренный диспенсационализм

7 Прогрессивный диспенсационализм

8 Почему я диспенсационалист?

Заключение

Словарь богословских терминов

Список цитируемых источников