Гердов - Диспенсационализм
Книга, которую вы держите в руках, посвящена одному из самых трудных и в то же время интересных разделов христианского богословия. В этом разделе обсуждаются такие вопросы: что такое Церковь? Как Церковь связана с Израилем? Как следует толковать Ветхий Завет и, в частности, его пророчества?Как связаны между собой библейские заветы? Что такое Божье Царство?
Так сложилось, что в систематическом богословии некоторые вопросы вероучения стали объединять в системы. Богословская система—это попытка объединения нескольких взаимосвязанных разделов богословия в единую систему. К примеру, многим известны богословские системы из области сотериологии, такие как кальвинизм и арминианство. Эти две большие системы включают в себя не только вопросы избрания, искупления, освящения, но и такие разделы христианской догматики, как учение о Боге, учение о человеке, учение о грехе.
Подобные богословские системы существуют и для таких разделов богословия, как экклезиология (учение о церкви) и эсхатология (учение о будущем). Две самые известные системы, где обсуждаются эти вопросы—это диспенсационализм и ковенантное богословие (или ковенантализм). В этих системах есть несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга в нескольких важных вопросах.
Цель этой книги - познакомить читателя с диспенсационализмом, с его историей, разновидностями и богословием. Данное исследование не претендует на исчерпывающее объяснение всех нюансов этой системы, но носит более обзорный характер.
Хотя в этой книге будет представлена критика ковенантного богословия, следует помнить, что она высказана в духе братской любви. Важно помнить, что то, что объединяет диспенсационалистов и ковенантов, несравненно больше. Сторонники этих богословских систем видят друг в друге братьев во Христе. Они едины в понимании Евангелия и разделяют основные убеждения, отличающие евангельский протестантизм от других течений. Об этом важно помнить, поскольку в пылу полемики легко упустить из виду главное. Диспенсационалист Даррелл Бок как-то заметил, что богословам следует сохранять строчные, а не прописные буквы в названиях традиций, которые объединяют братьев.
Эта книга предназначена в первую очередь для пасторов и проповедников. Пасторы и проповедники призваны быть богословами. Поскольку они постоянно занимаются толкованием Писания, то на них лежит большая ответственность (Иак. 3:1).
Служителям Слова важно развиваться в своем понимании и осмыслении сложных богословских вопросов. Парадокс нашего времени заключается в том, что, несмотря на беспрецедентные возможности для развития своих богословских познаний, многие служители сознательно пренебрегают ими. Причем иногда этому нежеланию углубляться в понимании вероучения и богословия дается разного рода «духовное» оправдание. Пренебрежение вопросами вероучения чреваты для церкви многими проблемы. Чаще всего оно проявляется в духовной неразборчивости верующих, их интересу к разного рода заблуждениям. Зачастую это приводит к утверждению небиблейских практик. Здравое библейское богословие, напротив, служит некого рода иммунной системой для жизни церкви.
Игорь Гердов - Диспенсационализм: история, разновидности и богословие
Игорь Гердов. — Самара: Благая весть, 2023. — 216 с.
ISBN 978-5-7454-1789-4
Игорь Гердов - Диспенсационализм: история, разновидности и богословие - Содержание
Благодарность
Введение
1 Краткая история диспенсационализма и ковенантного богословия
2 Основные убеждения диспенсационализма
3 Герменевтика диспенсационализма
4 Церковь как Новый Израиль? Значение выражения «Израиль Божий» в Галатам 6:16
5 Классический диспенсационализм
6 Пересмотренный диспенсационализм
7 Прогрессивный диспенсационализм
8 Почему я диспенсационалист?
Заключение
Словарь богословских терминов
Список цитируемых источников
Это и не про книгу Гердова писали !))
Прочитал навскидку (автор о диспенсациоанлизме): "Созданием этой непродуманной системы заблуждения был нанесен большой вред открытой нам истине Божьей относительно теперешней эпохи Евангелия" (стр. 12). Столько оценочных суждений в одном предложении... сорри, но это пропаганда (или, как сейчас модно говорить, зомбирование), не исследование.
Или вот: "...для большинства тех, кто любит Господа Иисуса будет неожиданностью узнать, что относительно главной и жизненно важной темы Царствия Божьего диспенсационализм двадцатого века практически идентичен раввинизму первого века ... Теперь, зная, что учение известно по плодам своим, давайте вспомним, какой эффект это учение о Царствии Божьем производило на ортодоксальных евреев, которые так ревностно верили ему в то время ... Эффект тогда был такой, когда Христос пришел к Своему народу, проповедуя, что Царствие Божье близко, но объявляя, что это Царствие совершенно не соответствует их представлениям о нем ... тогда они отвергли Его («Его не приняли») возненавидели, предали и сделали так, что Он был казнен" (стр. 15-16). Это типа диспенсационалисты теперь тоже Христа распяли бы? Или они ненавидят и готовы распять кавененталистов? :) Пропаганда, короч.
дспенсациализм дарбистов - зло. Поэтому и пропаганда сойдет как метод изгнания беса из доктрины церкви
Не согласен. Каждый в праве выбрать удобную для него теорию или понятие.
[/quote]Та никто ж не против. Вопрос в том, когда человек решает другим рассказать о своем понятии. И если он это делает с использованием оценочных суждений по отношнеию к точке зрения оппонентов, если пытается сформировать в читателях негативное отношение к противоложной позиции с помощью негативных примеров (кто еще так верил? да вот же, фарисеи, которые Господа распяли!) то именно это я и называю пропагандой. Я, конечно, не читал всей книги, но то, что я прочитал убеждает меня именно в этом.
Что же касается изгнания из церкви, то если человек, вопреки принятому церковью вероучению, начинает учить иному, то не удивительно, что его "выпинывают" из церкви.
Если Вы увидите, что кто-то несёт в церкви заблуждение и начнете его переубеждать, а он поспособствует тому, чтобы из церкви "выпинули" Вас, то тогда Вы начнете рассуждать по-другоиму.