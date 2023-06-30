Вы держите в руках уникальную книгу - автобиографическую повесть начальствующего епископа Объединенной Церкви христиан веры евангельской Ивана Петровича Федотова. Это имя стоит в одном ряду с такими выдающимися религиозными деятелями, как Иван Проханов, Александр Мень и др.

В этой книге из первых уст вы сможете узнать о том, как формировалась личность человека, известного среди протестантского мира своей бескомпромиссностью, твердой верой в Бога и евангельские истины, человеческой порядочностью, честностью и нравственной чистотой. Пример его самоотверженного и чистого служения Богу и людям изменил жизнь многих, повернув их от эгоистичного, злобного и лицемерного образа жизни к жизни, наполненной светом евангельской правды.

В этом удивительном человеке сочетаются человеколюбие и твердость в следовании евангельским истинам, бескомпромиссность и широта мышления, неизменность принципов и открытость к диалогу с представителями различных конфессий. За свою преданность служению Богу И.П.Федотов провел 18 лет в застенках советских тюрем, за колючей проволокой лагерей, где его жизнь, связанная с вечными идеалами, обозначенными в учении Господа Иисуса Христа и Его апостолов, производила глубокое впечатление на заключенных. В этой книге автор очень скромно описывает то, что довелось ему пережить.

Встать - Суд идет - Иван Федотов

МРО ЕХБ «Библейская лига»

М.: ООО «Информационно-издательская группа «Титул», 2006 г. - 335 с.

ISBN 5-98431-049-Х

Иван Федотов - Встать - Суд идет - Содержание

От издателя

От автора

Вступление

Начало начал

Война

Юность

Христианин

На гражданке

Начало служения

И уже гонимый

Первая судимость

Глава Бирюлёвской общины

Отпор мракобесам

Лефортово

Институт имени Сербского

Неправедный суд

Интервью с адвокатом Семёном Львовичем Арией

Жизнь продолжается

На свободе

Мы неделимы

Валентина Башмакова

И снова в дороге

Вторая судимость

Третья судимость

И снова зона - в третий раз

Узникам за веру

Ты не можешь идти, куда хочешь

Несостоявшийся процесс

Милая свобода

Только факты

«„И беззаконий их не воспомяну более»

«Гедеоны» и семья Шафуриных

Тюремное братство

Встречи служителей

О моей дружбе с И.П. Федотовым

Послесловие

Приложения

Встать - Суд идет - Иван Федотов - Христианин

Мне дали адрес молитвенного дома в Риге. В сто­лице Латвии стояла тогда наша часть. Так, с ком­сомольским билетом в одном кармане и Евангелием в другом, я дослужил последний, пятый год и в 1954г. демобилизовался.

Через чистосердечное покаяние и принятие Госпо­да вошел я в жизнь вечную. Комсомольский билет был ликвидирован и заменен Евангелием, которое стало моей силой и жизнью. «Соколы ясные» улетели на без­водные места, и я перестал их обожествлять. Я желал быть подобным тому подъяремному ослу, на котором Иисус Христос въехал в Иерусалим, чтобы Он исполь­зовал меня для Своего дела, как Ему угодно.

Какая великая радость, какая великая свобода от­крылись мне, какой чудный небесный свет, свет Ии­суса Христа озарил мой путь! В баптистской церкви я услышал проповедь живого слова, которое имеет силу обрезать и очищать всякого, кто поверит в Ии­суса Христа. Это слово привело меня к покаянию, полному разрыву с тьмой и крещению во имя Отца и Сына, и Святого Духа.

Я стал посещать рижскую общину на улице Слокос, дом 90. Когда я впервые пришел туда после того, как приехал дослуживать, меня окружили ве­рующие юноши. Один из них, Владимир Лотош из Запорожья, также служивший в Риге, познакомил меня с группой местной молодежи. Наши общения скреплялись молитвами, и часто после собрания мы вели искренние беседы и искали новых встреч друг с другом. Замполит части, провожая матросов в увольнение, говорил нам:

- Смотрите, не заходите в дома, вас могут завер­бовать или убить!

Не знаю, может быть, среди мирских людей так бывало, но люди, к которым я направлял свои пер­вые шаги на христианском пути, - это люди святые, которые и накормят, и доброму научат. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это - как драго­ценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там за­поведал Господь благословение и жизнь на веки». (Псал. 132). Недаром говорят, что птицы слетаются по породе.

Тринадцатого сентября 1954 г. мне исполнилось 25 лет, и в этот день я пошел в увольнение. После собрания добрая пожилая сестра пригласила нас к себе, ради моего дня рождения наготовила всего и накрыла стол, и мы радовались, и молились, и пели гимны. Первый гимн, который проник в сердце моё, назывался: «Господь, Спаситель мой». Потом в жизни было много разных хороших гимнов, но этот остался В моём сердце навсегда:

Господь, Спаситель мой, к Тебе взываю я,

Услышь мольбу мою!

У ног Твоих святых нужду слагаю я

И всю печаль свою.

Любовь Твоя меня нашла, поставила,

Сказала мне: «Иди!»

И к вечной радости спешить заставила,

Огонь зажгла в груди.

Брат Владимир Лотош подарил мне на день рож­дения евангельские тексты: «...Помни весь путь, которым вел тебя Господь...» (Втор. 8:2), «Живите достойно благовествования Христова...» (Фил.1:27), «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими не­порочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире...» (Фил. 2:14-15), «Посему, как вы приняли Христа Ии­суса Господа, так и ходите в Нем...» (Кол. 2:6). Еще брат Владимир подарил мне, как пожелание, сти­хотворение «Будь везде христианин».