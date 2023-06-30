Федотов - Встать - Суд идет
Вы держите в руках уникальную книгу - автобиографическую повесть начальствующего епископа Объединенной Церкви христиан веры евангельской Ивана Петровича Федотова. Это имя стоит в одном ряду с такими выдающимися религиозными деятелями, как Иван Проханов, Александр Мень и др.
В этой книге из первых уст вы сможете узнать о том, как формировалась личность человека, известного среди протестантского мира своей бескомпромиссностью, твердой верой в Бога и евангельские истины, человеческой порядочностью, честностью и нравственной чистотой. Пример его самоотверженного и чистого служения Богу и людям изменил жизнь многих, повернув их от эгоистичного, злобного и лицемерного образа жизни к жизни, наполненной светом евангельской правды.
В этом удивительном человеке сочетаются человеколюбие и твердость в следовании евангельским истинам, бескомпромиссность и широта мышления, неизменность принципов и открытость к диалогу с представителями различных конфессий. За свою преданность служению Богу И.П.Федотов провел 18 лет в застенках советских тюрем, за колючей проволокой лагерей, где его жизнь, связанная с вечными идеалами, обозначенными в учении Господа Иисуса Христа и Его апостолов, производила глубокое впечатление на заключенных. В этой книге автор очень скромно описывает то, что довелось ему пережить.
Встать - Суд идет - Иван Федотов
МРО ЕХБ «Библейская лига»
М.: ООО «Информационно-издательская группа «Титул», 2006 г. - 335 с.
ISBN 5-98431-049-Х
Иван Федотов - Встать - Суд идет - Содержание
От издателя
От автора
Вступление
Начало начал
Война
Юность
Христианин
На гражданке
Начало служения
И уже гонимый
Первая судимость
Глава Бирюлёвской общины
Отпор мракобесам
Лефортово
Институт имени Сербского
Неправедный суд
Интервью с адвокатом Семёном Львовичем Арией
Жизнь продолжается
На свободе
Мы неделимы
Валентина Башмакова
И снова в дороге
Вторая судимость
Третья судимость
И снова зона - в третий раз
Узникам за веру
Ты не можешь идти, куда хочешь
Несостоявшийся процесс
Милая свобода
Только факты
«„И беззаконий их не воспомяну более»
«Гедеоны» и семья Шафуриных
Тюремное братство
Встречи служителей
О моей дружбе с И.П. Федотовым
Послесловие
Приложения
Встать - Суд идет - Иван Федотов - Христианин
Мне дали адрес молитвенного дома в Риге. В столице Латвии стояла тогда наша часть. Так, с комсомольским билетом в одном кармане и Евангелием в другом, я дослужил последний, пятый год и в 1954г. демобилизовался.
Через чистосердечное покаяние и принятие Господа вошел я в жизнь вечную. Комсомольский билет был ликвидирован и заменен Евангелием, которое стало моей силой и жизнью. «Соколы ясные» улетели на безводные места, и я перестал их обожествлять. Я желал быть подобным тому подъяремному ослу, на котором Иисус Христос въехал в Иерусалим, чтобы Он использовал меня для Своего дела, как Ему угодно.
Какая великая радость, какая великая свобода открылись мне, какой чудный небесный свет, свет Иисуса Христа озарил мой путь! В баптистской церкви я услышал проповедь живого слова, которое имеет силу обрезать и очищать всякого, кто поверит в Иисуса Христа. Это слово привело меня к покаянию, полному разрыву с тьмой и крещению во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Я стал посещать рижскую общину на улице Слокос, дом 90. Когда я впервые пришел туда после того, как приехал дослуживать, меня окружили верующие юноши. Один из них, Владимир Лотош из Запорожья, также служивший в Риге, познакомил меня с группой местной молодежи. Наши общения скреплялись молитвами, и часто после собрания мы вели искренние беседы и искали новых встреч друг с другом. Замполит части, провожая матросов в увольнение, говорил нам:
- Смотрите, не заходите в дома, вас могут завербовать или убить!
Не знаю, может быть, среди мирских людей так бывало, но люди, к которым я направлял свои первые шаги на христианском пути, - это люди святые, которые и накормят, и доброму научат. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это - как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки». (Псал. 132). Недаром говорят, что птицы слетаются по породе.
Тринадцатого сентября 1954 г. мне исполнилось 25 лет, и в этот день я пошел в увольнение. После собрания добрая пожилая сестра пригласила нас к себе, ради моего дня рождения наготовила всего и накрыла стол, и мы радовались, и молились, и пели гимны. Первый гимн, который проник в сердце моё, назывался: «Господь, Спаситель мой». Потом в жизни было много разных хороших гимнов, но этот остался В моём сердце навсегда:
Господь, Спаситель мой, к Тебе взываю я,
Услышь мольбу мою!
У ног Твоих святых нужду слагаю я
И всю печаль свою.
Любовь Твоя меня нашла, поставила,
Сказала мне: «Иди!»
И к вечной радости спешить заставила,
Огонь зажгла в груди.
Брат Владимир Лотош подарил мне на день рождения евангельские тексты: «...Помни весь путь, которым вел тебя Господь...» (Втор. 8:2), «Живите достойно благовествования Христова...» (Фил.1:27), «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире...» (Фил. 2:14-15), «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем...» (Кол. 2:6). Еще брат Владимир подарил мне, как пожелание, стихотворение «Будь везде христианин».
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