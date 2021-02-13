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Билей - Отцы Церкви о пасторском служении

Билей - Отцы Церкви о пасторском служении
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Большинство прихожан понимают важность пасторского служения в церкви, многие даже готовы сменить общину, чтобы найти такое служение, которое по-настоящему будет что-то значить для них. Духовенство и руководители-миряне также понимают, каким должно быть верное служение - по крайней мере, они замечают его, когда сталкиваются с ним.
Но, к сожалению, обратное имеет место гораздо чаще, чем нам хотелось бы. Многие христиане могут вспомнить время, когда церковное служение их разочаровывало, а церковные служители (если не кривят душой) прекрасно осознают, когда их служение не достойно призвания, на которое они когда-то откликнулись.

Кристофер Билей - Отцы Церкви о пасторском служении

Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 160 стр.
ISBN 978-966-8957-36-9

Кристофер Билей - Отцы Церкви о пасторском служении - Содержание

Глава 1 Служители церкви
  • Происхождение и значение церковного служения
  • Облеченные властью
  • Все для других
  • Во Христе
  • Трудности и радости
Глава 2 Духовность служителя
  • Духовный порядок
  • Добродетель пастора
  • Характер и служение
  • Плачевная альтернатива
  • Все от Бога
Глава 3 Забота о душах
  • Величайшее из искусств
  • Забота о душах
  • Исцеление, совершаемое Христом
Глава 4 Библейские и богословские познания
  • Роль Писания в пасторском служении
  • Истолкование по духу
  • Пасторское богословие
  • Деятельное созерцание
Глава 5 Служение словом
  • Слово и таинство
  • Христианское учение
  • Изучение Библии и молитва
  • Служители
  • Выражение благодарности

Кристофер Билей - Отцы Церкви о пасторском служении - Предисловие


Библию можно понимать по-разному. Уже то, что она состоит из многих книг, предполагает различные подходы к ее толкованию. Например, порядок книг в еврейском и христианском Ветхих Заветах отличается, и это уже свидетельствует о разнице в толковании библейского текста. Однако библейское толкование, способное воодушевить церковную жизнь и направлять ее руководителей, - особого вида, хотя оно и не исключает многообразного подхода, как мы говорили ранее. Духовное истолкование противостоит буквализму и отрицанию каких бы то ни было авторитетов, как говорил Августин и многие другие. Здесь же мы обращаем внимание на исключительно христианский подход к пониманию Библии, сформировавшийся через опыт действующих церковных общин, начиная с первого столетия.
Особенность духовного истолкования Писания состоит в том, что оно помогает преображаться и возрастать во Христе силой Духа. Именно так воспринимали и толковали Библию в ранней церкви, хотя это и приводило к некоторым крайностям. Начало такому толкованию было заложено в самом Новом Завете, и впоследствии оно детально разрабатывалось во II и III веках такими богословами, как Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский и Ориген. Ириней - первый из христианских авторов, чьи работы сохранились до наших дней, кто в своих трудах опирался на все четыре Евангелия и на большую часть Нового Завета.
Его подход к толкованию стал примером для последующих поколений. В частности, Ириней говорит о понимании, которое согласуется с каноном церковной истины, или правилом веры. Правило веры - это исповедание убеждений, которые христиане провозглашали при крещении. Главным их содержанием было воплощение, смерть и воскресение Христа и последующее восстановление всего творения. Используя правило веры, Ириней и другие богословы II и III веков свидетельствовали о единой вере церкви, которой держались в разных странах и народах. Это правило помогало отделить истинную и вселенскую веру от ее искажений, представленных среди раскольников и еретиков.

Views 1 631
Rating 5.0 / 5
Added 13.02.2021
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (11)

Comments (5 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
T
tarasenko 5 years ago

Спасибо за интересную книгу! Правда у нее большой недостаток - отсутствие ссылок на современную научную литературу, но пусть хоть так...
D
diakdim 13 years ago
Спасибо!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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