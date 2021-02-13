Большинство прихожан понимают важность пасторского служения в церкви, многие даже готовы сменить общину, чтобы найти такое служение, которое по-настоящему будет что-то значить для них. Духовенство и руководители-миряне также понимают, каким должно быть верное служение - по крайней мере, они замечают его, когда сталкиваются с ним.

Но, к сожалению, обратное имеет место гораздо чаще, чем нам хотелось бы. Многие христиане могут вспомнить время, когда церковное служение их разочаровывало, а церковные служители (если не кривят душой) прекрасно осознают, когда их служение не достойно призвания, на которое они когда-то откликнулись.



Кристофер Билей - Отцы Церкви о пасторском служении

Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 160 стр.

ISBN 978-966-8957-36-9

Кристофер Билей - Отцы Церкви о пасторском служении - Содержание

Глава 1 Служители церкви

Происхождение и значение церковного служения

Облеченные властью

Все для других

Во Христе

Трудности и радости

Глава 2 Духовность служителя

Духовный порядок

Добродетель пастора

Характер и служение

Плачевная альтернатива

Все от Бога

Глава 3 Забота о душах

Величайшее из искусств

Забота о душах

Исцеление, совершаемое Христом

Глава 4 Библейские и богословские познания

Роль Писания в пасторском служении

Истолкование по духу

Пасторское богословие

Деятельное созерцание

Глава 5 Служение словом

Слово и таинство

Христианское учение

Изучение Библии и молитва

Служители

Выражение благодарности

Кристофер Билей - Отцы Церкви о пасторском служении - Предисловие

Библию можно понимать по-разному. Уже то, что она состоит из многих книг, предполагает различные подходы к ее толкованию. Например, порядок книг в еврейском и христианском Ветхих Заветах отличается, и это уже свидетельствует о разнице в толковании библейского текста. Однако библейское толкование, способное воодушевить церковную жизнь и направлять ее руководителей, - особого вида, хотя оно и не исключает многообразного подхода, как мы говорили ранее. Духовное истолкование противостоит буквализму и отрицанию каких бы то ни было авторитетов, как говорил Августин и многие другие. Здесь же мы обращаем внимание на исключительно христианский подход к пониманию Библии, сформировавшийся через опыт действующих церковных общин, начиная с первого столетия.

Особенность духовного истолкования Писания состоит в том, что оно помогает преображаться и возрастать во Христе силой Духа. Именно так воспринимали и толковали Библию в ранней церкви, хотя это и приводило к некоторым крайностям. Начало такому толкованию было заложено в самом Новом Завете, и впоследствии оно детально разрабатывалось во II и III веках такими богословами, как Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Александрийский и Ориген. Ириней - первый из христианских авторов, чьи работы сохранились до наших дней, кто в своих трудах опирался на все четыре Евангелия и на большую часть Нового Завета.

Его подход к толкованию стал примером для последующих поколений. В частности, Ириней говорит о понимании, которое согласуется с каноном церковной истины, или правилом веры. Правило веры - это исповедание убеждений, которые христиане провозглашали при крещении. Главным их содержанием было воплощение, смерть и воскресение Христа и последующее восстановление всего творения. Используя правило веры, Ириней и другие богословы II и III веков свидетельствовали о единой вере церкви, которой держались в разных странах и народах. Это правило помогало отделить истинную и вселенскую веру от ее искажений, представленных среди раскольников и еретиков.



