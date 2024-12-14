Несколько дней назад я стояла в очереди за тем, что мой ведущий курсов по изучению Библии назвал стоящим приобретением. Я имела удовольствие обняться по меньшей мере со ста пятьюдесятью людьми, работающими в студии звукозаписи, с которой мы только что подписали соглашение о записи наших уроков по изучению Библии. Смех и счастливые свидетельства заполнили комнату й захватили мое сердце. К тому времени, когда я обняла последнего человека, мои мысли переместились из сферы личных проблем в другие области. Одна женщина недавно потеряла в автомобильной катастрофе дочь двадцати двух лет. Непостижимым образом другая женщина сразу после той трагедии похоронила своего трехлетнего малыша. Затем я обняла чудесную женщину с ярким шарфиком. Этим шарфиком она прикрывала страшные шрамы, оставшиеся после операции по удалению рака груди, который теперь пустил метастазы в головной мозг. Рядом с ней стояла ее сестра, которая прилагала все силы, чтобы не допустить в свое сердце горечь и обиду. Чуть позже я обнимала женщину, страдающую от расстройства пищевого поведения. Затем я обняла жену пастора, которого недавно попросили освободить занимаемую им должность. Другая женщина незаметно сунула мне в руку бумажку и прошептала: «Прочитай записку, но не сейчас!» В записке была молитвенная просьба о том, чтобы Бог избавил ее от давнего греховного пристрастия.

В самолете по пути домой я смотрела в окно и пыталась осознать все это. Там над облаками и волнениями я раскрыла письма для Бога, словно на высоте и в моих руках Он мог разглядеть их лучше. Я еще раз сказала Ему то, что говорю вам сейчас: люди испытывают боль. Но Он уже знал об этом. Уверена, вы тоже это знаете.

Жизнь может причинять мучительные страдания. На самом деле она может сокрушить и подмять человека. Масштабы наших проблем могут придавить нас так сильно, что мы незаметно шаг за шагом забираемся в яму отчаяния. Происходит нечто ужасающее, и мы приходим к выводу, что больше никогда не сможем оправиться от случившегося. Мы можем совершить настолько серьезные ошибки, что полагаем, будто Бог больше никогда не захочет нас видеть, так что лучше отсидеться под толстым слоем грязи. Но если бы мы позволили истине говорить громче, чем говорят наши чувства, и дольше, чем хотелось бы нашим чувствам, нам стало бы намного лучше и даже больше того. Тогда мы оказались бы в таком месте, где воздух хрустит от свежести, где враг выпорот и перед глазами открывается великолепный пейзаж.

Библия утверждает, что у нас не бывает проигранных дел. Не бывает постоянной прописки в яме, кроме случаев, когда люди сами не хотят оттуда выходить. Каждый человек может узнать истину о своем полном искуплении Иисусом Христом, о своем предназначении в этой жизни и полноте радости. Нет, жизнь никогда не будет легкой, но в результате обмена на кресте Иисус предлагает нам жизнь на планете Земля, которая действительно чего-то стоит. Я убеждена в том, что когда последняя страница земной жизни каждого человека будет записана в анналах небес, окажется, что люди с большей готовностью захотели бы прожить свою жизнь осмысленно и с целью, даже если для этого им пришлось бы отказаться от жизни без боли.

Мур Б. - Выбирайся из ямы - Откровенный разговор о Божьем избавлении

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. — 240 с.

ISBN 978-5-8445-0209-5

Мур Б. - Выбирайся из ямы – Содержание

Слова признательности

Предисловие

Вступление

Глава 1. Жизнь в яме

Глава 2. Когда тебя бросают в яму

Глава 3. Когда ты соскальзываешь в яму

Глава 4. Когда ты прыгаешь в яму

Глава 5. Выбраться из ямы

Глава 6. Три шага из ямы

Глава 7. Ждать Божьего избавления

Глава 8. Прими решение

Глава 9. Пой новую песнь

Глава 10. Наше будущее без ямы

Библейские молитвы

Руководство к откровениям