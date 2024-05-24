Хессион, Рой - Сокрытая Угроза - Что мешает нам осознать глубину вины и получить полноценное прощение

Никакие грехи не приносят так много горя, стыда и злополучных осложнений (в личной и общественной жизни), как грехи, связанные с половой жизнью. Более сорока лет я путешествую по Британским островам, Соединенным Штатам и другим частям света с проповедью благовестия, и мне очень часто приходится сталкиваться с ситуациями глубокой нужды, скорби и растерянности — теми ситуациями, которые вызваны, как я говорю, «порочным сексуальным поведением». Я вижу, что они возникают буквально всюду, а порой и в самой церкви: как среди новообращенных, которые еще не до конца разобрались с некоторыми сторонами своей прошлой жизни, так и среди ее старых членов, оказавшихся в плену какого-нибудь порока.

Цель первой главы — кратко охарактеризовать замысел и основную идею этой небольшой книги: помощь в более глубоком раскаянии при осознании забытых аспектов порочного сексуального поведения. Даже давая простой обзор проблем и страданий, порожденных человеческим грехом, мы знаем (или должны знать), что милосердный Бог готов дать полный ответ на все эти проблемы. Божье милосердие всегда превыше человеческого греха. Кто-то сказал: «Иисус рад не только простить путаника, но и распутать все, что тот напутал». Как только в нашей жизни что-то идет не так, Иисус готов тут же поправить дело. И Он не устраивает расследований, не стремится определить меру вины, но просто спрашивает каждого, как много лет назад спросил расслабленного у купальни Вифезды: «Хочешь ли быть здоров?». Ведь Он, как никто другой, знает, как вернуть утраченное, разобраться с возникшими затруднениями и покончить со страданиями, вызванными человеческим грехом. Наверное, можно сказать, что здесь Ему нет равных, и Его бесчисленные успехи в деле исцеления сделали Его имя столь великим.

Но (и в данном случае это «но» имеет важное значение) для того, чтобы Бог обратил Свое милосердие на человека, который, по существу, этого милосердия не заслуживает, сам человек должен во всем покаяться, ничего не скрывая. Только раскаявшись, люди по-настоящему могут надеяться на Божье милосердие. Однако в сегодняшнем благовестии почти не слышна нота раскаяния. Люди просто не знают, как каяться. Даже для христиан призыв к покаянию порой звучит странно, особенно когда он обращен именно к ним, а не только к тем, кто находится вне церкви. Более того, люди не знают, в чем каяться, особенно если речь заходит о недостойном поведении в области секса и тех ситуациях, которые в результате этого возникают. В итоге они часто просто не замечают того главного зла, которое совершили. Если они вообще раскаиваются, то почти всегда в каких-то неправильных поступках и не более того. Они позабыли о тех сторонах своего недостойного сексуального поведения, которые больше всего тревожат Бога, и поскольку они не раскаиваются именно в этом, т. е. в том, что больше всего в них неприятно Богу, у них нет опыта всей полноты Божьего милосердия, и то чудесное исцеление, которым Он мог бы наделить их, они никогда не получают во всей полноте.

Хессион, Рой - Сокрытая Угроза - Что мешает нам осознать глубину вины и получить полноценное прощение

Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2012. – 128 с.

ISBN 978-5-88869-278-3.

Хессион, Рой - Сокрытая Угроза – Содержание

Предисловие