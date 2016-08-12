«Только веруйте!»

«Внутри я в тысячу раз больше, чем снаружи!»

«Страх смотрит, а вера прыгает!»

Эти высказывания знакомы многим тысячам людей, которые слушали проповеди самого уникального служителя прошлого века — Смита Виглсворта.

Основанное им служение успешно продолжалось более сорока лет после его смерти в 1947 году. Важно отметить одно — чтобы служение дало такие впечатляющие результаты после смерти своего организатора, нужно, чтобы глава этого служения прожил жизнь послушания и говорил слова жизни, а не выражал лишь свое мнение или взгляды.

Смит Виглсворт - Крик Духа

Неопубликованные проповеди Смита Виглсворта, собранные Робертсом Лиардоном

Сост. Робертс Лиардон. — СПб.: «Библейский взгляд», 2010, ил.

Смит Виглсворт - Крик Духа - Содержание

Глава 1. Смит Виглсворт (1859–1947)

Глава 2. Крик Духа

Глава 3. Божий призыв

Глава 4. Как различать голоса

Глава 5. Мы соработники у Бога

Глава 6. Эта благодать

Глава 7. Преодолевая искушения

Глава 8. Облачение Духа для нужд мира

Глава 9. Молитвы за больных

Глава 10. Преодоление

Глава 11. Пробуждение

Глава 12. Тайное место

Глава 13. Пробуждающее дыхание Духа

Глава 14. Подготовка к восхищению

Приложение

Смит Виглсворт - Крик Духа - Господь, Ты сделал это

Однажды на собрании ко мне подошла женщина и сказала: «Я пришла получить исцеление. Вы видите этот большой зоб?»

«Не видеть его невозможно», — ответил я.

Перед тем как прийти к нам, она сказала отцу, матери и всей семье, что верит в свое исцеление, потому что Виглсворт помолится за нее.

После того как мы помолились, у нас было собрание со свидетельствами. Ее свидетельство было замечательным!

«О, — сказала она, — я благодарю Бога, потому что Он совершенно исцелил меня!»

Она ушла домой, и все были рады слышать, что она говорила.

«Когда за меня помолились, я совершенно исцелилась!» — ликуя говорила она.

В течение целого года она ходила по разным церквям, рассказывая, как Бог исцелил ее.

Через год я вновь приехал в тот же город. Она пришла, излучая радость. Когда она вошла в церковь, люди стали говорить: «О, какой огромный зоб!» Все смотрели на нее. Наконец наступило время для свидетельств.

«Год назад, — сказала она, — за меня здесь помолились, и я была чудесным образом исцелена. Этот год был для меня самым прекрасным временем во всей моей жизни, потому что Бог чудесно исцелил меня».

Она ушла домой. Дома она сказала своей матери: «О, если бы ты была там и видела этих людей! Как все они были растроганы, когда услышали, как Бог исцелил меня!»

«Послушай! — сказала мать. — По-видимому, ты ничего не понимаешь, но люди думают, что с твоей головой не все в порядке, и они считают, что вся наша семья тоже не совсем нормальная. Ты навлекла позор на всю семью. Ты ведешь себя отвратительно. Нам стыдно за тебя. Вся семья страдает, потому что ты тронулась умом. Почему бы тебе не посмотреть на себя в зеркало, чтобы увидеть, что эта штука и с места не сдвинулась?»

Она ушла в свою комнату. Она сказала: «Господь, я не хочу смотреть в зеркало. Я верю, что Ты исцелил меня. Я знаю, Ты сделал это, но пусть люди тоже узнают. Пусть они все увидят, что Ты исцелил меня, так же, как Ты дал понять мне, что Ты сделал это».

На следующее утро она спустилась вниз совершенно здоровая, и семья наконец узнала, что Бог сделал это!

Веруй, и ты увидишь славу Божью

Некоторые люди, не получая исцеление в ту же секунду, начинают гадать, в чем дело. Может быть, и вы задаетесь этим же вопросом. Бог всегда выполняет Свои обещания. Испытание вашей веры намного драгоценнее золота.

Бог оставил вас на земле, потому что здесь Он может воспитать в вас Свой характер. Он хочет разрушить силы сатаны. Он хочет так изменить вас изнутри, чтобы перед лицом трудностей и испытаний вы всегда славили Господа.

«С великою радостью принимайте искушения», — говорит Иаков. Вам нужно сделать этот рывок сегодня же. Сделайте этот прорыв в обетования. Вы должны поверить, что Бог никогда не подведет вас. Вы должны верить, что Богу невозможно нарушить Свое Слово, потому что Он Бог постоянства.

Всегда и навечно, а не на один лишь день

Хранит Бог обетования.

Для всех, кто верует, для всех, кто послушен,

Он хранит Свои обещания вечно.

Бог не изменяется и не колеблется, в Нем нет ни тени перемены (см. Иак. 1:17). Он всегда один и тот же. Он всегда и во всем проявляет Свою Божественную славу. Он сказал Марии и Марфе: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Ин. 11:40).

Мы должны понимать, что в нашей жизни будут моменты испытаний, но они допускаются для того, чтобы сделать нас более похожими на Господа. Он был испытан во всем, как и мы, и не согрешил ни в чем. Он преодолел все. Он — наш пример.