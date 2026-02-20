Пайпер - Страсти Христовы

Величие Божественного полновластия потрясает до глубины души. И все же в нем – Божий замысел спасения всего человечества. Бог предопределил всему этому случиться и через злодеяния грешных людей принес благо всему человечеству. Как говорит еврейская Тора, они умышляли зло, но Бог обратил его в добро (см. Быт. 50:20).

Пятьдесят причин, по которым Христу надлежало пострадать и умереть / Джон Пайпер; пер. с англ. – 3-е изд., испр. – Чернигов: In Lumine Media, 2015. – 120 c.

ISBN 978-617-7168-13-2

Пайпер Джон - Страсти Христовы - Содержание

Предисловие к третьему изданию

Предисловие: Христос и концентрационные лагеря

ПЯТЬДЕСЯТ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ХРИСТУ НАДЛЕЖАЛО ПОСТРАДАТЬ И УМЕРЕТЬ

1 Чтобы взять на Себя гнев Божий

2 Чтобы угодить Небесному Отцу

3 Чтобы, научившись послушанию, усовершиться

4 Чтобы воскреснуть из мертвых

5 Чтобы явить грешникам изобилие Божьей любвии благодати

6 Чтобы явить нам Свою любовь

7 Чтобы снять с нас обвинения закона

8 Чтобы отдать душу Свою для искупления многих

9 Чтобы простить наши грехи

10 Чтобы оправдать нас

11 Чтобы Своим послушанием сделать нас праведными

12 Чтобы избавить нас от осуждения

13 Чтобы упразднить обрезание и любые обряды как условие спасения

14 Чтобы привести нас к вере и помочь нам остаться верными Богу

15 Чтобы сделать нас святыми, непорочными и совершенными

16 Чтобы даровать нам чистую совесть

17 Чтобы даровать нам все, что содействует нашему благу

18 Чтобы исцелить нас от духовных и физических болезней

19 Чтобы даровать жизнь вечную всем верующим в Него

20 Чтобы избавить нас от пагубного влияния века сего

21 Чтобы примирить нас с Богом

22 Чтобы привести нас к Богу

23 Чтобы передать нас во владение Богу

24 Чтобы мы могли смело входить в святое присутствие Бога

25 Чтобы в Нем мы смогли встретиться с Богом Отцом

26 Чтобы завершить служение ветхозаветного священства и стать Первосвященником вечным

27 Чтобы стать Священником, способным сострадать и помогать людям

28 Чтобы искупить нас от суетной жизни, переданной нам от отцов

29 Чтобы освободить нас от рабства греха

30 Чтобы мы умерли для греха и жили для праведности

31 Чтобы мы умерли для закона и приносили плоды Богу

32 Чтобы мы жили для Христа, а не для себя

33 Чтобы мы хвалились крестом Христовым

34 Чтобы мы жили верою в Него

35 Чтобы показать людям истинное значение брака

36 Чтобы вложить в людей страстное желание делать добро

37 Чтобы мы следовали примеру Его смирения и любви к ближнему

38 Чтобы приобрести верных последователей, готовых нести свой крест до конца

39 Чтобы освободить нас от страха смерти

40 Чтобы сразу после смерти мы пришли к Нему

41 Чтобы мы могли воскреснуть из мертвых

42 Чтобы обезоружить духовные начальства и власти

43 Чтобы сила Божья изливалась в проповеди Евангелия

44 Чтобы уничтожить расовую вражду

45 Чтобы принести искупление людям всех народов, племен и языков

46 Чтобы собрать воедино всех Своих овец по всему миру

47 Чтобы избавить нас от вечного суда

48 Чтобы обрести радость Самому и даровать ее нам

49 Чтобы получить венец славы и чести

50 Чтобы показать нам, что даже самое большое зло Бог обращает нам во благо

Молитва