Пайпер - Страсти Христовы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Величие Божественного полновластия потрясает до глубины души. И все же в нем – Божий замысел спасения всего человечества. Бог предопределил всему этому случиться и через злодеяния грешных людей принес благо всему человечеству. Как говорит еврейская Тора, они умышляли зло, но Бог обратил его в добро (см. Быт. 50:20).

Пайпер Джон - Страсти Христовы

Пятьдесят причин, по которым Христу надлежало пострадать и умереть / Джон Пайпер; пер. с англ. – 3-е изд., испр. – Чернигов: In Lumine Media, 2015. – 120 c.

ISBN 978-617-7168-13-2

Пайпер Джон - Страсти Христовы - Содержание

  • Предисловие к третьему изданию

  • Предисловие: Христос и концентрационные лагеря

ПЯТЬДЕСЯТ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ХРИСТУ НАДЛЕЖАЛО ПОСТРАДАТЬ И УМЕРЕТЬ

  • 1 Чтобы взять на Себя гнев Божий

  • 2 Чтобы угодить Небесному Отцу

  • 3 Чтобы, научившись послушанию, усовершиться

  • 4 Чтобы воскреснуть из мертвых

  • 5 Чтобы явить грешникам изобилие Божьей любвии благодати

  • 6 Чтобы явить нам Свою любовь

  • 7 Чтобы снять с нас обвинения закона

  • 8 Чтобы отдать душу Свою для искупления многих

  • 9 Чтобы простить наши грехи

  • 10 Чтобы оправдать нас

  • 11 Чтобы Своим послушанием сделать нас праведными

  • 12 Чтобы избавить нас от осуждения

  • 13 Чтобы упразднить обрезание и любые обряды как условие спасения

  • 14 Чтобы привести нас к вере и помочь нам остаться верными Богу

  • 15 Чтобы сделать нас святыми, непорочными и совершенными

  • 16 Чтобы даровать нам чистую совесть

  • 17 Чтобы даровать нам все, что содействует нашему благу

  • 18 Чтобы исцелить нас от духовных и физических болезней

  • 19 Чтобы даровать жизнь вечную всем верующим в Него

  • 20 Чтобы избавить нас от пагубного влияния века сего

  • 21 Чтобы примирить нас с Богом

  • 22 Чтобы привести нас к Богу

  • 23 Чтобы передать нас во владение Богу

  • 24 Чтобы мы могли смело входить в святое присутствие Бога

  • 25 Чтобы в Нем мы смогли встретиться с Богом Отцом

  • 26 Чтобы завершить служение ветхозаветного священства и стать Первосвященником вечным

  • 27 Чтобы стать Священником, способным сострадать и помогать людям

  • 28 Чтобы искупить нас от суетной жизни, переданной нам от отцов

  • 29 Чтобы освободить нас от рабства греха

  • 30 Чтобы мы умерли для греха и жили для праведности

  • 31 Чтобы мы умерли для закона и приносили плоды Богу

  • 32 Чтобы мы жили для Христа, а не для себя

  • 33 Чтобы мы хвалились крестом Христовым

  • 34 Чтобы мы жили верою в Него

  • 35 Чтобы показать людям истинное значение брака

  • 36 Чтобы вложить в людей страстное желание делать добро

  • 37 Чтобы мы следовали примеру Его смирения и любви к ближнему

  • 38 Чтобы приобрести верных последователей, готовых нести свой крест до конца

  • 39 Чтобы освободить нас от страха смерти

  • 40 Чтобы сразу после смерти мы пришли к Нему

  • 41 Чтобы мы могли воскреснуть из мертвых

  • 42 Чтобы обезоружить духовные начальства и власти

  • 43 Чтобы сила Божья изливалась в проповеди Евангелия

  • 44 Чтобы уничтожить расовую вражду

  • 45 Чтобы принести искупление людям всех народов, племен и языков

  • 46 Чтобы собрать воедино всех Своих овец по всему миру

  • 47 Чтобы избавить нас от вечного суда

  • 48 Чтобы обрести радость Самому и даровать ее нам

  • 49 Чтобы получить венец славы и чести

  • 50 Чтобы показать нам, что даже самое большое зло Бог обращает нам во благо

Молитва

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books