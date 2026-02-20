Пайпер - Тэйлор - Дивный сад

Пайпер - Дивный сад
Секс — это удивительный дар от Бога, который может превратиться в идола, неумолимого в своей беспощадности. Авторы книги позволяют нам вдохнуть свежего воздуха, потому что, в отличие от самопровозглашенных «секспертов» современного общества, они верят в авторитет Библии и с готовностью признают Христа Господом. Посему они имеют право поднять факел божественной истины, освещая ложные представления о сексе, которые бытуют не только в нашей культуре, но проникли и в церковь.
Молюсь, чтобы книга «Дивный сад» показала читателям, что господство Христа над всей Вселенной означает, что Он — Господин наших мыслей, высказываний и действий в области секса. Молюсь также о том, что бы под крепкой рукой нашего Владыки все мы обрели освобождение и радость.
—РЭНДИ АЛКОРН, автор книги The Purity Principle
Джон Пайпер и Джастин Тэйлор — Дивный сад - Господство Христа в интимных отношениях
«Grace Publishing International», 2006
ISBN-10: 1-933508-09-4
Джон Пайпер и Джастин Тэйлор — Дивный сад - Господство Христа в интимных отношениях - Содержание
Часть первая Бог и супружеская близость
Глава 1 Господство Христа в интимных отношениях часть 1 Джон Пайпер
Глава 2 Господство Христа в интимных отношениях часть 2 Джон Пайпер
Глава 3 Прелесть интимных отношений Бен Паттерсон
Часть вторая Грех и секс
Глава 4 Новое творение: восстановление чистоты в жизни людей, пораженных половых грехов
Глава 5 Гомосексуальный брак как вызов церкви: библейский и культурологический взгляды, Р. Альберт Молер, мл.
Часть третья Мужчины и секс
Глава 6 Секс в жизни холостого мужчины Марк Девер, Майкл Лоуренс, Мэтт Шмакер, Скотт Крофт
Глава 7 Близость, романтика и слава Божья: что необходимо знать каждому мужу-христианину С.Дж. Махейни
Часть четвертая Женщины и секс
Глава 8 Секс незамужней женщины Каролин Маккали
Глава 9 Близость, романтика и слава Божья: что необходимо знать каждой жене-христианке Каролин Махейни
Часть пятая Секс в истории
Глава 10 Реформа брака, предпринятая Мартином Лютером
Глава 11 Христиане-гедонисты или религиозные ханжи? Пуритане о сексе Марк Девер
