Пайпер - Тэйлор - Дивный сад

Секс — это удивительный дар от Бога, который может превратиться в идола, неумолимого в своей беспощадности. Авторы книги позволяют нам вдохнуть свежего воздуха, потому что, в отличие от самопровозглашенных «секспертов» современного общества, они верят в авторитет Библии и с готовностью признают Христа Господом. Посему они имеют право поднять факел божественной истины, освещая ложные представления о сексе, которые бытуют не только в нашей культуре, но проникли и в церковь.

Молюсь, чтобы книга «Дивный сад» показала читателям, что господство Христа над всей Вселенной означает, что Он — Господин наших мыслей, высказываний и действий в области секса. Молюсь также о том, что бы под крепкой рукой нашего Владыки все мы обрели освобождение и радость.

—РЭНДИ АЛКОРН, автор книги The Purity Principle

Джон Пайпер и Джастин Тэйлор — Дивный сад - Господство Христа в интимных отношениях

«Grace Publishing International», 2006

ISBN-10: 1-933508-09-4

Джон Пайпер и Джастин Тэйлор — Дивный сад - Господство Христа в интимных отношениях - Содержание

Часть первая Бог и супружеская близость

Глава 1 Господство Христа в интимных отношениях часть 1 Джон Пайпер

Глава 2 Господство Христа в интимных отношениях часть 2 Джон Пайпер

Глава 3 Прелесть интимных отношений Бен Паттерсон

Часть вторая Грех и секс

Глава 4 Новое творение: восстановление чистоты в жизни людей, пораженных половых грехов

Глава 5 Гомосексуальный брак как вызов церкви: библейский и культурологический взгляды, Р. Альберт Молер, мл.

Часть третья Мужчины и секс

Глава 6 Секс в жизни холостого мужчины Марк Девер, Майкл Лоуренс, Мэтт Шмакер, Скотт Крофт

Глава 7 Близость, романтика и слава Божья: что необходимо знать каждому мужу-христианину С.Дж. Махейни

Часть четвертая Женщины и секс

Глава 8 Секс незамужней женщины Каролин Маккали

Глава 9 Близость, романтика и слава Божья: что необходимо знать каждой жене-христианке Каролин Махейни

Часть пятая Секс в истории